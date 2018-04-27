"Органік", "біо", "еко"… Чому цих написів на упаковках стане менше

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції".

Документ за номером 5448-д покликаний стати головним регулятивним актом для ринку "органіки", який останніми роками стрімко розвивається.

Хотів би пояснити, в чому основні новації законопроекту та чим він відрізняється від чинного закону у цій сфері.

Справжній контроль замість декларацій

В Україні діє закон "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини", ухвалений 2013 року. Це було не так давно, щоб ініціатива втратила актуальність, але, на жаль, вона не запрацювала через декларативність.

Чинний закон не містить чіткої системи санкцій за порушення законодавства. Вимоги до виробництва, зберігання, перевезення та реалізації органічної продукції й сировини там виписані доволі поверхнево. Те саме стосується принципів державного регулювання, прав і обов'язків виробників та органів сертифікації.

Ключове положення — це сертифікація процесу органічного виробництва, а не готової продукції, як це закладено у чинному законі. Лише контроль на всіх стадіях виробництва може дати впевненість, що отриманий продукт справді органічний. Саме такий підхід закладений у законодавстві ЄС, і наш проект його імплементує.

Законопроект №5448-д зобов'язує виробників щороку проходити сертифікацію та узгоджувати маркування своєї продукції з органом сертифікації. Останні видають та скасовують сертифікати, тимчасово припиняють їх дію.

Реєстр операторів, реєстр органічного насіння та реєстр органів сертифікації вестиме Мінагрополітики. Функції державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері органічного виробництва отримує Держпродспоживслужба.

Ми пропонуємо, щоб особа, яка має намір перейти на органічне виробництво або здійснювати обіг органічної продукції, могла обрати будь-який орган сертифікації. Однак укладати угоди з кількома органами сертифікації в одній галузі заборонено.

Сертифікація здійснюється за результатами інспектування оператора, а строк дії сертифіката становить п'ятнадцять місяців. У разі виявлення органом сертифікації порушень сертифікат може бути призупинений або скасований.

Проте контролювати слід не лише операторів ринку, а й самі органи сертифікації. Вони так само можуть бути вилучені з реєстру за порушення. Проект запроваджує дворівневу систему контролю: Держпродспоживслужба здійснюватиме повний контроль за органами сертифікації і вибірковий — за виробниками.

Порушникам — штрафи

Законопроект запроваджує санкції за порушення вимог до виробництва та обігу органічної продукції. За невиконання або несвоєчасне виконання законних вимог щодо усунення порушень для операторів ринку вводяться штрафи.

Для юридичних осіб — вісім мінімальних зарплат, зараз — 29 784 грн, для фізосіб-підприємців — п’ять мінімальних зарплат, зараз — 18 615 грн.

Такі ж штрафи загрожуватимуть виробникам, які маркуватимуть продукцію "органічним" державним логотипом або використовуватимуть позначення та написи на кшталт "органічний", "екологічний", "органік", "біо", "еко" за відсутності сертифіката, що засвідчує належність до органічного виробництва.

Для органів сертифікації прописані санкції за невиконання вимог державних органів, несвоєчасне надання звітів, порушення порядку сертифікації — аж до виключення органу сертифікації з реєстру та позбавлення його акредитації.

Максимальний штраф для інших осіб за реалізацію продукції, маркованої як органічна, без сертифіката — сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Зараз ця сума становить 1 700 грн. Чи достатньо жорсткі пропоновані санкції?

На мою думку — ні. Однак ці штрафи відповідають максимальному штрафу відповідно до чинних норм адміністративного законодавства, що стосуються якості продукції. Від цих норм, на жаль, ми не можемо абстрагуватися.

Хочеться, щоб законопроект №5448-д не став шоком ні для виробників, ні для органів сертифікації. Для цього у документі чітко прописані і перехідний період, і низка винятків з вимог до органічного виробництва на цей період.

Підприємства, установи та організації, які працюють як органи сертифікації мінімум 18 місяців, підлягають автоматичному включенню до реєстру органів сертифікації на підставі їх заяви. Вилучення таких суб'єктів з реєстру допускається не раніше, ніж через 18 місяців з дня набуття чинності новим законом.

Суб'єкти господарювання протягом року з дня набуття чинності законом зможуть використовувати напис "органічний продукт" за наявності чинного сертифіката.

Частка органічних земель в Україні щодо всіх аграрних земель становить близько 1%. Нехай не надто швидкими темпами, але кількість операторів ринку "органіки" з року в рік зростає. Збільшується й експорт такої продукції до країн ЄС.

Аграрні виробники починають розуміти, що органічна продукція — це ніша, яка дозволить виробляти ексклюзивний продукт з високою доданою вартістю. Це світовий тренд, за яким повинна йти Україна, бо жоден малий аграрний виробник не зможе конкурувати з холдингами у виробництві їхньої продукції.

Конкуренція з холдингами безглузда і непотрібна, у кінцевому підсумку вона не має перспективи. Натомість місця на органічній карті України вистачить усім.