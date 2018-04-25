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Скупий платить двічі: що ховається за дешевими сигаретами

Скупий платить двічі: що ховається за дешевими сигаретами

Ініціатива Міністерства фінансів дозволить не допустити продажів сигарет за ціною, меншою за суму податків. (рос)
Середа, 25 квітня 2018, 18:52
Ґінтаутас Дирґела
директор відділу корпоративних питань та комунікацій компанії "JTI Україна"

Конъюнктура табачного рынка меняется каждый день.

Вчера все стремились получить прибыль и боролись за финансовые показатели вполне рыночными и цивилизованными методами.

Сегодня у некоторых игроков приоритеты изменились, и ради доли рынка они готовы жертвовать прибылью и работать в минус.

Например, на рынке есть сигареты по 17,15 грн, хотя только сумма налогов — НДС и акциз — составляют 18,5 грн.

Казалось бы, ничего страшного: время и рынок расставят все по своим местам. Однако мы находимся в ситуации, когда, с одной стороны, это наши внутренние проблемы, а с другой — проблемы всей страны. Это не преувеличение.

В 2017 году наша отрасль перечислила в бюджет Украины 50 млрд грн, а четыре ключевые игроки рынка вошли в десятку крупнейших налогоплательщиков. Непрогнозируемые колебания на этом рынке напрямую отражаются на доходах государства. Как же сохранить поступления в бюджет?

Для решения этой проблемы Минфин создал рабочую группу с участием всех производителей, ритейла и ассоциаций, которая много месяцев обсуждала все возможные варианты. Сложно вспомнить хоть один вопрос в нашей отрасли, который бы ранее так широко и тщательно обсуждался.

В результате долгих дебатов Минфин разработал сбалансированный и компромиссный законопроект о внедрении нового для Украины фискального механизма. Он позволит не допустить продаж сигарет на рынке по цене, ниже суммы себестоимости и налогов.

Механизм довольно прост. Производители сигарет декларируют максимальную розничную цену — МРЦ — на свою продукцию дважды в месяц. Если эта цена ниже ставки минимального акциза, умноженной на коэффициент 1,65, производитель обязан заплатить повышенную ставку акциза: ставка акциза х 1,4.

Первый коэффициент, 1,65, высчитан в соответствии с требованием Европейской директивы 2011/64/ЕС о доле акциза в цене сигарет. Она должна составлять 60%: 100%/60% = 1,65. Второй коэффициент определен как компенсирующий государству недополученные налоги от необоснованного снижения цены на сигареты: НДС, 5-процентный розничный акциз, частично налог на прибыль.

Сейчас точка безубыточности составляет 25,5 грн за пачку сигарет. Учитывая повышение ставок акцизного налога с 1 января 2018 года, 90% рынка давно перешагнули данный ценовой рубеж. Это легко проверить на сайте ГФС.

У предложенного фискального механизма есть неоспоримые плюсы.

Во-первых, он использовался и используется в странах ЕС, например, в Испании, и доказал свою эффективность.

Во-вторых, он полностью соответствует требованиям соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

В-третьих, он не ограничивает ценообразование. Хочешь продавать ниже себестоимости? Пожалуйста, но заплати повышенную ставку налога.

В-четвертых, внедрение механизма будет способствовать стабильному росту тех поступлений в бюджет, которые зависят от цен. Это важно для государства.

В-пятых, он привязан к ставкам акцизного налога, применяется автоматически и исключает человеческий фактор. При любом изменении акцизных ставок сохраняется правило: акциз в цене составляет 60%. Это важно для индустрии.

Мы поддерживаем эту инициативу.

Она предотвратит необоснованные ценовые колебания на рынке и установит единые правила игры для всех. Кроме того, данная инициатива увеличит налоговые поступления в бюджет Украины на 1 млрд грн ежегодно и позволит выполнить требования соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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