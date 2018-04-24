Як розвивати пошту без державних коштів?

Укрпошта — це історія про величезну інфраструктурну мережу, що чверть століття існувала в паралельному всесвіті.

Тут не помітили, що навколо склалась ринкова економіка і прийшов час боротись за клієнта.

Сьогодні без інвестицій головна пошта країни не лише не зможе відновити свої позиції на ринку, а й взагалі перестане існувати.

Оновлення інфраструктури та навчання персоналу вітатись із клієнтами, нові продукти та маршрути доставки, перші комп’ютери в селах та чат-боти, закупівля сканерів штрих-кодів та контейнерів для сортування, вихід на ринок e-commerce та багато іншого — цей перелік можна ще продовжувати...

Головне, що все це доводиться робити одночасно, час на побудову пріоритетів обмежений, необхідно все і термін виконання "на вчора".

Все це було передбачено нашою інвестиційною програмою, процес реалізації якої нагадує реанімаційну палату.

При цьому кошти на відновлення життєдіяльності організму держава не надає, адже рядка "витрати на Укрпошту" в бюджеті не існує — ми інвестували 303,6 млн грн власних та запозичених на ринку коштів компанії.

Головна наша позиція — відмова від неринкових механізмів, адже лише так можливо збільшувати доходи. Державна чи приватна компанія — для ринку це неважливо і всі мають дотримуватись правил гри або зникати.

Відтак ми почали з найбільш непопулярного — змінювати тарифи. Вартість більшості послуг, що надавались Укрпоштою, не переглядались багато років та були нерентабельними.

Наприклад, послугу доставки друкованої преси за передплатою можна сміливо назвати благодійною діяльністю головної пошти країни.

Цей продукт працював в мінус для компанії, але ніхто не розбирався у чому справа.

Ми й досі не вивели тариф цієї доставки на рівень собівартості та отримали близько 100 млн грн збитку від цієї діяльності в 2017 році. Поступове зростання тарифу на доставку дозволить мінімізувати ці витрати в майбутньому.

Уже минулого року завдяки перегляду тарифів на 38,5% зросли доходи по письмовій кореспонденції.

Також зміна тарифів частково вплинула на зростання доходів від посилочної продукції, вони зросли на 37%, але вагомим фактором стало покращення сервісу та зростання швидкості доставок, а відтак й обсяги відправлень в натуральних одиницях.

Слід зазначити, що тарифи Укрпошти й досі залишаються найбільш доступними та соціально орієнтованими на ринку.

В іншому сегменті роботи компанії також відбулись зміни — за рахунок перегляду умов співпраці з постачальниками товарів в частині підвищення комісійної винагороди та оптимізації цього напрямку діяльності на 39,3% зросли доходи від роздрібної торгівлі.

Загалом зростання доходів компанії спостерігається майже по всіх послугах через якісні позитивні зміни в діяльності.

При цьому витрати Укрпошти стрімко зростають.

Укрпошта — одна з найбільших вітчизняних компаній-роботодавців, тут працює 73 тисячі працівників.

З 1 січня 2017 року відбулось підвищення мінімального рівня заробітної плати до рівня 3200 грн. Разом з цим почали діяти нові правила нарахування ЄСВ.

Оскільки в Укрпошті в селах незначні об’єми бізнесу і значна частина персоналу працює на умовах неповної зайнятості, а нарахування здійснюються на розмір мінімалки — маємо непропорційне збільшення відрахувань.

Історично працівники пошти отримували найнижчу зарплату в країні — наше завдання поступово привести її до ринкового рівня, одночасно забезпечивши зростання продуктивності праці надшвидкими темпами.

В середньому заробітна плата виробничого персоналу на підприємстві за минулий рік зросла на 37,5%, а фонд оплати праці з нарахуваннями зріс на 1,12 млрд грн. Частка фонду оплати праці в загальних витратах компанії становить 74%.

Зрозуміло, що таку ситуацію потрібно змінювати. І це не можливо робити без інвестицій в інфраструктуру.

Для нас таке стрімке збільшення фонду оплати праці стало викликом, але завдяки зростанню обсягів бізнесу та проактивному перегляду тарифів на регульовані послуги ми майже перекрили витратну частину.

Для порівняння — у І кварталі 2017 року збитки становили 238,1 млн грн, а вже в IV кварталі 212,8 млн ми отримали прибутку.

Крім того, збільшення обсягів надання послуг потребували значних витрат: оновлення автопарку — закупили машин більше, ніж за останні 5 років; придбали нову оргтехніку; почали оновлення існуючих відділень та відкриваємо нові.

Діяльність на ринкових засадах дозволяє розпочати залучення ефективного персоналу та впровадження якісних та актуальних для споживача продуктів, при цьому ж непродуктивний персонал відсіюється, так само як і нерентабельні напрямки роботи.

Без інвестицій у людей та інфраструктуру сьогодні Укрпошта навряд чи зможе заробляти завтра.