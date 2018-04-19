"Бензинова" справа АМКУ: на гачку вся велика риба

17 апреля 2018 года Антимонопольный комитет Украины опубликовал важный пресс-релиз. В нем говорилось о нарушениях со стороны Нефтегазовой Ассоциации Украины, которая объединяет самые большие автозаправочные сети страны.

Данный институт, как отмечает госведомство, препятствовал сотрудникам Антимонопольного комитета в проведении проверок, осмотра, изъятия или наложении ареста на имущество, документы, предметы или другие носители информации.

За такое нарушение предусмотрен штраф в размере до 1% дохода (выручки) за последний отчетный год.

На самом деле, это решение — интересный и неожиданный поворот в давнем походе АМКУ против АЗС.

На первый взгляд, решение о возбуждении дела — техническое и является отголоском расследования якобы выявленного сговора, оценку которому еще предстоит дать судам.

Однако новое дело может стать своего рода "пятым элементом", который существенно изменит расклад сил, вдохнув новую жизнь в длящиеся против участников рынка дела, например, по автогазу, а также породит новые.

Есть минимум две предпосылки для такого пессимистичного для бизнеса сценария.

Прежде всего, Ассоциация объединяет большинство участников рынка, включая оптовых поставщиков (Альянс Ойл Украина и БНК-Украина) и розницу (WOG, ОККО, Shell, AMIC Украина, Socar, KLO, "Параллель", "Укргаздобыча", Glusco). Таким образом, на крючке АМКУ вся крупная рыба.

Во-вторых, исторически большая часть претензий АМКУ к рынку заключается в наличии тайного сговора, который даёт возможность объяснить ценовые колебания через деятельность картеля, и, как следствие, позволяет привлечь его участников к ответственности.

Конечно, претензии АМКУ общие и не должны вызывать опасений у участников ассоциации. Если бы не горький опыт бизнеса в схожих делах в прошлом.

Речь, прежде всего, идет о деле мебельщиков из далекого 2011 года, а также киевского ритейла из 2015 года.

Оба дела АМКУ презентовал как хрестоматийный сговор ступицы и спицы, где отдельные участники рынка координируют действия не прямо, а через некое связующее звено, которым выступила ассоциация "Мебельдеревпром" в первом случае, а во втором —маркетинговая компания AC Nielsen Ukraine.

Дела были громкими с существенными штрафами: по делу мебельщиков расследование длилось около года, обвинения были предъявлены 14 производителям и ассоциации "Мебельдеревпром". Суммарный штраф достиг 419 млн грн.

Дело о торговых сетях стало не менее масштабным — почти три года расследования закончились штрафом в сумме более 200 млн грн. Под раздачу попали AC Nielsen и 15 ритейлеров.

В обоих случаях ожидаемо последовало судебное обжалование, которое закончилось победой бизнеса. Кратко по ритейлу можно прочитать здесь и здесь, по "Мебельдеревпром" — тут.

На данный момент сложно прогнозировать, насколько высок риск повторения прошлых ситуаций, однако не стоит недооценивать соблазн для АМКУ признать Ассоциацию координатором рынка.

Это позволит комитету предъявлять претензии за сговор к любому из участников рынка, даже имея весьма условные доказательства.