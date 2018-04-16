Як зупинити грабіж міноритарних акціонерів

У Путина была операция в Грузии с циничным названием "Принуждение к миру" нации, всего лишь пытавшейся восстановить территориальную целостность.

В Украине же сегодня реализуется операция "принуждение к подарку олигархам" беднейшего контингента населения.

Цинизм в квадрате.

Этот год будет гораздо больше ассоциироваться с годом грабежа народа Украины в лице миноритарных акционеров, чем с годом жёлтой собаки.

И этот грабёж стал возможен благодаря проталкиванию чиновниками Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (Комиссии) через депутатов законов, позволяющих схлопнуть рынок акций стране и принудительно выкупить у акционеров акции не по рыночным ценам.

В конце марта на Stockworld вышла статья-мнение Дмитрия Тарабакина по сквиз-ауту.

Видимо, даже до чиновников НКЦБФР дошёл гул возмущения тысяч миноритаев, которых жестоко "кидают" структуры Метинвеста и ДТЭКа в процессе принудительного выкупа.

В своей статье Дмитрий написал то, что и должен был написать ведущий чиновник Комиссии.

Немножко правды, о беспределе в области инвестиционной оценки цены выкупа; тонны оправдания, что Комиссия не отладила механизмы с оценкой и её справедливостью; но было и гробовое молчание о том, что принудительный выкуп нарушает конституционные права граждан.

Если на конституционные права миллионов (без преувеличения) граждан наплевал гарант Конституции и народные избранники, то станет ли сетовать чиновник по этому поводу?!

Я этого и не ожидал. Но ожидал хоть каких-то конкретных предложений по снятию оценочного беспредела, когда компанию с многомиллиардными доходами оценивает непонятная оценочная контора из Донецка со смехотворным уставным капиталом.

Не обязательно иметь лицензию оценщика, чтобы понять, что цены просто грабительские.

Но Дмитрий Тарабакин по поводу случая с беспредельной ценой по Азовстали всего лишь скромно и обтекаемо замечает: "Хотя он стал резонансным, но он не является простым и требует более глубоко изучения".

И тут же включается оправдание долгами материнской конторы, природа каковых не должна влиять на цену выкупа акций дочерней структуры у миноритариев.

Возникает вопрос. Если у вас не отлажен механизм справедливой оценки акций по принудительному выкупу, то почему этот закон был предложен, усиленно проталкивался и был внесен в Раду?

Глава НКЦБФР Тимур Хромаев (справа), член НКЦБФР Максим Либанов (слева) и "группа поддержки", год назад, в Верховной Раде, после голосования закона по сквиз-ауту. Именно они были разработчиками и лоббистами упомянутого законопроекта.

А то, что сейчас происходит с грабежом по ценам выкупа у миноритариев совесть никак не цепляет? Или у тех, кто решил стать чиновником, совесть атрофируется за ненадобностью? И ЕС от нас этого не требовал.

Ведь всё было просчитано, и итог был понятен, особенно в свете того, что в то же время проталкивался законопроект 5592-д. Он должен был дать возможность спрыгнуть с биржевого курса всем, кто не обязан заводить акции в биржевой реестр.

Если бы не это, то цена Азовстали была бы сейчас минимум в 2 раза выше, по итогам последних торгов на "Украинской Бирже".

Я анализировал выкупы тех эмитентов, акциями которых раньше владел (Западэнерго, Азовсталь, Северный ГОК). По Западэнерго я дал в своей же статье на Экономической правде оценку, которая в 10 раз отличается от грабительского предложения ДТЭК.

Поскольку я в разные годы работал аналитиком и управляющим, то моя даже интуитивная оценка недалека от истины и совпала с оценками других оценщиков.

По Азовстали я делал профессиональную оценку давно, в 2007 году. Тогда я оценил одну акцию в 3,15 грн, хотя она стоила 4 грн на ПФТС, и была переоценена. Курс доллара тогда был 5 грн.

От нынешнего выкупа, даже не рыночная, а просто справедливая цена 10-летней давности отличается почти в 6 раз. Добавьте туда разницу в курсе в 5 раз, что дает недооценку в 30 раз.

Сомневаюсь, что при нынешней благоприятной конъюнктуре цен на металл, мои выше приведённые размышления не имеют оснований.

Даже если я ошибся немного, то порядок цифр в целом правильный. Я уж не говорю о практике наших металлургов продавать на офшор по одной цене, а с офшора конечному потребителю – совсем по другой.

По Северному ГОКу цена выкупа акции (4,45 грн) больше чем в 2 раза ниже от цен с дивидендами, когда эти акции котировались на бирже, и наши фонды торговали этими бумагами, не смотря на их чахлую ликвидность.

Если же учесть, какой сейчас курс доллара, то опять приходим к недооценке минимум в 10 раз.

Те, кто оценивал Днепрэнерго, Центральный ГОК, Авдеевский коксохим, приходят к выводам, что предложенная цена в разы отличается от справедливой.

Но я оценок не делал, и не могу как эксперт подтвердить сказанное.

Но смехотворные (вернее, очень грустные) цены выкупа по Западэнерго, Азовстали и Северному ГОКу не есть исключение. И коль структуры ДТЭК и Метинвест нагло грабят народ по одним позициям, вряд ли этого не делают по другим.

Что делать? Как минимум, необходимо немедленно приостановить действие закона.

Гаранту это будет сделать крайне неудобно, ибо он сам подписал неконституционный закон. По полномочиям это в состоянии сделать и Конституционный суд по представлению народных депутатов.

Это нужно сделать до момента пока не будут выполнены ряд условий его реализации:

1) Необходимо принять поправку к Конституции, которая не позволяет принебрегать правами простых граждан в угоду олигархам и чиновникам.

2) Все компании с выручкой больше 500 млн грн за год должны оцениваться компаниями "большой четверки", а не Фунтом из конторы "Рога и копыта".

3) Однозначно нужно убрать из закона формулировку "действуют совместно". Сквиз-аут должен стать инструментом концентрации для одного собственника, а не группы мажоритариев.

Ведь сама идея сквиз-аута состоит в обеспечении возможности для одного собственника получить полный контроль. Потому сначала концентрация до предельного уровня в одних руках, а потом только сквиз-аут.

4) Учитывая специфику нашей приватизации, если и устанавливать предельный уровень, то никак не 95%, а 99,9%.

И только после этого возобновлять действие принятого закона. А пока приостановить даже действие запущенных 45 актов и пересмотреть 10 реализованных, тщательно проверив цену выкупа.

В этих механизмах должны принять участие депутаты, которые наконец поняли, что они натворили, сработав под чиновников и олигархов, помогая обокрасть своих избирателей. Если, конечно, у них осталось хотя бы несколько капель совести.

Также стоит собрать всеукраинский круглый стол. Эту идею выдвигают мои коллеги из "КИНТО". Итогом круглого стола должно стать обращение внимания президента страны на проблему повторного грабежа народа, который начался во время приватизации.

Также должно быть депутатское обращение в Конституционный Суд о приостановке действия поправок о сквиз-ауте в Закон "Об акционерных обществах".

Кстати, со стороны моих коллег было интересное предложение, чтобы цена принудительного выкупа у миноритариев была ценой оферты покупателю всей компании.

Справедливая цена – это цена безразличия от владения бизнесом. Для собственника становится неважным владеть компанией или получить за неё деньги.

Вот пусть и предложит Метинвест всему миру выкупить Азовсталь по 56 коп., плюс премия за контроль, приблизительно 40%.

Я думаю, что очередь желающих выстроится мгновенно, особенно когда металлургические гиганты узнают, что Азовсталь продаётся просто за бесценок.

А у Метинвеста быстро пропадёт желание выставлять нереально заниженные цены. На мой взгляд, это очень хорошая идея.

Я думаю, круглый стол, на котором будут депутаты, думающие о сохранении доверия, и заинтересованные акционеры, нужно провести как можно быстрее. Там могут родиться и другие идеи, как прекратить олигархический беспредел, порождённый в недрах НКЦБФР.

Если граждане страны не откажутся считать себя быдлом и смогут доказать это, то можно говорить о состоявшемся гражданском обществе. Если же нет, то не только структуры Ахметова, но и других крупных собственников и олигархов ещё не раз докажут в ближайшие несколько лет, что миноритарии (мы с вами) – быдло.

И считаться с нами не обязательно.

"Проглотили" Азовсталь, "не подавятся" и Авалем или Укрсоцбанком. Да чем угодно. Кандидатов на сквиз-аут – тысячи. И Конституция страны им будет не указ. Как и элементарные представления о справедливости эквивалента.