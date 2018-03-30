Технології і армія: новий рівень стратегічного планування

Многие ли помнят известную не только в военных кругах цитату Сунь Цзы: "Если вы хорошо знаете врага и себя, вам не нужно бояться результата сотен битв?".

Веками командиры войск использовали свой интеллект для того, чтобы изучив вражеские силы со всех сторон, одержать над ними победу.

В эпоху цифрового доминирования и Интернета вещей, можно существенно отточить стратегическое планирование, оптимизируя при этом человеческие, технические и финансовые ресурсы?

Еще в конце 90-х резкий рост возможностей и потребления цифровых технологий спровоцировал целый информационный бум – потребительский спрос на инновации рос в геометрической прогрессии.

Скачок в развитии систем АІ (Artificial Intelligence) привел к уникальным событиям: сбор, обработка и хранение данных, их последующее использование с целью автоматизации множества процессов, целевое прогнозирование и точный анализ - все это ознаменовало развитие новой эпохи уникальных инновационных разработок.

Согласно международным исследованиям, объемы внедрения и эксплуатации возможностей современных технологий в количественном выражение составляют более 5 млрд человек.

Инновации распространяются везде: на частную собственность, госструктуры, автосервис, медицинские учреждения, сельское хозяйство, подталкивая таким образом сектор инновационного инжиниринга к всё более прогрессивным свершениям.

При таком положении вещей можно смело предположить, что системы АI на сегодняшний день – уже не роскошь, а потенциальная необходимость для оптимизации многих ресурсов.

В ходе изучения процессов автоматизации весь объем данных анализируется и систематизируется в отдельную модель, которая позволяет отслеживать их динамику и с каждым разом обеспечивать все более высокий уровень точности получаемой информации.

То есть система способна корректировать собственные прогнозы на основе изменений относительной важности переменных, а также создавать все более точные алгоритмы для последующей работы.

Парадоксально: "умная" машина учится фактически на собственном опыте с целью улучшения собственной прогностической производительности.

Безусловно, такой подход является уникальным и универсальным одновременно - он предоставляет неограниченные возможности в сфере автоматизации и обработки данных.

Отмечу, что те, кто это вовремя понял и применил, имеют массу преимуществ над своими конкурентами.

Согласно данным издания Harvard Business Review, почти половина западных компаний из международного списка Fortune 1000 уже достигли самых высоких показателей в области цифровой прогностической аналитики.

Это повлияло не только на существенное увеличение их прибыли, но и на качество ведения бизнеса.

И тут важно подчеркнуть: возможности применения АI не могут и не должны быть закованы в рамки конкретной сферы эксплуатации инноваций. Бизнес уже давно оценил преимущества цифровизации "нужных" процессов.

Пришел черед и армии перейти к новому этапу своего функционирования на базе разумных технологий и систем искусственного интеллекта.

Военно-оборонительный комплекс любой страны может быть существенно усилен благодаря автоматизации ключевых задач и объектов.

Мы должны рассмотреть вопрос о том, какие работы в рамках военных формирований могли бы выполнять системы АI - с целью повышения их эффективности.

Благодаря сочетанию повсеместных цифровых устройств, новейших технологических возможностей сбора и мониторинга данных, военные смогли бы выйти на существенно новый уровень своей деятельности.

Использование систем АI обеспечивает преимуществами в виде достижения высочайшего уровня оперативного и стратегического прогнозирования.

Концепция умных машин сочетает синергетические отношения между человеческими и техническими возможностями, расширяет спектр анализа всех возможных данных для решения задач различной сложности.

Военные силы, имеющие доминирующую позицию в области цифрового сознания над своим противником, наделены уникальной возможностью полностью контролировать ситуацию.

Предполагаю, что со временем функция военно-оборонительного прогнозирования может быть в комплексе отдана в распоряжение интеллектуальных машин, и это лишь дело времени.

В любом случае, задействование таких технологий даже на самом примитивном уровне перевернет привычный ход вещей в лучшую сторону.

Так каким же образом армия может использовать инновационные возможности сегодня для повышения эффективности своих стратегий?

Выделю три основные отправные точки, с освоения которых должен стартовать военно-оборонительный комплекс.

Интеллектуальные технологий и важность их внедрения

Системы АI, в которые заложено огромное количество данных с целью обеспечения качественной прогностической аналитики, уже продемонстрировали свою чрезвычайную ценность во всем коммерческом мире.

Умные технологии превзошли, например, даже некоторые привычные медицинские практики. И "учась" у людей, смогли достичь их уровня в диагностике. Это важный фактор на плацдарме потенциальных военных действий.

Стремление к совершенствованию процесса принятия стратегических решений

Многие из уже существующих систем АI доказывают, что могут полноценно справляться с основными процессами принятия решений.

К примеру, автомобили, оборудованные новейшими системами самообслуживания, успешно преодолевают сложные дистанции в чрезвычайных погодных условиях в автономном режиме. Т

Такая общеизвестная умная система, как Siri, разработанная компанией Apple, уже скоро превратится в настоящего помощника-консультанта следующего поколения и будет максимально точно соответствовать запросам человека.

Если представить себе поле боевых действий, то в военной среде будущие командиры смогут получить подчиненных в виде разумных машин с искусственным интеллектом, которые будут эффективно выполнять поставленные им задачи в режиме постоянного анализа данных, предлагая стратегические решения для конкретной ситуации.

Тактика аутсорсинга

Прогресс в области систем искусственного интеллекта породил роботов.

Сегодня в большинстве случаев им отдано самую грязную, опасную или сложную с физической точки зрения для человека работу.

Роботов с дистанционным управлением уже не один год используют для поиска взрывоопасных устройств, или для изучения потенциально опасной территории.

В военной авиации активно эксплуатируются беспилотные системы видеонаблюдения и мониторинга данных.

В одной из исследовательских лабораторий США сейчас экспериментируют с работами, которые манипулируют объектами и маневрируют с ловкостью человека в экстремальных условиях.

Безусловно, для того, чтобы выше описанные практики стали реальностью в наших условиях, необходимо инвестировать в это соответствующие ресурсы, начать сбор всех ключевых и текущих данных, которые понадобятся для качественной работы АI. И делать это нужно уже сегодня.

Достижения в области восприятия, коммуникаций и контроля увеличивают потенциал систем искусственного интеллекта с каждым днем.

Это выглядит не просто привлекательно, это реальная возможность кардинально повлиять на развитие событий, в частности, на военных полигонах.