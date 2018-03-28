Проти ProZorro: найпопулярніші порушення в системі

1 апреля исполняется два года с момента, когда система публичных закупок ProZorro стала обязательной для использования.

За это время почти 12 тыс компаний и частных предпринимателей подали более 73 тыс жалоб и требований в адрес госучреждений.

Доля проблемных тендеров не так уж велика — 6% от 730 тыс. Если же говорить о сумме этих закупок, то она впечатляет: более 256 млрд грн, а это уже 27% от общей цифры — 925 млрд грн.

То есть речь идет о риске неэффективного использовании бюджетных средств именно в дорогостоящих тендерах. Поэтому борьба за справедливость и обжалование дискриминационных условий закупки или несправедливых решений организаторов тендеров имеет большое значение.

Какие же злоупотребления наиболее распространены в ProZorro, и как с ними бороться? Примеры собрали эксперты торговой площадки Zakupki.Prom.ua.

Неправомерная дисквалификация

Если госучреждение желает сделать победителем торгов определенного поставщика, оно дисквалифицирует всех других участников торгов независимо от предложенной ими цены. В погоне за собственной выгодой оно может вывести из игры даже десяток компаний с более выгодными предложениями.

Конечно, дисквалификация бывает оправдана: участники не предоставили вовремя все необходимые документы или не выполнили другие условия закупки. Однако случаются ситуации, когда объективных причин нет.

Обжаловать решение заказчика. Жалобы на неправомерные решения можно подавать только через площадки-участницы ProZorro. Жалобы должны быть оформлены согласно установленным требованиям, а залогом успеха является четкая аргументация позиции поставщика, чьи права были нарушены.

Из 6,4 тыс жалоб на решения 32% были удовлетворены.



Придавать нарушения огласке. Поднимать шумиху в СМИ, соцсетях, писать отзывы на мониторинговом портале DoZorro. Активистам удается восстанавливать справедливость в 40% торгов с выявленными нарушениями.



Сформировать имидж компании-борца. Если не мириться с любыми проявлениями несправедливости в закупках, вас начнут бояться. Есть поставщики, вступать в конфликт с которыми заказчики не рискуют. Они знают, что те будут бороться за правду до последнего.

Условия под поставщика и "трудности перевода"

Случается, что в торгах одним из условий участия является наличие у поставщика специфического документа — сертификата или протокола испытания товара. На его получение нужен месяц, а торги — через две недели.

По странному стечению обстоятельств у одного из участников этот документ есть и он подготовлен перед объявлением торгов. Конечно, создается впечатление, что условия писались под этого конкретного поставщика.

Обратиться к заказчику с требованием изменить условия, которые ограничивают равное участие поставщиков в торгах. За время работы ProZorro таких требований было подано 18 тыс. Половина из них была удовлетворена.

Обжаловать условия закупки. Система ProZorro не может заставить каждого организатора закупки вести себя честно, но она дает поставщикам действенный инструмент для восстановления справедливости. Из почти 2,6 тыс жалоб на условия закупки треть была удовлетворена.

Написать отзыв на DoZorro. Активисты мониторингового портала помогают поставщикам исправлять дискриминационные условия тендеров. Для этого они от имени общественных организаций обращаются к организаторам закупок, пишут письма вышестоящим и контролирующим органам.

Также в условиях торгов бывают размытые формулировки, непонимание которых поставщиком может стать причиной его дисквалификации.

К примеру, если в условиях есть пункт "Предоставить документ, подтверждающий качество товара", это может значить и документ от производителя, и сертификат независимого органа. В таком случае только заказчик знает, какой документ он посчитает правильным, а какой забракует.

Внимательно читать условия закупки. Участнику стоит скрупулезно изучить все требования. Если он сомневается в том, что нужно предоставить, необходимо до аукциона потребовать от заказчика внести изменения в документацию. Это позволит исключить неоднозначное толкование условий и можно будет подготовить документы в точности с указаниями заказчика.

Игра в прятки

Заказчик может объявить торги так, чтобы их не нашли "чужие" поставщики и не подали свои предложения. Участники ищут тендеры разными способами — по фильтрам, ключевым словам, CPV-категориям (классификация товаров и услуг), из подписки, настроенной по определенным критериям.

Однако если допустить грамматические ошибки в названии предмета закупки, сделать название слишком сложным и непонятным или разместить тендер в неправильной категории, закупку будет очень сложно найти без прямой ссылки на нее. Именно эту прямую ссылку и получает "свой" поставщик.

Проводить поиск закупок разными путями. Использовать разные фильтры, искать закупки вручную по конкретному заказчику, применять алгоритмы поиска на площадках-участницах системы и на основном сайте ProZorro.

Использовать систему риск-индикаторов DoZorro. Индикаторы сигнализируют о тендерах с повышенным риском неэффективности проведения процедуры или ограничения конкуренции. Анализируя подозрительные тендеры, легче выявить недобросовестных заказчиков.

Кроме перечисленных способов борьбы со злоупотреблениями, есть советы, которые изначально помогут успешно участвовать в госзакупках.

Первое — как можно раньше найдите интересующий тендер, чтобы до окончания периода приема предложений было много времени. Тогда вы успеете задать вопросы организатору закупки, получить ответы, инициировать внесение изменений в условия или обжаловать дискриминационные условия.

Максимально быстро находить тендеры помогают правильно настроенная подписка и умелое использование различных поисковых фильтров.

Второе — регулярно анализируйте закупки, похожие на те, что вас интересуют. Особое внимание обращайте на другие тендеры интересующего вас организатора и на закупки, где регулярно участвуют ваши конкуренты. Главное — изучать, кого и за что отклонили, чтобы не повторять ошибки.

Вам помогут аналитические инструменты системы ProZorro и доступные на площадках выгрузки таблиц с данными.