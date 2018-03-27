Історія з "Новою поштою": уроки для середнього класу

У меня для вас несколько плохих новостей и одна хорошая.

Почему история с "Новой почтой" получила такой общественный резонанс?

Наверное, потому, что многие увидели в ней четкий сигнал: прежнего общественного договора между властью и предпринимателями больше нет.

Выстраивание доверительных отношений — непростая работа, которая требует времени и готовности к взаимным уступкам.

В 2014 году часть успешных предпринимателей, которые во все времена и при любой власти полагались только на себя, подписали так называемый налоговый компромисс и полностью "обелили" свой бизнес. Сегодня большинство из них не видят смысла продолжать эту игру.

Возражения о том, что бизнес использует любую возможность, чтобы оптимизировать финансы, не принимаются. Так поступают во всем мире. Другое дело, что в Украине минимизировать налоги вынуждены 90% предпринимателей, иначе вообще нет смысла начинать.

Если правила составлены таким образом, что каждый становится потенциальным нарушителем, это плохие правила. Значит, нужно договариваться и менять рамочные условия, а не заходить со спецназом в офисы.

Украина проделала долгий путь, чтобы усвоить цивилизованные представления о профессиональной состоятельности и богатстве. Социально ответственные бизнесмены, которые вкладывали средства в образовательные или волонтерские проекты, а не в очередную яхту и "хатынку", были в авангарде этих процессов.

Теперь им дали понять, что "лишние" средства лучше тратить иначе. Например, покупать лояльность чиновника или силовика из "ближнего круга". Репутация — это не то, чем стоит дорожить, если хочешь остаться на плаву.

"Новая почта" на слуху. В ее поддержку выступили блогеры и журналисты. Лидеры общественного мнения устроили флешмоб в социальных сетях, поменяв аватарки. А сколько бизнесов сгинуло, оставшись неизвестными?

Предприниматель и стартапер Денис Долгополый подсчитал: если ориентироваться на данные за 2017 год, каждый час в Украине проходит примерно 45 обысков! Так что если услышите шаги на лестнице, подумайте, не за вами ли пришли в этот раз…

С какой стороны ждать удара, непонятно. Говорят, дело против "Новой почты" было открыто за два дня до того, как ГПУ утратило полномочия по ведению следствия.

Независимого органа, который мог бы заниматься финансовыми расследованиями, в стране нет. Большинство мелких и средних предпринимателей воспринимают налоговую как еще одно силовое подразделение, а не сервисную службу.

Многие институции работают в ручном режиме, а те, кто ими управляют, иногда имеют конфликтующие политические интересы. Накануне выборов эти противоречия обострятся: одни захотят заработать дополнительные баллы, раскрыв новые схемы, другие — увеличить ресурсную базу, в том числе за счет частного бизнеса.

Жить в состоянии постоянного стресса невозможно. Выхода два: уехать или мобилизоваться. В этом и заключается моя хорошая новость. События последних недель буквально подталкивают предпринимателей к тому, чтобы осознать себя некоей силой, с которой придется считаться. Отсидеться уже не получится.

Проблемы предпринимателей масштабируются на всю страну.

Почему бизнесмен не чувствует себя защищенным? Потому что в Украине не работают суды. Почему он уходит от налогов? Потому что у нас сложная запутанная система администрирования и высокое налоговое давление. Почему ФОП не может снять офис? Потому что в стоимость аренды уже включена коррупционная рента.

Мы можем симпатизировать разным политикам и говорить на разных языках. В то же время — иметь общие цели. Попросту говоря, если мы сами не озвучим свои требования, нас никто не услышит.