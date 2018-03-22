Як в Адміністрації президента намагаються відродити податкову міліцію

Реформа налоговой милиции изрядно затянулась. Верховная Рада еще в декабре 2016 года "по ошибке" ликвидировала это подразделение, входящее в состав Государственной фискальной службы.

Впрочем представители Министерства финансов во главе с Александром Данилюком заверили, что уже до осени 2017 года будет создана новая декриминализованная структура.

Сначала это была финансовая полиция, затем – служба финансовых расследований. Хотя суть от смены названия не менялось.

Новый орган должен был получить максимум аналитических функций для выявления тех компаний, которые уклоняются от уплаты налогов, и минимум силовых, чтобы исключить давление на бизнес.

Тем не менее, законопроект о создании службы финрасследований, презентованный Минфином и даже предварительно одобренный Кабинетом министров, не прошел Национальный совет реформ.

Эту идею попросту забраковали, а вместо нее Администрация президента выступила с инициативой учредить Национальное бюро финансовой безопасности, которое, если верить словам Петра Порошенко, "…отлучит от влияния на экономику и бизнес и ГПУ, и СБУ, и НАБУ, и МВД, не говоря уже о налоговой то ли полиции, то ли милиции".

Концепцию бюро еще в декабре 2017 года представила глава профильного комитета по налоговой и таможенной политике Нина Южанина, а в конце февраля на суд общественности был вынесен готовый законопроект.

На первый взгляд, ключевая идея НБФБ не особо отличается от той, что закладывалась в основу службы финрасследований.

В составе бюро будет создано аналитическое подразделение. Его ключевой задачей станет мониторинг налогоплательщиков, отслеживание и выявление тех из них, кто нарушает законодательство.

При этом Нацбюро сможет осуществлять расследование преступлений не только налогового, но и финансового характера.

Иными словами, под зоркий глаз сотрудников этой структуры попадут факты неуплаты налогов, мошенничества с финансовыми ресурсами, умышленного доведения до банкротства, манипуляций на фондовом рынке, разглашения банковской и коммерческой тайны, случаи фиктивного предпринимательства и растраты государственных средств.

Но нюанс в том, что Национальному бюро финбезопасности хотят предоставить довольно широкий перечень правоохранительных полномочий. И вот это действительно настораживает.

Согласно обнародованному законопроекту, сотрудники НБФБ смогут проводить оперативно-розыскную деятельность, осуществлять арест и конфискацию активов.

Причем права представителей бюро будут практически неограниченными.

Они смогут тайно сотрудничать с "гласными и негласными штатными и внештатными сотрудниками", задерживать лиц, подозреваемых в тех или иных преступлениях, проводить фото и видео съемку задержанных, брать у них отпечатки пальцев, применять физическую силу и даже огнестрельное оружие.

Немало вопросов возникает и к подчинению бюро. НБФБ будет подотчетно непосредственно президенту и парламенту.

И хотя кандидатов на должность руководителя должна отбирать специально созданная конкурсная комиссия, окончательное решение все равно принимает президент.

А это означает, что он сможет напрямую влиять на то, кто окажется у "руля" НБФБ, что создает вполне конкретные риски манипуляций деятельностью этого органа изнутри АП.

Стремление подчинить Нацбюро президенту вызывает удивление еще и потому, что Государственная фискальная служба, которая занимается сбором и администрированием налогов, подведомственная Минфину.

То есть, исполнительной ветви власти. И в то же время НБФБ, задача которого бороться с нарушениями в сфере налогообложения, по сути, оторвано от ГФС и никоим образом с ней не связано, в чем совершенно нет логики.

Откровенно смущает и подследственность, которую получит бюро. Александр Данилюк, например, уверял, что служба финрасследований заберет на себя полномочия по расследованию экономических преступлений, которые есть у Генпрокуратуры, Нацполиции, Службы безопасности.

Это необходимо для того, чтобы не было дублирования. Но в случае с НБФБ все иначе.

Бюро сможет инициировать уголовные расследования, внося данные в соответствующий реестр, а затем делегировать уголовные производства упомянутым органам для проведения дальнейшего следствия.

Это означает, что и у ГПУ, и у СБУ, и у МВД останется возможность "мучить" бизнес и блокировать его работу, проводя обыски и выемки, вызывая руководителей компаний на допросы. Все в духе старых добрых "маски-шоу".

В итоге анализ законопроекта не оставляет никаких сомнений в том, что в Администрации президента под вывеской Нацбюро финбезопасности хотят вдохнуть новую жизнь в налоговую милицию, наделив ее еще большими полномочиями.

Да, все это завернуто в красивую обертку декриминализованной службы, в которой поимкой преступников будут заниматься аналитики в белых рубашках и галстуках.

Но по факту, бизнесу придется иметь дело с еще одной правоохранительной структурой, которая сможет "прижать к ногтю" любую компанию при малейшем подозрении на нарушения.

И все это как-то совсем не вяжется с обещаниями гаранта отрезать силовые структуры от бизнеса и не допустить давление на налогоплательщиков. Есть большие опасения, что с появлением НБФБ все будет как раз с точностью до наоборот.