"Про валюту". Що спростить або ускладнить бізнесу новий закон

Необходимость либерализации валютного регулирования в Украине назрела уже давно.

Устаревшая нормативная система регулирования валютных операций, основывающаяся на Декрете Кабинета Министров "О системе валютного регулирования и валютного контроля", принятом еще в 1993 году, сложность, запутанность регулирования и необоснованная бюрократизация в валютной сфере отнюдь не способствуют развитию финансовых рынков и притоку иностранный инвестиций.

Серия ограничений, введенных Постановлениями Национального банка Украины об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках, призванными навести порядок в валютном сегменте украинского финансового рынка, в реальности способствовали выведению в "тень" значительной части валютного рынка и развитию "черного рынка" наличных валют.

Валютная либерализация также крайне важна в контексте интеграции Украины в европейское финансово-экономическое пространство и соответствует обязательствам, взятым на себя Украиной в контексте Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС от 27.06.2014 года.

Так, согласно статье 145 Соглашения, стороны должны обеспечивать, в частности, свободное движение капитала, связанного с поступлением прямых инвестиций, поступлением кредитов, касающихся торговых операций, портфельными инвестициями и финансовыми займами.

Именно на замену упомянутому выше декрету Кабмина и был разработан проект Закона Украины "О валюте", который станет единым рамочным законом, регулирующим вопросы валютного надзора и определяющим основные принципы валютного регулирования в стране.

Среди таких принципов, декларируемых в статье 1 данного законопроекта, значатся независимость монетарной политики государства, гибкий валютный курс, свобода проведения валютных операций, приоритет рыночных инструментов валютного регулирования над административными.

Законопроект провозглашает, что любые валютные операции осуществляются без ограничений, если иное не предусмотрено валютным законодательством. При этом нерезиденты полностью уравниваются в правах с резидентами в контексте осуществления валютных операций.

Одним из важнейших вопросов, подлежащих урегулированию нормами нового закона, является лицензирование валютных операций.

Данный законопроект предусматривает только два вида лицензий в валютной сфере — банковская лицензия, на основании которой валютные операции смогут осуществлять банки, и лицензия на осуществление валютных операций, осуществляемых небанковскими финансовыми учреждениями или национальным оператором почтовой связи.

Среди операций, подлежащих лицензированию, фигурирует лишь обмен валют, перевод средств, предоставление займов и факторинг (правда, НБУ этот перечень может расширить).

Таким образом, размещение валютных средств на счетах и вкладах за рубежом или осуществление инвестиций за рубеж, в том числе путем приобретения ценных бумаг, на которые сейчас надо получать индивидуальную валютную лицензию, закон не относит к лицензируемым валютным операциям.

Стоит отметить, что НБУ в случае неблагоприятной финансовой ситуации оставляет за собой право вновь вводить защитные меры на валютном рынке.

В частности, регулятор может ввести обязательную продажу части поступлений в иностранной валюте, устанавливать предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям, вводить специальные разрешения (по сути, нынешние лицензии) на проведение отдельных валютных операций, предписывать резервирование средств по валютным операциям.

В то же время, такое ущемление вводимой либерализации обещает быть недолгим: срок действия указанных защитных мер не должен превышать шесть месяцев с даты их введения.

Если НБУ установит предельные сроки расчетов по экспортным операциям, выручка резидентов в иностранной валюте от экспорта продукции, работ, услуг будет подлежать зачислению на их счета не позднее срока, установленного НБУ, а по импортным операциям резиденты не смогут устанавливать отсрочку поставки свыше установленного лимитного срока.

Нарушение этих предписаний повлечет за собой применений санкций со стороны регулятора, а именно взыскание пени за каждый день просрочки в размере 0,3% от суммы неполученной выручки (стоимости недопоставленного товара).

Нарушения любых других требований валютного законодательства юридическими и физическими лицами также повлечет применение штрафных санкций, которые, правда, в законопроекте не детализируются.

В целом, принятие данного законопроекта в предлагаемой редакции будет иметь позитивное значение, прежде всего для бизнеса, занимающегося внешнеэкономической или инвестиционной деятельностью.

Снятие ограничений с экспортно-импортных операций и прямых иностранных инвестиций будет способствовать повышению экспортного потенциала Украины.

Валютное регулирование станет более прозрачным и понятным для населения, бизнеса, а временные и финансовые затраты на соблюдение валютного законодательства существенно уменьшатся.

Либерализация валютного регулирования будет также способствовать скорости и эффективности трансграничных расчетов, без чего невозможна интеграция в мировое экономическое пространство.

Поэтому валютная либерализация — это, безусловно, прогрессивный шаг, который существенно облегчит жизнь и бизнесу, и рядовым гражданам.

В то же время, следует отметить, что данный законопроект многие конкретные вопросы относит к сфере регулирования на подзаконном нормативном уровне, и его эффективность будет во многом зависеть от тех положений и инструкций, которые разработает НБУ для его реализации.