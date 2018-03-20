Стати інвестором: лайфхаки, які працюють
Привычные инструменты для инвестирования перестают работать. Но это не значит, что вариантов для инвестиций нет.
Депозиты теряют привлекательность. Госбанки не так надёжны, как кажутся на первый взгляд.
Рынок недвижимости в стагнации. На первый план выходят облигации. Очень перспективны ОВГЗ и корпоративные бонды среднего бизнеса.
Доходность в сочетании с надёжностью делает эти бумаги эффективным способом диверсификации для любого инвестора. Но обо всём по порядку.
Инструменты, которые перестают работать:
Депозиты не приносят спокойствия. Это неудивительно. Ставки постоянно падают. В госбанках они уже давно ниже уровня инфляции, которая в прошлом году составила 13,7%.
Надежные банки с иностранным капиталом предлагают еще меньше. Коммерческие банки предлагают больше, но в их надежности 100% уверенности нет.
Держать под матрасом даже валюту не имеет смысла. И доллар, и евро подвержены инфляции, так что требуется опять-таки депозит со ставкой минимум 3%.
А в валюте такую ставку найти сейчас сложно. Это заставляет людей думать, как активно и разумно распоряжаться своими средствами.
Недвижимость дешевеет. Предложение на этом рынке по-прежнему выше спроса, каких-то кардинальных изменений в данном сегменте не предвидится.
Активизация строительства была отчасти связана с банковским кризисом. Люди не могли физически забрать деньги со своих депозитов и стали переводить их в недвижимость.
Потому это явление временное и стоимость недвижимости будет падать. А вот коммунальные расходы, наоборот – растут.
Сдать в аренду квартиру непросто. А поддержание недвижимости в ликвидном состоянии требует постоянного вливания средств.
Золото не стоит своих хлопот. Риск лишиться его даже при хранении в сейфовой ячейке слишком велик.
Банковская культура в Украине очень низкая. Наши финансовые учреждения не особенно заботятся о своих ячейках.
Нередки ограбления. Домашнее хранение – не выход. Случайно вскроете упаковку? Слиток немедленно теряет треть своей стоимости.
А если, не дай бог, ещё и поцарапаете – продать его будет, мягко говоря, крайне затруднительно. Имеет ли смысл беспокоиться обо всём этом, если ощутимого роста стоимости золота не предвидится?
Инструменты, которые становятся востребованными:
Корпоративные бонды. Для украинского рынка этот инструмент инвестирования – не новый.
Актуальным именно сегодня он стал из-за того, что банки не в состоянии удовлетворить спрос на долгосрочное финансирование со стороны бизнеса. А размещая бонды, компании выходят на рынок финансовых ресурсов сами, без их посредничества.
Это даёт бизнесу возможность привлекать деньги дешевле и на длительные сроки. Частному инвестору – доход, значительно превышающий депозитные ставки.
Для гривневых корпоративных облигаций это 18-20% годовых, которые можно зафиксировать на несколько лет. Сравните с банковскими ставками, которые сейчас уменьшаются с каждым кварталом.
ОВГЗ и еврооблигации Украины. Доходность этих бумаг тоже достаточно высокая, хотя и несколько ниже, чем у корпоративных бондов. Государство выступает гарантом выполнения долговых обязательств. Это, конечно, хорошо.
Не очень хорошо то, что на выполнение гарантий негативным образом влияет политическая нестабильность и зачастую неумелое рассогласованное управление.
В турбулентное время средний бизнес может быть устойчивей, чем государственные структуры. Не хочется думать про дефолт Украины. Даже технический. Но, яйца в одной корзине все же лучше не держать.
Акции иностранных компаний. Можно только приветствовать то, что НБУ в прошлом году открыл для физлиц возможность инвестировать в зарубежные компании. Сейчас лимит $50 тыс, но он будет убран совсем.
Однако начинающему инвестору будет достаточно трудно действовать на сложных международных рынках.
Кому-то языковый барьер не позволит вникнуть в годовые отчёты. Имена Google, Apple, Facebook звучат магически, но нужно уметь оценивать перспективы компаний, чтобы не понести убытки.
Таким образом, корпоративные облигации – один из самых эффективных инструментов для консервативного инвестора, не горящего сильным желанием отнести свои деньги в "казино" – так можно назвать сегодня операции с криптовалютой.
Поскольку этот вид ценных бумаг часто приобретают физические лица, законодательством предусмотрена достаточно строгая защита инвестора.
Регулятор рынка ценных бумаг (НКЦБФР) выдвигает жёсткие требования к эмитентам. Это помогает минимизировать риски мошенничества и повышает надёжность бондов.
Тем не менее, приложить определённые усилия инвестору придётся. Рассмотрим более подробно, как выбрать корпоративные бонды:
– Репутация и кредитная история. Какая репутация на рынке у собственников и топ менеджмента. Имели ли они проблемы с возвратом кредитов, были ли судебные разбирательства с контрагентами. История привлечения финансирования компанией тоже очень важна.
– Узнайте сколько времени компания работает на рынке. Насколько она была успешной. История 10 лет и более означает опыт успешного преодоления двух кризисов. Бизнес-модель доказала свою эффективность. Надёжность ценных бумаг такой компании, как правило высокая.
– Оцените качество команды. Какие люди управляют компанией сейчас. Какой у них опыт. Как долго работают в этой компании и на этом рынке, откуда они пришли и т.п.
– Насколько перспективен рынок, на котором она работает. К примеру, активными эмитентами корпоративных облигаций сегодня являются лизинговые компании и банки, работающие на модернизацию экономики. Необходимо обновление строительной, сельскохозяйственной и другой техники. Парк сильно изношен, нехватка сильная.
Под эти нужды берутся кредиты, лизинг. Больше риска связано с облигациями строительных компаний. Справятся ли они со своими обязательствами при дальнейшем падении цен на недвижимость.
– Насколько открыта компания. Дает ли свободный доступ к отчётам за предыдущие годы. Инвестор должен иметь возможность получить всю интересующую его информацию.
Корпоративные облигации чаще всего имеют срок погашения 3-5 лет. По периодичности выплаты дохода бонды делятся на несколько видов:
– Ежемесячная. Бывает, но крайне редкий случай.
– Ежеквартальная, либо с полугодовым интервалом. Для индивидуальных, некрупных инвесторов, которые ищут альтернативу депозиту или способ диверсификации, это самый интересный вариант
– Годовая. Это более удобно для профессиональных инвесторов – инвестбанков, пенсионных фондов и т.п.
Как купить корпоративные облигации? Можно напрямую обратиться в компанию-эмитент, либо сделать это через брокера. Это не так просто, как положить деньги на депозит в банк.
Необходимо открыть счёт в ценных бумагах, подписать договор с хранителем ценных бумаг и т.п. Но и не стоит переоценивать трудности. В целом вся процедура займет несколько часов.
Усилия окупятся результатами. Инвестор получит доход, который способен переиграть инфляцию в сочетании с хорошей надёжностью Украинский бизнес – ресурсы для развития и повышения конкурентоспособности. Деньги должны работать, а не лежать "под матрасом". Кризис не отменяет эту истину.