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Українські чиновники і податкова амністія: а чи варто прощати

Українські чиновники і податкова амністія: а чи варто прощати

Як "нульове декларування" зможе повернути капітал в українську економіку.(Рос.)
Понеділок, 19 березня 2018, 17:00
Максим Праздніков
економіст

На последней встрече с представителям бизнеса Петр Порошенко в очередной раз вспомнил о нулевых декларациях для украинцев.

Сделал он это не случайно, ведь на текущий момент от 33% до 50% экономики Украины находится в тени. Любые попытки вывести капиталы из серой зоны заканчивались провалами.

И так будет продолжаться до тех пор, пока общество "идеалистов" будет оставлять за бортом легализацию активов политиков и чиновников — основных decision-maker-ов и, как бы печально это не звучало, одних из основных стейкхолдеров процесса налоговой амнистии.

В Украине словосочетания "налоговая амнистия" и "нулевая декларация" являются самым настоящим примером оруэлловское двоемыслия. Их боятся и ждут. Презирают и боготворят. Возлагают надежды и считают бесперспективными.

Что ж, такой плюрализм мнений можно легко объяснить. С одной стороны, почти все украинцы зачастую имеют финансовые сбережения на "черный день", о которых не знает государство, и с которых не были уплачены налоги.

По самым скромным подсчетам, на руках у людей внутри страны сегодня есть порядка 35-40 млрд долларов. В свою очередь богатые и сверхбогатые украинцы за последние 15 лет вывели за границу не менее  100 млрд долларов.

По-хорошему, если легализировать и вывести из тени хотя бы 10-15% этих средств, то в экономику может дополнительно поступить около 20 млрд долларов, или почти 20% нынешнего ВВП Украины.

Но для того, чтобы добиться даже таких "скромных" успехов, нужно выполнить несколько базовых условий.

Во-первых, заранее озвучить все требования и убрать подводные камни. Логика, по которой ты сначала показываешь деньги, а потом налоговики, прокуратура или СБУ решают, применять ли против тебя репрессивный аппарат, точно не сработает.

Например, можно ввести фиксированный процент, не больше 2,5%, как это сделали, например, в Италии. Платишь эту сумму на любой капитал и имеешь полностью чистые деньги.

Итальянцы, кстати, предлагали еще одну опцию — вложить 12% средств в государственные ценные бумаги и не платить налоги вообще. К слову, их легализация капиталов оказалась весьма успешной.

Другой вопрос — это период и, возможно, даже периодичность налоговой амнистии. Вполне вероятно, что с первого раза очень немного людей решатся вывести свои капиталы на свет.

Будут только отдельные первопроходцы легализации доходов. Которые получать так называемую"премию за риск" — возможность полностью легализовать свои сбережения без объяснения источников их происхождения, скажем, за 1% от суммы.

Спустя год будет запущена вторая волна, о чем заранее сообщат посредством СМИ.

Люди, которые увидят, что к первым декларантам никто не пришел и ничего не забрал, в большинстве своем, будут готовы показать средства, пройти процедуру амнистии и наконец-то "спать спокойно". Вот только стоить им это уже будет 2,5%.

Наконец, через еще полгода можно сделать третью очередь для самых недоверчивых и прагматичных. Но им уже придётся распрощаться с 10% от легализованных сумм. А дальше все — жесткий финмониторинг, включая  контроль за доходами и расходами с неотвратимым и серьезные наказанием в случае нарушений налогового законодательства.

Другой ключевой фактор — решить проблему с налогами, которая и привела к появлению тени. Речь идет о дальнейшей валютной либерализации, введении налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль, и общем упрощении налогового учета и отчетности.

Тогда можно будет сказать, что налоговая амнистия — это новая страница в экономической истории Украине, а не просто очередная попытка зарисовать ошибки корректором перед выборами.

Наконец, мы и подходим к тому самому камню преткновения, который, вероятнее всего, и не дает свершиться налоговой амнистии уже много лет. Речь идет о позиции чиновников и депутатов, а точнее, их возможности воспользоваться данной привилегией.

В обществе, включая экспертную среду, циркулирует убеждение, что раз ты всю жизнь был чиновником, то не должен официально иметь больших капиталов. А потому не должен  проходить процедуру налоговой амнистии.

За любую лишнюю копейку — тюрьма и волчий билет. И такое мнение, конечно же, имеет право на жизнь. Так будет справедливо, в конце концов! C одной стороны...

А с другой, почему-то сегодня мало кого удивляют чиновники, депутаты, прокуроры или министры, которые официально получали и продолжают получать 1-2 тыс. долларов в месяц, зато живут в домах по 2-3 млн долларов, ездят на машинах по 100-200 тыс. и отдыхают за границей на десятки тысяч, а-ля средний класс.

Нет, конечно же, ряд гражданских активистов регулярно доносит эту информацию до широкой общественности. Вот только почему-то это практически никак не сказывается на дальнейшей карьере "разоблаченных" чиновников. Как и не отражается на результатах выборов.

Что это, как не лицемерие…? Получается, что закрывать глаза и смотреть, но не видеть —это нормально. Зато признать проблему и начать ее решать — предательство. А теперь давайте подумаем, от кого же во многом зависит успех процесса налоговой амнистии?

Как ни странно, но список все тот же: чиновники, депутаты, министры, представители силовых и фискальных структур. И трудно поверить, что они будут лоббировать реформу, которая заставит их покинуть свои рабочие места и стать изгоями.

Скорее, они сделают все, чтобы ее провалить. В итоге мы рискуем последовать примеру Грузии, где в 2005 году подать нулевые декларации согласились 8 человек, которые задекларировали 35 тысяч долларов.

Вот и получается палка о двух концах. Общество все еще принимает чиновников-коррупционеров, которые отлично себя чувствуют в тени и тратят по две-три годовых зарплаты каждый месяц.

При этом люди отказываются ввести этот процесс в правовое поле, чтобы раз и навсегда обрубить возможность для дальнейшего масштабного взяточничества. Так как не понимают, что главная цель процесса нулевого декларирования — это не проведение показательный казней и "политических убийств", а наконец-то возможность вернуть в экономику украинский капитал и заставить его работать на благо страны — нашей страны.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
податки декларації
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