Стара прокуратура проти Нової пошти

Наезд на Новую Почту наглядно показывает, зачем стране как можно скорее необходимо создание Службы Финансовых Расследований. Нельзя давать этим людям, прокурорам, сбушникам, полицейским права трогать бизнес. Нельзя пускать их на порог.

Во-первых, потому что это не их дело. Пусть контрразведка ловит шпионов, полиция - воров и убийц, а прокуроры - на пенсии пусть ловят рыбу.

Во-вторых, потому что им просто не доверяют. Даже если бы Новая Почта была корпорацией зла, их сотрудники пили бы кровь младенцев, обслуживали международный терроризм и лично упаковывали "новичок" перед отправкой в Лондон, все равно общество стало бы на их сторону.

Потому что с одной стороны компания, созданная с нуля, не получавшая ни копейки дотаций и максимально отдаленная от государственных денежных потоков, а с другой стороны – прокуратура, у которой был бы шанс получить поддержку общества только в том случае, если бы они пришли к Фирташу, Ахметову или Коломойскому. Но к ним они приходят только выпить чаю в Амстердаме, к сожалению.

В третьих, потому что это старая прокуратура и Новая Почта. И люди в прокуратуре, кажется, совершенно не понимают, в каком мире они живут. Фраза пресс-службы прокуратуры о том, что они пришли и парализовали работу компании в пятницу вечером, но сделали это без спецназа, а значит инвестиционный климат не пострадал, достойна быть записана в скрижали идиотизма.

Инвест климат страдает каждый раз, когда украинский прокурор только лишь посмотрит в сторону бизнесмена. И надо объяснить прокурорам, что даже тогда, когда они влетали с отрядом в масках в офисы, то это имело только психологический эффект. Потому что украинские белые воротнички не нападали бы на прокуроров, будь они без спецназа, это ведь не депутаты.

Украинский бизнес не святой. Никто не любит платить налоги, люди бывают разные и их толерантность к преступным схемам тоже может отличаться. Но украинский бизнес кажется святым, когда его сравниваешь с украинским прокурором.

Поэтому разоблачать преступления, там, где они есть, должны другие люди. Обладающие доверием. Потому что сейчас вам и первоклассник скажет, что если силовики пришли с обыском в компанию, то они хотят поживиться. И все. Никаких других мыслей просто не может возникать.

Создание службы финансовых расследований назрело и перезрело, и пока ее нет, пока прокуроры обладают властью доить бизнес, ни про какой стремительный экономический рост и говорить нельзя. Не придут сюда инвесторы, если им сразу же придется иметь дело с решалами из силовиков.

Равно как и трудно ожидать роста доходов бюджета. Потому что не могут старые решалы избавить страну от схем, потому как даже найдя схему, даже придя в ресторан и потребовав уйти от ФОПов, даже придя в спортивную сеть и потребовав уйти от ФОПов, даже ловя за руку тех, кто выводит деньги в оффшор, даже если они при всем при этом будут руководствоваться благими намерениями, у них ничего не выйдет, им никто не поверит.

А все это означает, что бедность никуда не денется, пока силовики имеют такую власть. И лишая их власти, создавая службу с нуля и набирая туда чистых людей, вы даете шанс стране и людям стать богаче. Это не достаточное, но необходимое условие.

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