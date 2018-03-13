Бюро фінансової безпеки президента

Днями персональна веб-сторінка голови податкового комітету парламенту Ніни Южаніної, певно, отримала рекордну кількість відвідувань.

Причина — проект закону про Національне бюро фінансової безпеки (НБФБ). Наразі акт доступний лише на цій сторінці.

Якщо ви ще не переглянули проект, раджу це зробити. Він пропонує низку суперечливих новацій, які торкнуться кожного.

Ключова загроза проекту в тому, що він пропонує надати "економічному блоку" СБУ нове обличчя. Статус, місія та завдання НБФБ яскраво свідчать, що бюро буде працювати за зразком "економічних" підрозділів СБУ.

Іншими словами, сфера компетенції НБФБ чітко не окреслена і може стосуватися будь-якої економічної активності підприємців та будь-якої фізичної особи. Проект пропонує наділити НБФБ повноваженнями з автоматизованого збору величезного масиву найрізноманітнішої інформації про фізичні та юридичні особи.

Згідно з проектом закону, НБФБ отримає доступ не лише до всієї фінансової, податкової та майнової інформації про підприємства, а й до персональних відомостей — інформації з реєстру виборців та міграційних реєстрів, даних про сертифікати електронних цифрових підписів та кредитних історій.

Хоча автори проекту це заперечують, але з положень документа чітко випливає: навіть банківська і страхова інформація повинна надаватися НБФБ без судового рішення. Як, до речі, і будь-які інші дані, які має намір отримувати НБФБ.

Уся зібрана інформація, включаючи архівну та отриману в ході оперативно-розшукової діяльності, буде становити інформаційний фонд НБФБ. Бюро не тільки оперуватиме нею на власний розсуд, але й зможе робити на її основі аналітичні продукти, замовити які можуть будь-які державні органи.

Інакше кажучи, інформація НБФБ може стати основою для рішень інших органів влади. Такі повноваження дозволяють робити висновок, що НБФБ покликане замінити "економічний блок" СБУ. Саме СБУ розсилає квазі-аналітичні документи, якими змушує інші органи влади втручатися в економічну діяльність підприємств.

Про апетити НБФБ говорить і те, що проект пропонує віднести до компетенції бюро справи про розтрату бюджетних коштів, які зараз підслідні НАБУ. Отже, проект має на меті забрати у НАБУ левову частку їхніх кримінальних проваджень.

Тобто НБФБ стежитиме за економічною активністю приватних осіб та компаній і витіснить НАБУ із сфери контролю за публічними фінансами. Справи на зразок "рюкзаків Авакова", "розстрочок Насірова" та "проекту "Стіна" вестиме НБФБ.

Хто ж контролюватиме цього монстра? Упевнено відповідаю: точно не суспільство. Закладені у проекті механізми громадського контролю найбільш слабкі з-поміж тих, що діють в інших органах правопорядку, НАБУ чи Державному бюро розслідувань.

Тим не менш, у НБФБ таки буде стейкхолдер. Ним неодмінно стане президент, оскільки проект пропонує суттєво узалежнити НБФБ від президента та інституцій, які прямо підконтрольні главі держави.

Зокрема, всупереч Конституції президент наділяється повноваженнями щодо організації конкурсу з призначення керівника бюро, членів конкурсної комісії з відбору керівника бюро, призначення та звільнення керівника цього відомства. Проект також передбачає, що НБФБ підзвітне парламенту та президенту.

Не забуваємо, що президент не лише доручив розробити цей законопроект, а має намір особисто внести його до парламенту. Зрештою, проект наштовхує на думку, що в недалекому майбутньому найвідомішим політичним гаслом стануть слова: "Почую про економічні активи та активність кожного".