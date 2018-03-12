Податок на виведений капітал і ТЦУ: заплатять усі?

Министерство финансов разработало законопроект о налоге на выведенный капитал.

В случае введения этого налога в фокусе внимания налоговых органов будут в основном компании, осуществляющие внешнеэкономические операции.

Как следствие, возрастает значение правил трансфертного ценообразования.

Хотя законопроект в основном сохраняет действующие правила ТЦО, в связи с предлагаемым изменением модели налогообложения необходимо обратить внимание на некоторые важные вопросы.

Корректировки по ТЦО будут прямым объектом налогообложения.

В этом существенное отличие от действующей системы. Сейчас корректировка по ТЦО может и не привести к необходимости уплаты налога в бюджет, если у налогоплательщика имеются затраты или убытки по другим операциям, которые компенсируют увеличение налоговой базы.

В случае введения налога на выведенный капитал, налог с корректировок по ТЦО будут платить и убыточные предприятия.

Налоговые органы будут по-прежнему контролировать правильность расчета финансового результата по контролируемым операциям.

Хотя согласно предлагаемым новшествам объектом налогообложения будут отдельные операции, а не финансовый результат за период, для целей применения правил ТЦО расстаться с понятиями "прибыль" и "финансовый результат" не получится.

Четыре из пяти методов ТЦО предусматривают анализ и сопоставление рентабельности (прибыльности) контролируемой операции с рыночным диапазоном рентабельности, показатели которой определяются на основании данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

В рамках контроля над соблюдением правил ТЦО налоговые органы сохранят право проверять правильность расчета финансовых результатов (прибыли) по контролируемым операциям в бухгалтерском учете.

При этом контроль не будет ограничен исключительно проверкой финансовых показателей контролируемой операции.

Значительно увеличится число компаний, операции которых попадают под действие правил трансфертного ценообразования.

Проект закона расширяет круг налогоплательщиков, которые подпадают под действие правил ТЦО, охватывая и небольшие компании.

В случае принятия предлагаемых правил под контроль попадут все компании, которые осуществляют контролируемые операции в объеме, превышающем 10 млн грн в год с одним контрагентом.

Компаниям, выручка которых не превышает 150 млн грн в год, предлагаются, на первый взгляд, "облегченные" правила ТЦО. Они должны будут готовить и подавать соответствующую документацию только по запросу налоговых органов в течение 60 дней с момента получения запроса.

Однако небольшим компаниям, которые до сих пор не сталкивались с этими процедурами, будет непросто подготовить документацию в отведенный срок.

При этом небольшие компании, наравне с крупными, будут обязаны регулярно подавать отчеты о контролируемых операциях, указывая в них сведения о выбранном методе ТЦО, тестируемой стороне, показателе рентабельности.

Таким образом, к моменту подачи отчетов даже небольшие налогоплательщики должны будут выполнить определенный ТЦО-анализ. Без проведения экономического исследования и сопоставления показателя рентабельности контролируемой операции с рыночным диапазоном налогоплательщик вряд ли сможет понять, нужно ли делать ТЦО-корректировку, которая является объектом налогообложения.

Вероятно, вследствие таких изменений даже небольшие компании будут стремиться готовить документацию заблаговременно и регулярно, подобно их крупным "собратьям".

Операции плательщиков-"упрощенцев" будут контролироваться для целей ТЦО.

Данное новшество коснется, прежде всего, сельскохозяйственных предприятий (IV группа единого налога).

Ранее эти компании были освобождены от необходимости доказывать соответствие цен операций принципу "вытянутой руки". Они также не подавали отчеты о контролируемых операциях.

В случае принятия законопроекта все правила ТЦО будут применяться к сельскохозяйственным предприятиям — плательщикам единого налога в полном объеме.

Риск двойного налогообложения контролируемых операций.

В соответствии с законопроектом ряд операций, например, выплаты процентов и роялти, приравниваются к операциям по "выводу капитала", то есть являются объектом налогообложения.

Если такие операции являются контролируемыми для целей ТЦО и их условия не соответствуют принципу "вытянутой руки", то они могут одновременно быть объектом налогообложения на разных основаниях.

Когда налогообложение предусмотрено одновременно двумя или более нормами, законопроект предлагает такую операцию облагать налогом один раз по максимальной базе.

В погашение налогов, начисленных по результатам ТЦО-проверки, предлагается зачитывать налог, начисленный по итогам других проверок, налог, самостоятельно доначисленный налогоплательщиком в результате ТЦО-корректировок, и налог, уплаченный в результате осуществления налогооблагаемых операций.

Нарушители правил ТЦО, которым налоговая доначислит обязательство по итогам проверки, смогут зачесть в погашение этого обязательства суммы налога, уплаченные ими в отношении этой же операции.

Предприятиям, которые не ждут проверок налоговой и самостоятельно делают ТЦО-корректировки, придется либо брать на себя смелость и не уплачивать налог в отношении одной и той же операции на основании п. 1428.1, либо, заплатив налог дважды, пытаться вернуть переплату.

Риски двойного налогообложения — налогом на прибыль и налогом на выведенный капитал — возникают также в отношении операций, приходящихся на переходный период.

Выплаты процентов: возможность облагать нерыночные проценты по низкой ставке налога.

Проценты попадают под контроль трансфертного ценообразования.

Для выплат процентов по займам от связанных лиц-нерезидентов законопроект предусматривает самую низкую ставку налога на выведенный капитал — 5%, если долговые обязательства налогоплательщика не превышают собственный капитал более чем в 3,5 раза.

Если процентная ставка по договору финансирования будет выше рыночного диапазона ставок, возникнет необходимость ТЦО-корректировки. Ставка налога для ТЦО-корректировок — 20%.

В соответствии с пунктом 1428.1 операция должна облагаться один раз по максимальной базе. База налогообложения, которая возникает в результате ТЦО-корректировки и облагается налогом по ставке 20%, будет явно меньше всей суммы выплаченных процентов, которые облагаются налогом по ставке 5%.

Соответственно, законопроект создает неплохую возможность для вывода средств с применением более низкой ставки налога, 5%, путем выплаты завышенных, по сравнению с рыночным диапазоном, процентов связанному лицу.

Главное при этом — правильно выбрать кредитора и обеспечить подходящее соотношение долговых обязательств и собственного капитала. Это "удачное" стечение обстоятельств именно для тех, кто выплачивает нерыночные проценты связанным лицам.

Предприятия, выплачивающие рыночные проценты, но имеющие низкий уровень собственного капитала, будут вынуждены уплачивать налог по более высокой ставке.

Интересно, что для операций по выплате процентов законопроект предусматривает освобождение от подготовки и подачи ТЦО-документации. В то же время налоговым органам дано право направлять плательщику запрос на предоставление налоговой информации.

Надо полагать, запросят информацию у тех, кого сами и выберут.

Очевидно, что правила ТЦО будут оставаться в зоне особого внимания властей независимо от модели корпоративного налогообложения.

В случае отмены налога на прибыль контроль за соблюдением правил ТЦО останется одним из немногих действенных (теоретически) инструментов обеспечения уплаты нового налога.

Соответственно, бизнесу, ведущему внешнеэкономическую деятельность, необходимо будет приготовиться к ужесточению правил ТЦО и еще более пристальному вниманию властей.

В таких условиях качество нормативного акта, регламентирующего данный вопрос, должно быть безупречным. Он не должен оставлять места неопределенности и, тем более, избирательному налогообложению.