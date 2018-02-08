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Навіщо Україні був потрібен той "дім" в Давосі

Навіщо Україні був потрібен той "дім" в Давосі

Український дім у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі став майданчиком для діалогу зі світовими спільнотою. Що це дало?(Рос.)
Четвер, 8 лютого 2018, 14:10
Андрій Колодюк
підприємець та венчурний інвестор, голова наглядової ради UVCA

Два года назад Украину исключили из официальной программы Всемирного экономического форума в Давосе, поскольку мир устал слышать о нашей войне и коррупции.

Важно было не потерять свой голос в обсуждениях мировых трендов и дискуссий относительно международной политики и экономики. Поэтому мы начали готовить Украинский Дом.

В 2017 году провели 2 события Ukraine Davos nights, сфокусировавшись на инвесторах и технологических предпринимателях со всего мира. Тогда к нам пришло более 400 гостей. Так появился "прототип", мы увидели результат и точно поняли: Украинскому дому быть.

В ассоциации мы решили с первого дня — не идти с протянутой рукой к государству, иначе рискнули бы утонуть в бюрократических процедурах. Полагались только на свои силы и деньги спонсоров и партнеров. Второе: наши цели и программа.

Чем больше наши политики говорили о проблемах и о войне, тем меньше в страну приходило инвестиций. Наша задача была дистанцироваться от политики и представить Украину в прагматическом русле: с точки зрения инвестиционных возможностей и как глобального технологического партнера.

Еще в июне 2017 года была сформирована контентная часть — 10 панелей для программы Украинского дома, которые охватили наиболее интересные темы: блокчейн, инвестиции, криптовалюту, агротек и энергетику и другое. В итоге удалось собрать спикеров из 11 стран и около 5000 гостей: политики, предприниматели, инвесторы и журналисты.

Главной проблемой стал поиск локации. Нас четыре месяца уверяли, что выбранное помещение никогда не сдавалось и сдаваться не будет, но команда смогла переломить ситуацию и буквально за 48 часов подписать контракт.

Когда мне говорят о том, что "дом" был слишком компактный, хочется напомнить, что Давос - это единственный город во всем мире, где миллионеры живут в хостелах.

Мы знали, что в прошлом году "Российский дом" располагался метров на 70 левее от нашей текущей локации. В этом году они оказались напротив нас, о чем стало известно за пару недель до открытия.

Расположение создало дополнительный позитивный эффект интереса — в первые же дни форума об Украинском доме написали New York Times, Global Mail Toronto и Bloomberg. На контрасте мы выигрывали в первую очередь контентом и гостями.

Говорят, что в этом году на форуме собралось больше мировых лидеров, чем на саммите "Большой двадцатки". В течение недели именно в Давосе принимаются все политические, экономические и бизнес решения на год. Но политики собираются не для разговора между собой, а в первую очередь для диалога с бизнесом.

У нас была всего неделя и задача представить Украину миру как субъект, а не объект экономических отношений. Для этого было нужно показать, чем и почему страна может быть интересна миру.

Украинские панели по блокчейну и криптовалютам стали одними из наиболее популярных. Причина этому не только мировой тренд, но и то, что Украина уже есть на мировой карте крипто-бизнеса.

За неделю до форума, согласно исследованию Citibank, Украина вошла в топ-5 стран по развитию биткоин-бизнеса. Мы не просили денег, мы приглашали соинвестировать, делать совместные технологические проекты, открывать центры разработок в Украине глобальных IТ-компаний.

Наверное, впервые Украина вызывала не жалость, а уважение у международных партнеров. Именно поэтому в Украинский дом возвращались, в том числе для уже более предметных встреч, для обсуждения деталей сотрудничества. Так, например, братья Кличко подтвердили готовность рассмотреть совместные инвестиции с членами Украинской ассоциации венчурного и частного капитала.

Во время встречи с инвесторами при участии Петра Порошенко президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил, что Украина входит в топ-3 стран, приоритетных для банка. ЕБРР инвестировал уже более 12 млрд евро в Украину. Наша страна вызывает интерес не только в американских и европейских фондов, но и у инвесторов из Индии, Азии, Ближнего Востока.

Украинский дом создал и подтвердить имидж новой Украины с ее креативностью, инновациями и возможностями. Украинский Дом состоялся благодаря нашим партнерам — WNISEF, Фондe Виктора Пинчука и другим спонсорам: Ciklum, ассоциации "ИТ Украины" и другое.

Мы увидели готовность приезжать в Украину, поэтому уже работаем над Ukraine Discovery Tour, который наша ассоциация организовывает совместно с Global Shapers. И отдельно будет тур для специалистов в блокчейне и криптовалюте.

После общения с компанией, которая создала робота Софию, и представителями проекта Singularity NET, были достигнуты определенные договоренности и в апреле в Украину приедет робот София. Надеюсь, это сможет вдохновить и мотивировать наших разработчиков на создание более классного робота, чем она.

За время присутствия Украины в Давосе, к сожалению, не удалось сформировать устойчивое стратегическое видение будущего страны. Украина, к сожалению, до сих пор не смогла представить дорожную карту для инвесторов, сформировать понятные и принятые для всего мира правила для бизнеса, стратегическую экономическую карту развития.

Благодаря совместным усилиям бизнеса и общественности, мы в Давосе смогли создать площадку для диалога с мировым бизнесом, Украина стала более близкой и понятной для тех, кто обладает видением будущего и готов к партнерству. Несмотря на тяжелые времена, которые переживает страна, украинцы могут предложить новые формы сотрудничества всему миру и дать импульс новым рынкам и мировой экономике в целом.

Я предлагаю создать Украинский клуба Давоса (Ukraine Davos Club) для формирования новой экономической модели, общественных отношений как внутри страны, так и для всего мира.

Работа клуба в период между проведениями Давоского экономического форума, я уверен, сможет уже завтра начать менять нашу страну и поможет всем нам формировать новые альянсы для партнерства в мире.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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