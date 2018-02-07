Повторний запуск механізму блокування ПДВ-накладних на межі зриву

Накануне новогодних праздников Верховная Рада сделала плательщикам НДС настоящий подарок.

Парламент проголосовал за поправки в Налоговый Кодекс (закон №2245-VIII), которые предусматривали приостановку действия механизма блокировки НДС-накладных.

Правда, с оговоркой. С 1 марта 2018 года доведенная до ума система должна заработать снова.

Тем не менее, у бизнеса все-таки появилась надежда, что после перезагрузки механизм будет функционировать не так "криво", как с момента его запуска 1 июля 2017 года и операции добросовестных налогоплательщиков больше не попадут под нож.

Но обещаний, как всегда, много, а на деле получается бардак. Изменения в Налоговый кодекс предусматривали, что НДС-накладные, заблокированные до 1 декабря 2017 года, должны быть зарегистрированы не позднее 2 января 2018 года.

Это касалось накладных, по которым налогоплательщики подали в Государственную фискальную службу подтверждающие документы и пояснения, а также накладных, блокировка которых была обжалована в административном или судебном порядке.

Но в связи с тем, что депутаты отправили закон №2245 на переголосование, он вступил в силу только с 1 января 2018 года. Поэтому о том, чтобы снять 2 января блокировку с накладных (а их, по данным ГФС, по состоянию на 1 декабря накопилось почти 45 тысяч), не могло быть и речи.

В итоге 17 января представители парламентского комитета по налоговой и таможенной политике сообщили, что к этому моменту зарегистрировано около 35 тыс. накладных. Окончательно же вопрос с разблокировкой может быть решен не раньше февраля.

Хотя даже в этом случае регистрация, которая при выполнении упомянутых условий должна проходить, по сути, в автоматическом режиме, превратилась в подобие лотереи.

Многие компании сталкиваются с тем, что ГФС по одной и той же операции упорно продолжает блокировать часть накладных и без проблем снимает блокировку со второй половины. Причем это не единичные случаи, а массовое явление.

Еще один "сюрприз" ждал налогоплательщиков, которые не успели подать фискалам уточняющие документы по приостановленным операциям и не обжаловали решения ГФС о блокировке. Как выяснилось, разблокировать их физически невозможно. Разве что через суд.

Это связано с тем, что "старый" порядок, на основе которого осуществлялась блокировка/разблокировка, уже утратил силу, а "новый" порядок еще не принят. В итоге тысячи компаний попали в замкнутый круг.

Из-за заблокированных накладных они не смогли своевременно сформировать своим покупателям налоговый кредит и, как результат, понесли убытки, которые им, разумеется, никто не компенсирует.

В ГФС и Кабмине, как всегда, успокаивают, что новые критерии блокировки и порядок, в соответствии с которым будет осуществляться приостановка накладных, никак не затронет "белый" бизнес. Но опять-таки, как окажется на практике — большой вопрос.

На сегодняшний день существует два проекта соответствующего порядка. Одна редакция инициирована со стороны ГФС, вторая разрабатывается Министерством финансов.

Удивительно, но именно фискалы предложили версию документа, которая позволит более эффективно фильтровать НДС-операции и выявлять среди них "скрутки", не затрагивая при этом нормально работающий бизнес.

В частности, ГФС предлагает пересмотреть критерий налоговой нагрузки, уменьшив его с 5% до 1,5%, принимать во внимание активы налогоплательщика и типичные для него операции, что, по идее, должно подтвердить реальность его деятельности.

Но есть и плохие новости: налоговики хотят закрепить за собой право выявлять фиктивные компании по признакам рискованности в "ручном" режиме, что создает благоприятную почву для злоупотреблений.

Минфин со своей стороны выступает за автоматическую блокировку накладных, что, в принципе, хорошо. В то же время, министерство предлагает определять "схемщиков" по сокращенному перечню признаков, что снова увеличивает вероятность блокировки операций реального бизнеса.

Плюс ко всему, в Минфине озвучили идею осуществлять инвентаризацию товарных запасов тех компаний, чьи НДС-накладные попали под механизм блокировки. К сожалению, это прямой путь к фактическим проверкам налогоплательщиков. А, как известно, где ревизоры — там коррупция, давление и необоснованные "наезды" на бизнес.

В правительстве и профильном комитете, правда, обещают, что новый порядок блокировки не будет утвержден без его публичного обсуждения и консультаций с бизнесом-сообществом.

Но если учесть, что до перезапуска системы осталось совсем немного времени, а ГФС с Минфином не могут найти общий язык и пытаются перетянуть одеяло каждый на себя, то есть риск, что критерии приостановки НДС-накладных так и не будут толком проработаны.

Это означает лишь одно: бизнес с марта повторно попадет в "мясорубку" механизма блокировки. И тогда уже кроме его полной отмены другого пути попросту не будет.