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В очікуванні податкової реформи

В очікуванні податкової реформи

Проект закону про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал був готовий у 2017 році, але він досі не внесений до парламенту. (Рос.)
Середа, 21 лютого 2018, 14:30
Павло Себастьянович
координатор групи "Економічна модернізація" громадянської платформи "Нова країна"

В рейтинге экономической свободы Украина в 2018 году поднялась с 166 на 150 место.

Страна переместилась из группы репрессивных экономик в группу относительно несвободных.

Также в 2017 году Украина поднялась в рейтинге Doing Business с 80 на 76 место.

На фоне этой положительной динамики совершенно не заметно главного предполагаемого результата реформ: значительного экономического роста.

Декларируемый рост экономики Украины на 2% не догоняет даже среднемировой рост, не говоря о необходимых нам 7-10%, вполне достижимых для страны, в которой этот показатель упал на 9,8% в 2015 году и на 6,6% — в 2014 году.

Участвуя в волонтерском проекте по популяризации знаний об экономической свободе, я с группой активистов посетил много городов: Харьков, Днепр, Одессу, Херсон, Николаев, Львов, Ужгород, Мариуполь, Кривой Рог, Ривне. Выступал с презентацией о ходе налоговой реформы, точнее, рассказывал о ее саботаже.

Все достижения в этой области укладываются в три тезиса: перегруппировка 22 налогов в девять без уменьшения общей налоговой нагрузки, трансформация ЕСВ и уменьшение его до 22%, открытый реестр возмещения НДС ценой усложнения администрирования.

На встречах предприниматели рассказывали о проблемах, которые достались в наследство от предыдущей власти и тормозят развитие бизнеса.

1. Необходимость личного общения с сотрудниками налоговой службы — слабая автоматизация, зачаточное развитие электронных сервисов, ужасное администрирование НДС, блокировка налоговых накладных.

2. Вмешательство в работу предприятий представителей силовых структур.

3. Безнаказанность налоговиков и силовиков — невозможность доказать в суде свою правоту.

4. Отток рабочей силы за границу.

5. Высокие ставки на кредиты.

Общее впечатление от поездок: Украина проигрывает мировую конкуренцию за инвестиции, трудовые ресурсы и таланты. Вместо срочного проведения экономических реформ в повестку дня 2017 года правительство поставило привычные реформы-лозунги: пенсионная, здравоохранения, образования.

Каждая из этих социальных реформ, на мой взгляд, не может иметь успеха без осуществления базовых экономических реформ.

Тенденция в передовых экономиках — снижение налогов на прибыль и труд, стимулирование развития малого бизнеса. В США корпоративный налог снижен с 35% до 20%, а стартапы регистрируются в низконалоговой зоне штата Делавер.

Это государственная политика: привлекать талантливых предпринимателей и капитал, создавать благоприятные условия для крупного и малого бизнеса.

Нам есть с кого брать пример и на постсоветском пространстве.

Налоговая система Эстонии признана лучшей среди стран ОЭСР, а налоговая система Латвии в этом рейтинге занимает четвертое место. Такая же система внедрена в Грузии. В рейтинге Doingbusiness эти постсоветские страны занимают лидирующие позиции: Грузия — девятую, Эстония — 12, Латвия — 19.

Что же делает эти экономики привлекательными для бизнеса?

Общее для них — налог на прибыль заменен налогом на выведенный капитал. Налог уплачивается только тогда, когда собственники или администрация компании решают распределить прибыль или вывести из оборота какую-то часть средств. Пока деньги находятся в обороте предприятий, налог не начисляется.

Помимо экономической целесообразности от такого нововведения, налог на выведенный капитал позволяет упростить администрирование налогов. Эстония славится электронными сервисами, уходит от любых усложнений и влияния человеческого фактора со стороны госслужащих на работу предпринимателей.

Корпоративный налог или налог на прибыль, в отличие от НДС и налогов на зарплаты, не может быть посчитан автоматически. Обязательно нужен бухгалтер, который должен показать налоговой службе финансовый результат, и есть налоговый инспектор, который этот финансовый результат должен проверить.

Квалификация проверяющего должна быть выше, чем квалификация аудиторов и бухгалтеров, которые обслуживают бизнес, что даже трудно представить.

Замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал позволила Эстонии, Латвии и Грузии максимально автоматизировать процесс отчетности. Теперь объектом налогообложения является не финансовый результат деятельности предприятия, а операция выведения средств из оборота.

Теперь в налоговых системах этих трех стран все налоги — НДС, зарплатные и НнВК или распределенная прибыль — начисляются автоматически и их начисление не может трактоваться иначе налоговыми органами.

Заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал в Украине предложила группа авторов законопроекта №3357 еще в 2015 году.

В 2016 году сначала Национальный совет реформ, а потом парламент решили запустить такую реформу с 2018 года. Подготовленный рабочей группой Минфина проект был отправлен на согласование в Кабмин.

Оттуда его зачем-то повторно отправили в Национальный совет реформ. В итоге правительство нарушило все сроки, и проект не был зарегистрирован в парламенте. Во второй половине 2017 года в аппарате президента заявили, что такое нововведение необходимо, но оно начнет действовать только с 2019 года.

Для этого до 1 июля 2018 года проект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал должен быть внесен в парламент. Пока этого не произошло.

До сих пор в стране не выполнено ни одно из обещаний по налоговой реформе: ни реформа налоговой службы, ни ликвидация налоговой милиции и создание СФР, ни замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

Если по первым двум пунктам пока идут обсуждения и нет проекта закона, то по последнему пункту проект был готов в 2017 году. Также достигнут общественный консенсус — бизнес-ассоциации, общественные эксперты, финансисты и аудиторы принимали участие в рабочей группе по написанию проекта закона.

Это идея, время которой пришло.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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