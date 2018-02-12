"Купуй українське": можливості для бізнесу і країни

Законопроект "Покупай украинское" — один из самых резонансных за последнее время. В чем его суть?

Сейчас при определении победителя в государственных тендерах ключевым критерием является цена.

Предлагаемый законопроект вводит дополнительный критерий: локализация производства в Украине.

После введения этого критерия участникам госзакупок будет недостаточно показать самую низкую цену, чтобы выиграть тендер. Во внимание будет приниматься украинское происхождение товара.

То есть при производстве товара должны использоваться украинские производственные мощности, украинские компоненты, материалы и услуги. Соответственно отечественный производитель может получить до 15% ценового преимущества над аналогичным товаром иностранного производства.

Простыми словами, если зарубежный товар стоит 1 тыс грн, а наш аналог — 1 150 грн, то выиграет украинский товар. Именно ценовое преимущество является основной причиной критики законопроекта. Накал страстей достиг такого градуса, что авторов инициативы обвиняют чуть ли не во всех смертных грехах.

Критики говорят, что это нарушение международных торговых соглашений и правил в области госзакупок, и что в случае принятия закона другие страны введут зеркальные меры. Также критики безапелляционно заявляют, что такие методы защиты своих производителей развитые страны не применяют.

Прежде чем оценивать проект, нужно проанализировать опыт западных стран. Возьмем для примера такие успешные экономики, как Австралия, США и ЕС. Посетив правительственные сайты этих стран, можно обнаружить любопытную информацию об уровне открытости международного рынка госзакупок.

Австралия в 2011 году приняла закон "Покупай австралийское дома и за рубежом". В 2015 году она ввела правила участия для коренных народов, где 3% госконтрактов должны выигрывать компании коренных народов. На уровне штатов тоже есть законы, которые негативно влияют на внешнюю торговлю.

В самом экономически развитом штате — Новом Южном Уэльсе, который создает 33% ВВП страны, для малого и среднего бизнеса при участии в государственных тендерах создаются ценовые преференции в размере 20%. В штате Виктория, втором по вкладу в ВВП страны, есть требование по локализации госзакупок.

Хотя ЕС декларирует свободу доступа к своему рынку госзакупок, упоминания о такой дискриминации можно встретить в отчете правительственной организации США — Офисе торгового представителя. Эта организация ежегодно публикует отчет для американских компаний о барьерах в международной торговле.

В отчете за 2017 год указана такая информация по поводу особенностей госзакупок в ЕС: директива 2014/25/EU требует открытых и конкурентных торгов, но она позволяет государствам-членам отклонять заявки, которые содержат менее 50% локального компонента из ЕС и которые не охватываются международным или взаимным двусторонним соглашением.

Требования к содержанию местного компонента ЕС распространяются на иностранных поставщиков производства, транспортировки и распределения питьевой воды, энергии, городского транспорта и почтовых услуг.

Дочерние компании США могут участвовать в тендерах, на которые распространяется действие директивы. То есть для участия в государственных закупках 50% товара должно было создано на территории ЕС.

Это говорит о требовании открывать местное производство, покупать местные материалы, обеспечивать рабочие места гражданам ЕС. Это несмотря на то, что ЕС в рамках ВТО подписал международное соглашение GPA, которое должно устранять барьеры и упрощать доступ к участию в тендерах.

В отчете также приводится информация о барьерах в отдельных странах ЕС.

К примеру, во Франции даже при наличии более конкурентной продукции госзаказы часто отдают французским компаниям. В Италии американские компании жалуются на коррупцию. В Польше иностранным компаниям для участия в государственных закупках нужно открывать местную компанию.

Об ограничениях при госзакупках в США можно узнать из базы данных Еврокомиссии. Европейцы говорят, что некоторые требования закона "Покупай американское" от 1933 года создают барьеры для иностранных компаний.

Согласно требованиям, все желающие принимать участие в госзакупках обязаны использовать местные материалы, пользоваться услугами местных поставщиков и использовать местную рабочую силу. Иногда эти требования достигают 100% местного компонента, что значит полностью американское происхождение товара.

Европейцы жалуются на сложности при поиске информации о будущих тендерах. На сайтах штатов информация часто неясная и расплывчатая, из-за чего трудно понять, когда и на каких условиях можно принять участие в тендере.

В целом Еврокомиссия отмечает, что существующие барьеры значительно уменьшают, а часто делают невозможным выигрыш в государственном тендере в США. Это европейские компании, а что тогда говорить о нас?

На сайте правительственной организации Канады Служба торгового комиссара, которая помогает канадским компаниям развивать экспорт, указана подробная информация об ограничениях в каждом штате США.

К примеру, в Нью-Йорке для желающих участвовать в государственном тендере есть требование по 50-процентному содержанию локального контента, а в Род-Айленде для американских компаний есть 15-процентная ценовая преференция.

Подобной политики дискриминации импортеров в госзакупках придерживаются и другие страны — Китай, Япония, Индия, Бразилия, Турция.

Эта информация красноречиво говорит, что украинский законопроект никак не повлияет на международные отношения. Несмотря на все подписанные соглашения, рынок госзакупок в развитых странах закрыт для наших компаний, и мы принимаем зеркальные меры против дискриминации наших компаний.

Если размышлять о причине такой дискриминации, то просто следует вспомнить учение Кейнса. Оно говорит, что государство может стимулировать экономическое развитие путем размещения государственных заказов в частном секторе.

Таким образом бизнес получает доходы, создает рабочие места и платит налоги. Благодаря эффекту мультипликатора Кейнса, эти доходы идут другим предприятиям. Это создает новые доходы, налоги и рабочие места.

Если госзаказ уходит на импорт, то эффект мультипликатора перемещается в страну импортера. Потому в госзакупках развитые страны пытаются удержать госрасходы внутри страны, чтобы получить больший эффект.

На мой взгляд, причиной закрытости рынка государственных закупок в развитых странах является именно приверженность кейнсианской политике. С этой точки зрения закон "Покупай украинское" необходимо принимать.