"Подарунок" під ялинку: влада хоче ліцензувати автоперевізників

Власти приготовили автоперевозчиками шикарный "подарок" к Новому году.

В Верховную Раду подан законопроект №7386, в котором предлагается ввести лицензирование автоперевозчиков.

Рынок нуждается в регулировании, однако то, как это предлагается сделать, напоминает анекдот о лечении головной боли с помощью гильотины.

Судите сами: чтобы получить лицензию, автоперевозчику нужно будет в числе прочего подтверждать свою финансовую состоятельность, то есть доказывать, что у него есть основные средства, доходы и активы.

Компания, которая занимается внутренними перевозками, должна показать не менее 1,5 тыс необлагаемого налогом минимума доходов граждан (НМДГ) на одно транспортное средства, а это 25,5 тыс грн. Каждое следующее транспортное средство обойдется еще в 800 НМДГ.

Для компаний, которые занимаются международными перевозками, требования финансовой состоятельности будут в десять раз выше: 255 тыс грн на первую машину и по 144,5 тыс грн на каждую следующую.

Такие меры ни к чему хорошему не приведут и жуликов с дорог не устранят. Кто захочет украсть фуру стоимостью 2,5 млн грн, легко заплатит 25 тыс грн. А вот протесты дальнобойщиков под стенами Верховной Рады вполне могут начаться.

Это будет похуже показательных выступлений Саакашвили. Столицу так перекроют фурами, что властям придется сразу идти на переговоры. Депутатам лучше еще раз подумать, чтобы потом не пришлось "отыгрывать" все назад.

Наилучший метод регулирования — умеренный кнут и большой пряник. Пока депутаты предлагают только кнут вместо введения знаков отличия для лучших компаний. Их могли бы выдавать госорганы или общественные организации, чтобы грузоотправителю было легче определить, кто более надежный.

В 2017 году у автоперевозчиков хватало проблем: с 1 июля было введено блокирование налоговых накладных. Это тот случай, когда государственные мужи хотели сделать как лучше, а вышло как всегда. Хотели побороть злоупотребления в сфере уплаты налогов, а на деле — загнали средний бизнес в тень.

Проблема в том, что налоговая система — компьютер — не понимает многих бизнес-процессов. Ей нужно, чтобы на входе и выходе был один код товара, и если коды разные, она тут же блокирует налоговую накладную.

Система не понимает, как можно закупать дизтопливо, резину и автозапчасти, а продавать транспортные услуги. Если аграрий закупает семена, топливо и удобрения, а на выходе — зерно, это для системы четкий сигнал: накладную надо блокировать. Компьютер не волнует, что это обычный аграрный бизнес.

Это нововведение сильно ударило по транспортному бизнесу и агробизнесу. Предприятия начали терять клиентов, которых и так было немного.

Чиновники добились улучшения статистических показателей, мол, идет успешная борьба со злоупотреблениями. В реальности ситуация с точки зрения прозрачности и законности бизнеса стала еще хуже: предприниматели стали уходить в тень и теперь берут за свои услуги от заказчика только наличные.

В 2017 году перевозчики ощутили на себе и последствия европейской интеграции. Украинские компании стали перенимать европейский способ ведения дел с перевозчиками, вынуждая их соглашаться на двухмесячную отсрочку оплаты услуг по перевозке. Как говорится, что хорошо немцу, то украинцу — смерть.

Для европейских транспортных компаний такая задержка оплаты услуг некритична: евро стабилен, цены на топливо и запчасти, расходы на зарплату — на одном уровне. Там вполне могут подождать, их бизнес не пострадает.

В Украине же за эти два месяца курс гривни может качнуться на 15%, и прибыли у транспортной компании — как не бывало. Пока ждешь денег за оказанные услуги, а на деле — кредитуешь грузоотправителя, нужно еще заправляться, покупать резину, ремонтировать транспорт, платить зарплату.

В итоге европейская практика работы грузоотправителей с автоперевозчиками вылезет боком для самих же грузоотправителей. Транспортники теперь закладывают в цену фрахта риски и компенсации за задержку оплаты.

Поскольку в 2018 году все больше украинских компаний-грузоотправителей будет переходить на такой способ оплаты, перевозчикам нужно сделать запас прочности, а грузоотправителям — приготовиться к удорожанию услуг перевозки.

Год запомнился транспортникам и борьбой, которую власти в попытке подправить состояние дорожного покрытия развернули против перегруза автомобилей.

На дорогах появились службы габаритно-весового контроля, водителей начали штрафовать за нарушение норм загрузки автомобилей. Работы для этой службы хватало — перегрузы на украинских дорогах встречались повсеместно.

Появившиеся контролеры кардинально улучшили ситуацию. Откровенный беспредел, когда на одну фуру загружали по 60-80 тонн, быстро прекратился. Однако привычка зарабатывать больше на ровном месте у нас в крови, поэтому искоренить проблему не удалось — теперь перегруз может составить 3-5 тонн.

Причина — человеческий фактор. Водители вместо того, чтобы соблюдать правила, все равно пытаются договориться со специалистами габаритно-весового контроля "по-хорошему". Откровенно говоря, им это удается.

Единственный выход — исключить человека из процедуры наложения штрафа. Нужно ввести полностью автоматизированную систему контроля.

В Европе в дорожное покрытие просто вмонтировали датчики. Когда проезжает машина с перегрузом, это автоматически фиксируется, и данные передаются в центральную базу. После этого владелец автомобиля-нарушителя получает извещение о необходимости заплатить штраф. Тут уже не договоришься.

Такая система — удовольствие недешевое, но можно начать хотя бы с главных автомагистралей страны: "Харьков — Киев — Чоп", "Киев — Одесса", "Днипро — Кривой Рог — Винница — Хмельницкий — Тернополь — Львов".

Если этого не сделать, беспредел на дорогах со временем вернется, и вместо лишних 3-5 тонн через пару лет мы снова увидим фуры весом по 80 тонн. За ремонт дорожного полотна, которое из-за перегруза быстро придет в негодность, заплатим все мы — и автомобилисты, и рядовые налогоплательщики.

Чего ждать в 2018 году? Год начнется с затишья на рынке автоперевозок.

Уже стало традицией, что за шесть недель до наступления Нового года рынок транспортных услуг оживает за счет увеличения спроса. Количество перевозок возрастает, растут и цены. После праздничных салютов на рынке наступает шестинедельное затишье, многие компании в это время даже не работают.

С середины февраля спрос снова оживится: аграрии будут готовиться к посевной, строительные компании и магазины будут наполнять склады товарами. Работы станет больше, и цены на перевозки поползут вверх.

Конечно, все будет зависеть от курса доллара, цен на запчасти и топливо. Думаю, в марте-апреле расценки на перевозки поднимутся на традиционные 7-10%.

Однако главное — не грядущее повышение цен. Главное — чтобы у перевозчиков и чиновников было взаимопонимание по поводу развития рынка. Тогда и таких "подарков" под елку, как лицензирование компаний, будет поменьше.