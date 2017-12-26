Важливі події 2017 року, які зроблять 2018 рік кращим

Конец года — время подвести итоги.

2017 год можно оценивать по-разному, и каждый предъявит свои аргументы.

Я же хочу посмотреть в будущее и поговорить о важных событиях уходящего года, которые сделают наступающий лучше.

Украина сделала шаг навстречу медицине здорового человека

Украина много лет назад взяла на себя обязательство сделать медицину бесплатной. Однако, как показывает исследование, 97% украинцев платили за "бесплатное" лечение и покупали "бесплатные" лекарства.

В 2017 году у парламента хватило мудрости исправить эту несправедливость.

Теперь деньги "пойдут" за пациентом: на каждую услугу будет установлена конкретная цена, и те, кто не смогут ее оплатить, получат поддержку от государства. Мы наконец отдали дань уважения старикам, о которой так любят говорить политики, и заложили фундамент здоровья наших детей.

Кроме того, отменено крепостное право в медицине — обязанность посещать врача именно своего участка. Позволив пациентам самим выбирать врача, мы повышаем конкуренцию между ними. Это неизбежно приведет к тому, что непрофессионалы будут вынуждены уйти с работы или получать минимальную зарплату, а профессионалы смогут получать достойную зарплату.

Государство не будет решать, где работать женщинам

В 1994 году был утвержден перечень работ, на которых не могут трудиться женщины. Они не могли работать машинистами в метро, каменотесами и даже снимать обувь с колодок — оказывается, это отдельная профессия.

В 2017 году перечень отменили. Кому-то может показаться, что это незначительный шаг, но я не соглашусь. Этот запрет — атавизм советского менталитета. По какому праву мы ограничиваем женщин в возможности выбирать профессию? Женщина сама способна решить, где ей работать.

Контраргументы в стиле — это же вредно, женщине еще надо рожать — в 21 веке не состоятельны. Рожать или нет — женщина тоже сама решит. А если работа вредная для женщины, то она вредная и для мужчины, и обязанность работодателя — создать достойные условия труда для всех.

С безвизом украинцы увидят, как можно жить

Для большого количества небогатых украинцев 35 евро за визу — это серьезная сумма. За эти деньги можно недорого прожить лишний день в европейской стране. Очереди в посольствах и необходимость собирать кучу документов — тоже не самое приятное явление. Объективно — это было преградой поехать хотя бы на несколько дней в страны ЕС.

К тому же, с безвизовым режимом Украина стала интереснее для иностранных авиакомпаний, так что конкуренция на рынке авиаперевозок будет расти, а следом за ней вырастет качество и снизится цена перелета. Совсем недавно стало известно, что Ryanair в Украине все-таки стоит ждать.

Можно вспомнить и о новых железнодорожных маршрутах в другие страны.

Минюст запустил платформу для бесплатных юридических консультаций

Этот шаг остался незамеченным, но по значимости это одно из наиболее важных решений года. Онлайн-платформа "Я маю право" позволяет бесплатно решить много проблем. Что делать, если у меня требуют взятку? Как оформить договор аренды земли? Как поступить, если мошенники отобрали жилье?

Это проект с прицелом на будущее. Если каждый украинец будет знать свои права, нам будет намного проще построить Украину нашей мечты.

Государство закладывает основу для сильного среднего класса в селах

Мощные агрохолдинги — важная часть экономики, но если агрохолдинги будут развиваться в ущерб фермерским хозяйствам, Украина не получит зажиточного селянина. В связи с этим нельзя не одобрить решение о выделении из госбюджета на 2018 год 1 млрд грн на развитие фермерских хозяйств.

Новый закон ограничил "маски-шоу", от которых страдал бизнес

Уходящий год принес долгожданное облегчение для украинского бизнеса, в первую очередь — для IT-компаний, которые страдали от обысков.

Теперь закон запрещает изымать документы и технику, а изъятое без адвоката не может использоваться в суде как доказательство. Правоохранительные органы также обязаны проводить видеозапись обысков и судебного заседания. Разным правоохранительным органам запрещено открывать одно и то же дело.

Конечно, чтобы полностью прекратить давление на бизнес, нам необходимо провести глубокую реформу правоохранительных органов и суда. Однако теперь у бизнеса появилось больше шансов отстоять свою правоту.

Новые санкции осложняют строительство "Северного потока-2"

Это одно из наиболее значимых событий для нашей энергетической независимости. После подписания Дональдом Трампом закона "Газпрому" стало сложнее получить финансирование для строительства газопровода, который может оставить Украину без транзита газа в Европу.

По важности для страны я бы поставила это решение вровень с победой "Нафтогаза" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Украинцам стало проще взаимодействовать с государством

Первый важный шаг к Украине без бюрократии был сделан в 2015 году, когда заработал портал iGov. Сейчас сделан второй шаг — принят закон "Об электронных доверительных услугах". Он создает базу для расширения количества способов идентификации граждан при получении государственных услуг. В частности, позволяет полноценно запустить MobileID и BankID.

Это значит, что украинцам станет удобнее взаимодействовать с государством и между собой. Подавать и получать документы, подписывать договоры, регистрировать компанию они смогут прямо с мобильного телефона.

Опыт других стран доказывает: чем реже мы сталкиваемся с чиновниками, тем ниже уровень коррупции. К тому же, чем меньше денег нужно на содержание чиновников, тем больше денег государство может потратить на другие цели.

В Украине значительно выросли пенсии

Идиллический образ, к которому мы все стремимся, — пенсионер из США или другой богатой европейской страны. Он может себе позволить и помогать внукам, и путешествовать, и отложить деньги.

Я бы не стала называть недавние изменения пенсионного законодательства реформой. Нерешенными остаются многие вопросы, но это точно шаг вперед.

Давайте посмотрим правде в глаза: назвать те выплаты, которые получали многие украинцы, пенсиями можно было только в качестве насмешки.

Особенно сильно выросли пенсии у людей, которые десятки лет трудились на шахтах и промышленных предприятиях, подорвав там свое здоровье. Они уже давно заслуживают большой благодарности от государства за свою работу.

Украина переходит на блокчейн

Украине давно пора решить проблему с государственными реестрами. Во-первых, их много и они дублируют друг друга. Во-вторых, им нужна лучшая защита. Эту защиту дает технология блокчейн. Я уже писала о том, какие выгоды она приносит в сельском хозяйстве.

В 2017 году Украина перевела на блокчейн часть процедур земельного кадастра и систему торгов арестованным имуществом СЕТАМ. В планах — перевести на блокчейн реестр недвижимого имущества.

Кроме того, в 2017 году заложена база для судебной реформы и для реформы образования. Посмотрим, во что это выльется, но принятые законы означают, что у нас есть шанс совершить изменения в этих коррупционных отраслях.

Украина в последние годы стала активнее демонстрировать свою позицию на мировой арене. Вместе с большими запросами необходимо брать на себя и большую ответственность. Это то, чему нам еще предстоит научиться.

Например, недавний скандал между Украиной, Польшей и Венгрией из-за языка обучения показал, что наша страна не нашла способов донести до партнеров свою позицию и заручиться их поддержкой.

Однако к таким просчетам надо относиться не как к недостаткам. Скорее, это повод еще раз задуматься о том, как страна позиционирует себя в мире, и научиться делать это лучше. Чтобы в конце 2018 года у нас снова был повод написать о важных событиях уходящего года.