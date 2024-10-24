Захищаючи своє. Як "Метінвест" з нуля опанував модернізацію бронетехніки 

Броня для бронетехніки

Україна не здатна масово виробляти бронетехніку, тож більшість потреб Сил оборони покривають союзники. Але західна техніка не приходить готовою до бою. Після доставлення американські танки Abrams та БМП Bradley або німецькі танки Leopard 2 мають отримати додатковий захист від FPV-дронів, які сьогодні є найбільшою небезпекою на фронті.

Захисні екрани на Леопарди

Поки західні виробники бронетехніки тільки шукають рішення для цієї проблеми, українські військові вигадали оснастити її захисними екранами або, як їх називають у народі, "ловцями ланцетів". Ними закривають слабкі місця: башту та моторний відсік. Тож коли FPV-дрон намагається вразити машину, він врізається в сітку. Це зменшує ризики для екіпажу та дарує шанс на подальший ремонт техніки.

Принцип роботи простий, але хтось ці сітки має розробити та виготовити. Металеві екрани вагою понад 400 кг мають бути потрібної міцності, підходити за формою, їх треба правильно встановити. Зрештою, таких "ловців ланцетів" потрібно дуже багато, адже Україна оперує тисячами одиниць танків, БТР та БМП.

Захисні екрани на Bradley

Саме тут знадобилась компетенція українських металургів. "Метінвест" зміг освоїти виробництво металевих сіток для основних вітчизняних танків Т-64 та Т-72, американських танків M1 Abrams, БМП Bradley, а також готується інтегрувати їх на різні модифікації Leopard 2.

"Спочатку ми розробляємо креслення, робимо кілька прототипів та ставимо на військову техніку. Захисні екрани проходять бойове випробування, ми отримуємо фідбек від військових та робимо вдосконалення конструкції, якщо це потрібно. І тільки тоді починаємо масове виробництво", – сказав начальник виробництва на одному з майданчиків.

Захисні екрани виробляють з урахуванням особливостей кожної машини, щоб додаткові конструкції не заважали пересуванню, не обмежували функціональність машин і доступ екіпажу. Собівартість одного комплекту захисту – 20 тисяч доларів. Компанія передає комплекти захисту військовим безоплатно, виробляючи їх по 20-30 на місяць. Загалом на фронт їх передано вже сотні.

Попутно металурги опановують виготовлення захисту для нових машин. У планах – до кінця року почати оснащення легкої західної бронетехніки.