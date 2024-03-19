Як в Україні розвивається ринок автокредитування. Розмова з Романом Бунічем з Креді Агріколь

Від початку повномасштабної війни попит на автокредити значно знизився. Як і, власне, попит на нові авто та кількість банків, які готові фінансувати покупку. Проте в умовах відносної стабілізації економіки та відновлення поставок авто з-за кордону українці частіше звертаються за автокредитуванням.

Водночас на ринку продовжують з’являтися нові вигідні продукти, великі банки заходять або повертаються на ринок, а клієнти стають більш фінансово обізнані.

Директор департаменту продажів через альтернативні канали та партнерів Креді Агріколь Роман Буніч розповів, як розвивається ринок автокредитування, що допоможе зробити його кращим та надійнішим, а також які вигідні програми пропонує банк.