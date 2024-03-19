Як в Україні розвивається ринок автокредитування. Розмова з Романом Бунічем з Креді Агріколь

За підтримки Креді Агріколь
19 березня 2024
Від початку повномасштабної війни попит на автокредити значно знизився. Як і, власне, попит на нові авто та кількість банків, які готові фінансувати покупку. Проте в умовах відносної стабілізації економіки та відновлення поставок авто з-за кордону українці частіше звертаються за автокредитуванням.
Водночас на ринку продовжують з’являтися нові вигідні продукти, великі банки заходять або повертаються на ринок, а клієнти стають більш фінансово обізнані.
Директор департаменту продажів через альтернативні канали та партнерів Креді Агріколь Роман Буніч розповів, як розвивається ринок автокредитування, що допоможе зробити його кращим та надійнішим, а також які вигідні програми пропонує банк.

– У 2023 році, порівняно з 2022-им, люди почали більше купувати нові автомобілі. Чому саме зараз зростає попит?

– Для того, щоб відповісти на це питання, потрібно розуміти декілька показників. Один із таких – кількість автівок на тисячу людей населення країни. Наприклад, в Іспанії до 2020 року на тисячу населення було близько 615 автівок – це найбільший показник у Європі. В Україні – приблизно 200. Тому треба розуміти, яку базу порівняння ми беремо, щоб сказати "багато купують". Якщо говоримо про середній показник автівок на 1000 громадян – в Україні є досить великий потенціал для зростання.
Так, у 2023 році купували авто трішки більше, ніж у 2022-му. Але якщо подивитися на показники ринку нових автомобілів, вони мізерні. Тобто і до великої війни ця доля була невелика, і зараз вона залишилася такою. Був відкладений попит із минулого року, але сам собою цей показник не є великим.
Ідеться про п’ять-шість тисяч нових автівок у місяць. Якщо ми кажемо про кредити, то це 500-600 авто.

– Якщо казати саме про авто в кредит, то як змінювалися ці показники за останні роки?

– Наразі немає якоїсь офіційної статистики, яку кількість автівок придбали в кредит. Це умовна "таблиця Excel", яка мандрує між банками та страховими компаніями, і там є показники, які більш-менш відображають реальність.
Зараз ця доля (нових автомобілів у кредит – ЕП) становить близько 12%. Були часи, коли цей показник був і 50%. Якщо бренд активно займається просуванням кредитної програми, то продажі автокредитів більші. До повномасштабної війни показник становив у середньому 25-30%. Тобто з десяти нових автівок майже три продавалися у кредит. Зараз це трохи більше, ніж одна.
Конкретно наш банк займає долю ринку 25-30%. Цей відсоток зберігається протягом останніх років. До повномасштабної війни були активні (у напрямі автокредитування – ЕП) шість-сім банків, на початку вторгнення активними були ми та Ощадбанк, а в 2023 році приєднався ще один гравець – Приватбанк.
Якщо ми кажемо про 2024 рік, то зараз на ринку існує три потужні гравці, частка ринку яких становить близько 90%.

– Розкажіть детальніше про послуги у сфері автокредитування, можливо, на конкретному прикладі.

– Узагалі, якщо ми кажемо про ринок автомобільного кредитування, – це доволі проста історія. Клієнт хоче автівку, в банку є кошти. Треба дати кошти покупцю на якийсь проміжок часу, який зручний для нього. Але яку додаткову цінність ми тут ще можемо запропонувати? Наприклад, спеціальні вигідні умови.
У нас є продукт, який є унікальним на ринку. Він називається Toyota Легко. Основна його перевага – наявність залишкового платежу кредиту. Тобто класичне кредитування – це початковий внесок, а далі вся сума, яка розтягується на період кредитування. У цьому ж продукті у нас є можливість 30% або 40% від залишкової вартості сплатити через три роки.
До великої війни майже всі різновиди автомобільного кредитування вже були представлені на ринку, не вистачало лише Balloon payment (великого залишкового платежу – ЕП). Він досить поширений у країнах Європи, а зараз він працює з Toyota Україна. Це унікальний продукт, якого більше ні в кого немає на ринку.

– Поясніть детальніше, як це працює. Тобто людина вносить мінімальний платіж за кредитом, коли купує автомобіль, умовно 20-30%, і потім певну кількість років виплачує залишок. Як це працює у цьому випадку?

– До прикладу, у вас є 100 тисяч гривень і аванс 30 тисяч гривень. І ви сплачуєте ці 70 тисяч гривень рівними частинами протягом трьох років.
А у цьому продукті (Toyota Легко – ЕП) ви можете 30% заплатити в останній день кредиту. Тобто ваш щомісячний платіж зменшується. Ідея цього продукту, який був розроблений спеціально з Toyota, зменшити щомісячне навантаження платежу.
Також після закінчення цих трьох років є опція зробити трейд-ін. Тобто першу машину ви здаєте, вона буде як аванс, і берете нову. Це така гарна європейська практика, коли ти береш машину і кожні три роки її змінюєш.

– Як взагалі відбувається співпраця банків з брендами?

– Банк – партнер у цьому продукті, фінансове плече, але основний імпульс іде від бренду. Вони краще знають уподобання своїх клієнтів, свій модельний ряд, і ми відштовхуємося від їхнього попиту на цей продукт.
Якщо клієнт бажає отримати автівку, треба йти до офіційних салонів, дивитися на програми, які пропонують бренди. І якщо партнерами цих програм є банк і страхова компанія – це майже завжди дійсно дуже гарний варіант.
Дивіться уважно кредитний договір. Зараз Національний банк України вивів на досить якісний прозорий рівень фінансування в Україні. В кредитному договорі все зазначено, платежі, супутні послуги – все це є.
Спілкуючись із банківським менеджером, звертайте увагу на його експертизу, ставте питання.

Можу сказати за Креді Агріколь: ми займаємося автокредитуванням 15 років і маємо всі необхідні інструменти для якісної роботи.

Крім того, ми єдиний банк на українському ринку, який має сертифікат ISO 9001 з автомобільного кредитування.

А це – гарантія якості обслуговування клієнтів. Є ще простір, де банки можуть розвиватися. Є також ринок вживаних автівок, який майже не фінансується. І ця окрема співпраця ще більша.

– На які програми насамперед варто звертати увагу клієнтам і чому?

– Якби я був клієнтом, то звертав би увагу на програми, розроблені разом з автомобільними брендами. Якщо ви бачите, наприклад, програму фінансування, яка пропонується під конкретний бренд автівки, то здебільшого це максимально гарні умови для клієнта. Зазвичай у цій програмі ще є страхова компанія, це важливий елемент фінансування і страхування.
Коли банк, імпортер, дилер та страхова компанія об’єднуються – продукт є найвигіднішим для клієнта.
Наприклад, ми разом із партнером Stellantis пропонуємо ексклюзивні умови кредитування на автівки марок Peugeot, Citroen, DS, Jeep та Opel. Відсоткова ставка кредиту стартує від 0,01% річних, а перший внесок – від 30% вартості автомобіля. Окрім фінансування, пропонуємо страхування автомобіля (КАСКО) та цивільної відповідальності у перевірених надійних страхових партнерів.
З офіційним представником бренду BMW AВТ Баварія у нас є програма кредитування з диференційованою відсотковою ставкою, яку в народі називають "мультистеп". У перший рік-два ставка мінімальна, а потім вона збільшується.

– Як працює фінансування вживаних авто? Куди людина має прийти, де взяти цю машину?

– На ринку вживаних автівок ситуація трошки складніша з погляду "mind set". На нашому ринку клієнти ще не мислять категорією можливості купівлі автомобіля з пробігом у кредит, хоча така можливість є. Зараз потрошку працює докредитування. До прикладу, у вас є 18 тисяч доларів, візьміть ще дві-чотири тисячі і отримайте більш нову автівку. Ось це дуже великий простір для банку, для ринку, для клієнтів, для усього фінансового сектору і навіть для страхових компаній.
Зараз все більше дилерів пропонують майданчики вживаних автомобілів. Звертайтесь до офіційних дилерів, щоб отримати таку можливість. Наступним великим кроком розвитку ринку буде можливість фінансування автівок безпосередньо між власниками, але це потребує юридичного доопрацювання щодо передачі прав власності.

– Які машини найчастіше обирають в кредит? Чи можна сформувати портрет не покупця, а саме покупки?

– В Україні зараз формується так звана сегментація автівок, у нас Price driven market (ринок, орієнтований на ціни – ЕП). Якщо гарна ціна, її купують. Зараз дуже поширені автівки з інших ринків. Вони під інші стандарти, але їх привозять в Україну. Наприклад, у 2024-му можна придбати автомобіль 2022 року, і він буде новим за документами і без пробігу.
Приблизно 70% – SUV моделі (спортивно-утилітарні автомобілі). Ринок в Україні рухається у бік кросоверів, зокрема компактних. Седани не дуже популярні зараз.

– Зараз з'являється більше новин про те, що українці почали купувати більше електрокарів або гібридів. Та ж сама Toyota RAV4 доволі популярна…

– Зараз для банків немає різниці чи це електрокар, чи це звичайна машина з ДВЗ. Також у Креді Агріколь немає завдання продати конкретний бренд авто, ми відштовхуємося від побажань і вимог клієнтів. Пропонуємо їм максимально широкий вибір, адже маємо ексклюзивні умови кредитування з понад 15 провідними автовиробниками.

Я думаю, що у найближчій перспективі електрокари матимуть більш вигідні умови фінансування. Ми вже пропонуємо ексклюзивні умови кредитування на електромобілі та плагін-гібриди (PHEV), і я думаю, що всі банки в Україні теж будуть рухатись у бік гарних умов для електрокарів.

– Як не переплачувати кредит та чи можна його погасити раніше встановлених термінів без штрафів з боку банку?

– Не треба боятися платити кредит, треба боятися тих кредитів, за які платити не треба.
Слід розуміти, що ви звертаєтеся до фінансової установи, берете готівку на якийсь термін. І це не безкоштовна послуга. Ви щось повинні за це платити. Це аксіома. Не треба цього боятися, це нормальна практика.
Був важкий досвід у нашої країни, коли фінансування було в іноземній валюті, в доларах. Це була іпотека. І це було помилкою. Жодна країна Європи не фінансує в іноземній валюті, якщо вона не має валютної виручки.
У нас в країні вже давно виключно гривневе фінансування. Ви приходите, берете позику у національній валюті, всі суми зафіксовані у гривні. У вас є кредитний договір, де написано, що ви погашаєте щомісяця умовно шість тисяч гривень, і так буде п’ять років, незалежно від того, яким буде курс.
Якщо ви співпрацюєте зі стабільним банком, у якого прозорі умови, то навіть можете виграти на цій курсовій різниці протягом якогось часу.
Щодо дострокового погашення кредиту, то воно можливе у будь-який момент після отримання фінансування.

– Як ви думаєте, над чим потрібно працювати банкам? Що потрібно робити, щоб ринок автокредитування більше розвивався?

– Треба всім банкам робити якісно свою роботу. Намагатися конкурувати не ціною, а якістю та швидкістю сервісу, можливістю надання суміжних послуг, як-от страхування або інші продукти, пов’язані з обслуговуванням авто та індивідуальними побажаннями клієнтів (сервіси безпеки, догляду за авто, послуги АЗС тощо).
Бувають такі моменти, коли банки можуть конкурувати ціною, але ці цінові перегони не призводять до гарних результатів. Хотілося б, аби всі банки, які будуть заходити на ринок автомобільного кредитування, робили якісні продукти, встановлювали справедливі ціни, які відповідають реальній ситуації.
Не слід боятися робити нові продукти, партнерства зі страховими компаніями, адже це теж досить важлива річ – об'єднуватись задля клієнта.
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