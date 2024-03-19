Як в Україні розвивається ринок автокредитування. Розмова з Романом Бунічем з Креді Агріколь

– Не треба боятися платити кредит, треба боятися тих кредитів, за які платити не треба.
Слід розуміти, що ви звертаєтеся до фінансової установи, берете готівку на якийсь термін. І це не безкоштовна послуга. Ви щось повинні за це платити. Це аксіома. Не треба цього боятися, це нормальна практика.
Був важкий досвід у нашої країни, коли фінансування було в іноземній валюті, в доларах. Це була іпотека. І це було помилкою. Жодна країна Європи не фінансує в іноземній валюті, якщо вона не має валютної виручки.
У нас в країні вже давно виключно гривневе фінансування. Ви приходите, берете позику у національній валюті, всі суми зафіксовані у гривні. У вас є кредитний договір, де написано, що ви погашаєте щомісяця умовно шість тисяч гривень, і так буде п’ять років, незалежно від того, яким буде курс.
Якщо ви співпрацюєте зі стабільним банком, у якого прозорі умови, то навіть можете виграти на цій курсовій різниці протягом якогось часу.
Щодо дострокового погашення кредиту, то воно можливе у будь-який момент після отримання фінансування.