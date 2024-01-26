Шлях до малого і середнього підприємництва у всіх різний. Хтось починає фрілансити ще у студентські часи, беручи кілька замовлень на тиждень. Хтось монетизує своє хобі, роблячи давнє захоплення джерелом основного доходу. А хтось приходить у бізнес, маючи вже солідний досвід роботи у наймі. І хоча точки входу у кожного є різними, підсумок у всіх приблизно однаковий. З часом "халтурка" переростає у повноцінну роботу, колись дрібний підробіток виходить на високі обороти. І рано чи пізно постає питання, як підприємцю легалізувати свою діяльність перед державою. Тут варіант лише один – відкривати ФОП і починати сплачувати податки, звітуючи про свої доходи.

На цьому етапі виявляється, що не всі готові до оформлення ФОП, адже потрібно за всім слідкувати, подавати документацію до податкової вчасно і без помилок. Страхи молодих підприємців є зрозумілими. Раніше взаємодія з податковою займала дуже багато часу: спочатку розібратися з веденням обліку та оформленням документів, а потім заповнити всі бланки та відправити їх, не забувши, власне, заплатити податки.

Але тепер усе стало набагато простіше, адже усі необхідні операції можна здійснити буквально за кілька кліків у своєму смартфоні. Не потрібно ніяких паперових бланків чи зайвої бюрократії. А головне, що розібратися з усім можна без допомоги бухгалтера. Як цифровізація допомагає вести бізнес простіше – розповідаємо у спільному спецпроєкті "Економічної правди" та ПриватБанку.

Чи "біле" підприємництво – це справді просто

Щоб відкрити ФОП, не обов’язково навіть кудись ходити. Усе можна зробити швидко, безкоштовно та у віддаленому доступі, не виходячи з дому. Для багатьох самозайнятих осіб це означає буквально: не покидаючи робочого місця.

Реєстрація фізичної особи-підприємця в Україні вимагає від громадянина наявності лише основних документів: паспорта і реєстраційного номера облікової картки платника податків. Ви виконуєте кілька кроків на сайті "Дія" і офіційно стаєте важливою частиною економіки країни – підприємцем. Що ж далі? Теж нічого складного.

Після реєстрації ФОП ви обираєте банк для обслуговування. Наприклад, у ПриватБанку можете відкрити рахунок підприємця на сайті банку за 5 хвилин й при цьому не приходити до відділення. Вам знадобиться лише кваліфікований електронний підпис (КЕП), який можна створити онлайн.

У додатку "Приват24 для бізнесу" КЕП реалізований у вигляді функції SmartID. КЕП є безкоштовним, має таку ж юридичну силу, як власноручний підпис, його можна використовувати з будь-якого смартфона, на який встановлено мобільний додаток "Приват24 для бізнесу". Для користування не потрібно ніяких додаткових налаштувань. Крім того, SmartID неможливо загубити, викрасти або скопіювати.

Використовувати SmartID можна не лише в межах функціоналу Приват24 для бізнесу: він уже інтегрований у системи електронного документообігу, електронний кабінет податкової, майданчик ProZorro тощо. Тобто, SmartID можна використовувати для підпису будь-яких електронних документів.

Сплата податків та подання звітності раз на квартал – це те, що потрібно робити для легальної роботи. Хоча ці дві дії є доволі простими, новоспечених підприємців це часто лякає. Справді, потрібно трохи часу, щоб з цим розібратися: погуглити, спитати друзів, пройти навчання у бухгалтера... Актуальну інформацію можна також дізнатися, звернувшись до служби підтримки Банку. Використовуючи сучасні сервіси, ви зможете сплачувати податки та подавати звітність навіть під час перерви за кавою!

Окрім цього, необхідно також вести облік коштів. Більшість ФОПів (ті, що перебувають на спрощеній системі оподаткування та не є платниками ПДВ) можуть обліковувати лише свої доходи та робити це раз на місяць.

Багатьом ФОПам не потрібно буде більше робити нічого. Додаткові дії можуть знадобитися залежно від виду діяльності або системи оподаткування, на якій ви перебуваєте. Наприклад, деяким ФОПам потрібні РРО або ПРРО - для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій з приймання готівки для подальшого переказу. Однак нехай вас це не лякає, адже для таких підприємців також є зручні програмні рішення, які працюватимуть на смартфоні. Хоч обговорення недоліків вітчизняної системи оподаткування не вщухають, але є один беззаперечний факт. Українська спрощена система оподаткування, що підходить для більшості самозайнятих осіб, є однією з найліберальніших у світі. Додатково спрощує життя можливість сплатити податки, оформити та подати документацію за допомогою смартфона. Тож вести свій бізнес в офіційний спосіб – це абсолютно доступно для кожного.

Ось лише кілька переваг "білого" підприємництва: є офіційно отриманий дохід, який можна показати для отримання кредитів чи відкриття візи, нараховується трудовий стаж, є можливість офіційно співпрацювати з компаніями, що не працюють з фізичними особами. Крім того, статус ФОП дозволяє уникнути проблем із боку державної податкової служби та можливих штрафів за незаконну економічну діяльність, розмір яких становить від 17 до 34 тис. грн.

Впровадження онлайн-послуг для ФОПів дозволяє закривати більшість питань щодо підприємництва, фізично перебуваючи у будь-якій точці світу, що особливо актуально зараз, коли через повномасштабну війну тисячі українців змушені покинути свої домівки.

Всі бізнес-процеси – в одному додатку смартфона

Будь-якому підприємцю – навіть найбільш творчих сфер діяльності – все одно доведеться мати справу з управлінням фінансами: контролювати залишки коштів, виставляти рахунки клієнтам, здійснювати платежі постачальникам тощо. І звісно, не забувати про вже згадані сплату податків й подання звітності. Про всі ці запити підприємців добре знають у найбільшому банку України, ПриватБанку, що працює з бізнесом уже 25 років, а на сьогодні обслуговує понад 870 тис. фізичних осіб-підприємців. Відповідаючи на запити клієнтів, банк розробив універсальний додаток для смартфона, де уже зібраний весь функціонал, необхідний для ФОП. Тож через "Приват24 для бізнесу" можна повноцінно керувати своєю справою.

Це дає змогу українським підприємцям управляти своїм бізнесом не лише простіше, але й без зайвих витрат. Адже витративши кілька годин на вивчення можливостей додатка "Приват24 для бізнесу", усі рутинні процеси можна виконувати, не залучаючи бухгалтера.

Подача квартальної звітності – одна з найпомічніших функцій додатка. Підприємцеві потрібно обрати тип звіту і період. А "Приват24 для бізнесу" сформує документ на основі надходжень на рахунки підприємця. Звіт можна підписати, надіслати та отримати за ним рішення в будь-який час. Так само у особистий кабінет додатку можна завантажити усі звіти, прийняті державною податковою службою. Звітність можна автоматично завантажити у банк для актуалізації, надавши згоду на обробку даних.

Функція сплати податків з’явилася у додатку відносно недавно, у жовтні 2022 року. За кілька кліків можна дізнатися про стан розрахунків з бюджетом та виконати необхідні платежі. Протягом року новою функцією вже скористалося майже 50 тисяч підприємців.

Авторизуватися у "Приват24 для бізнесу" можна з використанням "Приват24" для фізичних осіб або за допомогою біометричної автентифікації. Це абсолютно безпечно, але при цьому користувачу не потрібно запам'ятовувати два паролі для кожного з додатків.

Розібратися з тонкощами управління своїм ФОПом через додаток ПриватБанк допомагає в межах просвітницького проєкту Агент3700 . Серія коротких відеороликів дає відповіді на питання, як виставити рахунок-фактуру, подати щоквартальний звіт, керувати зарплатними відомостями тощо. Крім того, проєкт навчає азам фінансової грамотності, як-от здійснювати безпечні покупки в інтернеті.

Банкінг, що працює безпечно і навіть без електроенергії

Загроза ворожих хакерських атак, активізація шахраїв, перебої з електроенергією та зв’язком – це ті умови, в яких доводиться працювати українській банківській системі під час війни. Щоб убезпечити своїх клієнтів, ПриватБанк ще на початку повномасштабного вторгнення переніс свої бази даних у хмарне середовище, що значно підвищує безпеку клієнтів та забезпечує роботу у випадку тривалих відключень електроенергії. Це було потрібно, аби зменшити залежність від апаратного забезпечення, яке перебуває під загрозою знищення в різних регіонах України, поки триває війна. У хмарі розміщено практично усе, чим користуються клієнти: "Приват24", карткові платежі, системи авторизації, функції обслуговування, інфраструктура контакт-центрів, підключення банкоматів, POS-термінали. Перенесення послуг у хмарне сховище забезпечує безперервний доступ клієнтів до фінансових послуг у будь-який час. Ідеться про всі "життєво необхідні" функції: картки, цифровий банкінг, банківські послуги, доступ до готівкових коштів тощо.

До речі, на випадок відсутності електроенергії смартфон підприємця на базі операційної системи Android або iOS, може стати повноцінним POS-терміналом. Для цього потрібен лише телефон з NFC-модулем та встановленим на нього додатком "Термінал", за допомогою якого можна приймати платежі так само як і з використанням звичайного POS-термінала.