Як стати співвласником готелю на Майдані Незалежності й скільки на цьому можна заробити

Приватизація готелів "Козацький" та "Україна": в чому їхня привабливість
Наразі в Україні працює одна REIT-компанія – Inzhur. За 2,5 року роботи компанія накопичила 1 907 287 311 грн активів в управлінні, об’єднала понад 7566 співвласників нерухомості, виплатила співвласникам понад 144 316 517 грн дивідендів. Засновником і CEO REIT-компанії Inzhur є Андрій Журжій, український підприємець та інвестор, юрист.
У червні компанія оголосила про створення нового фонду – Inzhur Hotel
. Мета – спільно з українцями приватизувати державні готелі "Козацький" і "Україна", що розташовані на Майдані Незалежності в Києві. Конкурс на придбання "Козацького" Фонд держмайна проведе вже 18 липня. Стартова ціна – 155,5 млн грн.
"155,5 млн грн – це не кінцева сума продажу, а стартова ціна на аукціоні. Остаточна ціна залежить від ставок учасників аукціону. Ми вже чітко знаємо нашу максимальну ставку, за якої об’єкт генеруватиме гарний дохід. Але з огляду на участь у відкритому аукціоні, не афішуємо наміри", – каже Андрій Журжій.
Мінімальна сума інвестиції у фонд Inzhur Hotel для кожного охочого становить 4 тисячі гривень. Прогнозована дохідність – 10% річних у доларах протягом 10 років. Також очікується, що вартість (капіталізація) готелю зростатиме, а значить збільшуватиметься і вартість цінних паперів. Наразі співвласниками фонду стали 854 українці, інвестувавши у фонд 86 921 651 грн.
По завершенню 10 років діяльність Inzhur Hotel буде або продовжена, або об’єкти будуть продані стратегічному інвестору за ринковою ціною, а кошти від продажу нерухомості – розподілені між співвласниками.
Після перемоги в аукціоні Inzhur проведе аудит стану готелю, розробить його бізнес-стратегію, проведе реконструкцію, підвищить клас з трьох зірок до чотирьох і почне залучати туристів з усього світу.
"Реконструкція разом з проєктуванням займе приблизно два роки. На етапі проєктування готель працюватиме в нинішньому стані й зароблятиме на своє утримання. В період реконструкції дивідендів не буде, але ми прогнозуємо зростання вартості сертифікатів (капіталізації – ред.) внаслідок збільшення вартості активу після реконструкції", – каже Андрій Журжій.
У разі, якщо приватизаційний конкурс виграє інша компанія, Inzhur інвестує кошти вкладників у ОВДП до старту наступного аукціону з продажу іншого обʼєкту – готелю "Україна". Фонд державного майна запланував приватизація готелю "Україна" на літо 2024 року, проте точна дата ще не відома. Стартова ціна – 1,05 млрд грн.
У разі програшу на другому аукціоні Inzhur поверне всі кошти інвесторам протягом 30 днів, а фонд ліквідує. За бажанням вкладника, отримані кошти можна проінвестувати в інші фонди Inzhur – для приватизації ТРЦ Ocean Plaza
, Житнього ринку
, будівництва приміщення для супермаркету "Сільпо"
або в інший фонд, що буде доступний на той час.