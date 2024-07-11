Як стати співвласником готелю на Майдані Незалежності й скільки на цьому можна заробити

Що таке REIT-фонди

REIT-фонди – нове явище для України, хоча в інших країнах вони існують давно. Це компанії, які купують, володіють та управляють нерухомістю, що приносить дохід. Абревіатура REIT розшифровується як Real Estate Investment Trust.

REIT-фонд об’єднує декілька сотень або тисяч інвесторів, які вклали кошти в будівництво чи купівлю великого об’єкта нерухомості: апартаментів, офісної будівлі, торгового центру, готелю, складу, приміщення супермаркету.

Сам фонд виступає керівною компанією "під ключ" – він акумулює кошти на купівлю, супроводжує всі юридичні процедури, дбає про цю нерухомість, здає в оренду приміщення, збирає прибуток від роботи об’єкта та пропорційно розподіляє його між інвесторами. За свою роботу фонд бере невелику комісію.

За українським законодавством, REIT-фонд повинен розподіляти між акціонерами у вигляді дивідендів не менше 90% свого оподатковуваного прибутку. Регулятором фондів виступає Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку, що унеможливлює шахрайство в цьому напрямі.

У чому перевага такого роду інвестицій? REIT-фонди є альтернативою найпопулярнішим способам вкладення коштів для українців – банківським депозитам, облігаціям внутрішньої державної позики (ОВДП) і придбанню квартири. Водночас інвестиції в REIT дають вищу дохідність.

Будівництво і нерухомість є одними із найбільш маржинальних бізнесів в Україні. Прогнозована дохідність від здачі в оренду нерухомості становить 8-20% річних, а окупність – 5-12 років.

Inzhur є податковим агентом і самостійно сплачує податки за вас. Податок на дивіденди становить 10,5%: 9% податку на доходи фізичних осіб і 1,5% військового збору.