Як бізнесу бути відкритим до людей з інвалідністю: розповідає СЕО Superhumans Center Ольга Руднєва

Ми звикли уявляти, що моральні травми військових зумовлені необхідністю вбивати окупантів, але насправді це не так – вони виконували свої обов’язки і робили це свідомо. Найбільша травма для наших пацієнтів пов’язана з необхідністю визначитись, кого рятувати першочергово, а кого лишати без допомоги. І вони з цим вибором мусять жити.
Моральна травма з’являється у цивільних людей, коли вони роблять щось, що суперечить їхнім цінностям та уявленням про світ. Вимушені переселенці сваритимуть себе через те, що вони не в Україні, а люди, які залишились, – через те, що не виїхали і не забезпечили безпеку дітям. Поширеною є травма свідка – коли людина бачить щось, що не добре в її системі цінностей, але радіє цьому. Наприклад, мертвим окупантам в телеграмі.
Розповсюдженою є травма втрати. Вона з’являється навіть тоді, коли нам здається, що ми нічого не втратили, – будинок неушкоджений, а родичі чи знайомі не загинули і не постраждали. Але це хибне уявлення: 24 лютого 2022 року ми раптом втратили нормальне життя. І це шалена травма, необхідність рішень, які ти не мав приймати – що робити, куди їхати тощо.
Ми всі маємо травми війни. Не кожна з них проявляється тут і зараз. Але якщо вона не пропрацьована належним чином, наслідки травми може викликати тригер будь-коли.