Як бізнесу бути відкритим до людей з інвалідністю: розповідає СЕО Superhumans Center Ольга Руднєва

Повномасштабна війна, яка триває вже третій рік, поступово змінює наше суспільство. З кожним днем з’являється більше людей, які мають травму війни. Це не лише ветерани, які мають інвалідність, внутрішньо переміщені особи та мешканці прифронтових регіонів. Війна так чи інакше торкнулася кожного українця. Часто люди не розуміють, які є особисті травми, а подекуди роблять вигляд, що їх немає взагалі. Але вони є, і є у кожного.

Після війни Україна буде країною людей з інвалідністю, а відтак до цього треба готуватись вже зараз. До того ж ця проблема значно глибша і не вирішується створенням безбар’єрного громадського простору.

Про те, як жити в суспільстві, де кожна людина має травму війни, як ставитись до людей з інвалідністю з гідністю та який унікальний досвід принесуть ветерани в суспільство, розповіла Ольга Руднєва – співзасновниця та СЕО центру протезування та реабілітації Superhumans Center.

Зустріч організував ПриватБанк спільно з Mastercard в межах проєкту нетворкінгу, який допомагає підприємцям сформувати візію майбутнього й обрати правильний шлях для розвитку. "ЕП" зібрала головні тези з виступу спікерки.