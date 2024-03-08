Вони можуть все. Історії жінок на керівних посадах у мережі аптек "Здорова Родина"

Оксана Денега Керівницею відділу, який безпосередньо займається розвитком мережі й адмініструє роботу в регіонах, є Оксана Денега. У "Здоровій Родині" її характеризують як цілеспрямовану, енергійну й мультизадачну членкиню команди, яка невтомно долає перешкоди задля досягнення цілей.

За 10 років у компанії майбутня очільниця напряму спробувала себе на різних позиціях: була HR-менеджеркою, ревізоркою, кураторкою. Запорукою зростання в компанії вважає сприятливі умови для навчання й особистісного розвитку, мудре адміністрування.

"Я прийшла на зовсім іншу посаду, але після кількох співбесід із керівником заговорили про напрямок розвитку мережі, який лише планувався. Спочатку категорично відмовлялась: не мала відповідних навиків, досвіду, посада вимагала постійних відряджень, ненормованого графіку. Керівник тоді одразу виявив мудрість – запропонував спробувати те, чим я хотіла би займатись. Згодом сама повернулася до напряму розвитку. Зараз не уявляю свого життя іншим", – каже Оксана.

Підкреслює, що зазвичай очільники напрямів "Здорової Родини" проходять подібний шлях, вникають у роботу компанії зсередини, згодом зростають до керівних посад. Жіночу кар’єру у сфері вважає закономірною, адже здебільшого в аптеках працюють жінки. Проте чоловіки у "Здоровій Родині" також розвиваються в напрямах, які їм цікаві.

"Чоловічі" у нас – ІТ-відділ та юристи. Мій відділ також на 80% складається з чоловіків. Тут робота нон-стоп, майже 24/7, вимагає численних відряджень. У цьому в чоловіків більше розв'язані руки. Коли підбираю працівників у свій колектив – на початку бачу здивування, що керуватиме жінка. Згодом упередження зникає, коли починаємо співпрацювати. Впливає рівень компетентності, довіри, поваги", – каже Оксана.

Зазначає, що сама не поділяє думки, що є суто "чоловіча" або "жіноча" робота, бо жінки та чоловіки мають однаковий потенціал. А ось набуття професіоналізму, на думку Оксани, залежить від бажання людини розвиватись. У цьому "Здорова Родина" допомагає співробітникам, створює сприятливі умови.

"Прийшла в «Здорову Родину» з компанії, в якій на той момент мала вищу зарплатню, але почувала себе не на місці, хотіла змін. Без натхнення гроші не ставали мотивацією. Зараз надихає рух вперед, розвиток. На цій посаді відкрила для себе Україну – такою її ніколи не бачила. Проводжу багато часу за кермом. Буває таке, що щодня у мене інша область, інше місто, інший менталітет людей з цікавим колоритом. Іноді думаю, що якщо би мене знову «закрили в офісі» – я би не жила", – додає Оксана.

Пригадує, що раніше порівнювала ситуацію України й інших європейських країн, де кар’єра жінки не викликає подиву, залежить від її прагнення розвиватись. В Україні певний час спостерігала, що на самоідентифікацію жінки впливає клімат удома, страх, що кар’єра може забрати увагу родини, час для рідних.

"Місце жінки там, де вона сама себе бачить. Якщо жінка хоче – вона знайде час і для родини, і для роботи, зможе це вдало поєднувати. Часто говоримо на ці теми з дорослим сином. Каже: «У мене мама бізнес-леді». Схвалює мій вибір. Нове покоління чоловіків має інше ставлення до жінок-лідерок. Я почала кар'єру, коли вже була сформована як жінка, реалізувала себе як мама. На той час, звісно, могла працювати у більш швидкому темпі, розвиватись. Це підтримали в компанії. У цьому найважливішим вважаю правильне планування часу, залучення до близького кола людей, які тебе поважають", – пояснює Оксана.

Принципом поваги керується і в роботі. Зауважує, що за порадою звертається до керівника, так само готова допомогти порадами підлеглим. На думку Оксани, це створює гарний клімат у компанії, мотивацію до руху вперед. Ініціативність винагороджують можливістю кар'єрного зросту, безвідносно до статі.