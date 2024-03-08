Вони можуть все. Історії жінок на керівних посадах у мережі аптек "Здорова Родина"

За підтримки "Здорова Родина"
8 березня 2024
8 березня, яке досі офіційно залишається "міжнародним жіночим днем", – гарна нагода поговорити про гендерні питання в Україні.
Все більше українок реалізуються у сферах, які раніше традиційно вважали "чоловічими" – від політики і до армії.
Кількість жінок-підприємиць стрімко зростає. Згідно з дослідженням Opendatabot, у 2023 році жінки відкрили 189 776 малих бізнесів – це 51% від частки всіх зареєстрованих за рік ФОПів.
Якщо ж говорити про топменеджмент, то, за  даними ЄДРПОУ, частка жінок-керівниць серед усіх активних суб’єктів економічної діяльності із 2022-го становила 40%. В аналітиці "Української правди. Життя", яка спирається на статистику UNFPA у партнерстві з Центром "Розвиток КСВ", гендерний дисбаланс досі проявляється не в цифрах, а, зокрема, у тому, що жінки в Україні заробляють менше за чоловіків, стикаються з упередженим ставленням, коли обирають професію.
Тож українські компанії, де жінки зробили стрімку кар'єру, кількісно переваживши чоловіків, – досі залишаються рідкістю.
Одним із українських бізнесів, у якому кількість жінок-керівниць у п’ять разів перевищує чоловіків – є Івано-Франківська мережа аптек "Здорова Родина", яка входить до всеукраїнського топ 6 у своєму сегменті.
За 2023 рік у мережі з’явилось ще 105 нових аптек, а загальна їхня кількість сягнула 600 у 14 областях України.
Ми поспілкувались із керівницями різних напрямків мережі аптек "Здорової Родини" про те, як успішна кар'єра залежить від компанії, в якій працюєш, а також про стереотипи щодо жінок-лідерок.
Оксана Денега
Керівницею відділу, який безпосередньо займається розвитком мережі й адмініструє роботу в регіонах, є Оксана Денега. У "Здоровій Родині" її характеризують як цілеспрямовану, енергійну й мультизадачну членкиню команди, яка невтомно долає перешкоди задля досягнення цілей.
За 10 років у компанії майбутня очільниця напряму спробувала себе на різних позиціях: була HR-менеджеркою, ревізоркою, кураторкою. Запорукою зростання в компанії вважає сприятливі умови для навчання й особистісного розвитку, мудре адміністрування.
"Я прийшла на зовсім іншу посаду, але після кількох співбесід із керівником заговорили про напрямок розвитку мережі, який лише планувався. Спочатку категорично відмовлялась: не мала відповідних навиків, досвіду, посада вимагала постійних відряджень, ненормованого графіку. Керівник тоді одразу виявив мудрість – запропонував спробувати те, чим я хотіла би займатись. Згодом сама повернулася до напряму розвитку. Зараз не уявляю свого життя іншим", – каже Оксана.
Підкреслює, що зазвичай очільники напрямів "Здорової Родини" проходять подібний шлях, вникають у роботу компанії зсередини, згодом зростають до керівних посад. Жіночу кар’єру у сфері вважає закономірною, адже здебільшого в аптеках працюють жінки. Проте чоловіки у "Здоровій Родині" також розвиваються в напрямах, які їм цікаві.
"Чоловічі" у нас – ІТ-відділ та юристи. Мій відділ також на 80% складається з чоловіків. Тут робота нон-стоп, майже 24/7, вимагає численних відряджень. У цьому в чоловіків більше розв'язані руки. Коли підбираю працівників у свій колектив – на початку бачу здивування, що керуватиме жінка. Згодом упередження зникає, коли починаємо співпрацювати. Впливає рівень компетентності, довіри, поваги", – каже Оксана. 
Зазначає, що сама не поділяє думки, що є суто "чоловіча" або "жіноча" робота, бо жінки та чоловіки мають однаковий потенціал. А ось набуття професіоналізму, на думку Оксани, залежить від бажання людини розвиватись. У цьому "Здорова Родина" допомагає співробітникам, створює сприятливі умови.
"Прийшла в «Здорову Родину» з компанії, в якій на той момент мала вищу зарплатню, але почувала себе не на місці, хотіла змін. Без натхнення гроші не ставали мотивацією. Зараз надихає рух вперед, розвиток. На цій посаді відкрила для себе Україну – такою її ніколи не бачила. Проводжу багато часу за кермом. Буває таке, що щодня у мене інша область, інше місто, інший менталітет людей з цікавим колоритом. Іноді думаю, що якщо би мене знову «закрили в офісі» – я би не жила", – додає Оксана.
Пригадує, що раніше порівнювала ситуацію України й інших європейських країн, де кар’єра жінки не викликає подиву, залежить від її прагнення розвиватись. В Україні певний час спостерігала, що на самоідентифікацію жінки впливає клімат удома, страх, що кар’єра може забрати увагу родини, час для рідних.
"Місце жінки там, де вона сама себе бачить. Якщо жінка хоче – вона знайде час і для родини, і для роботи, зможе це вдало поєднувати. Часто говоримо на ці теми з дорослим сином. Каже: «У мене мама бізнес-леді». Схвалює мій вибір. Нове покоління чоловіків має інше ставлення до жінок-лідерок. Я почала кар'єру, коли вже була сформована як жінка, реалізувала себе як мама. На той час, звісно, могла працювати у більш швидкому темпі, розвиватись. Це підтримали в компанії. У цьому найважливішим вважаю правильне планування часу, залучення до близького кола людей, які тебе поважають", – пояснює Оксана.
Принципом поваги керується і в роботі. Зауважує, що за порадою звертається до керівника, так само готова допомогти порадами підлеглим. На думку Оксани, це створює гарний клімат у компанії, мотивацію до руху вперед. Ініціативність винагороджують можливістю кар'єрного зросту, безвідносно до статі.
"Завжди хвалю підлеглих за досягнення – пишу не завчені фрази, а свою чесну емоцію. До нас часто працівники повертаються. Пробують себе в інших компаніях, але обирають нас. Для мене це знак, що в колективі добре. Коли підлеглі питають про можливість кар’єрного зросту – наводжу численні приклади. Важливо, що працівник може спробувати себе в чомусь новому, розвиватись. Великою спільною перемогою вважаю відкриття 600 аптеки – курортний Хмільник став ніби нашою новою візитівкою. Це надихає", – каже Оксана.
Леся Погуляйло
Леся Погуляйло з 2022-го керує одним із найбільших відділів кураторів, в обов’язки яких входить контроль за дотриманням стандартів у роботі аптек.
Обов’язковим для керівника вважає знання специфіки роботи. Починала свою кар’єру фармацевткою. Неодноразово отримувала премію як "Працівник року", яку вручають у "Здоровій Родині" фармацевтам за ефективну роботу.
"У перші роки діяльності мережі була «працівником першого столу». Тоді працювали в «аптечних кіосках». Не було комп’ютерів – все тримали в голові: ціни, наявність продукції, кількість препаратів. Потік людей ішов безперервно – працювали на азарті. Коли наприкінці року за підсумками отримували приз – це надихало, відчували, що робимо роботу якісно", – ділиться Леся Погуляйло.
Пояснює, що тепер оцінкою роботи фармацевтів займається її відділ. Похвалу за досягнення керівниця вважає необхідною задля мотивації. У самому контролі вважає за необхідне не критикувати, а давати конструктивні зауваження.
"Вважаю, що найперше – це виявляти людські якості. Якщо працівник вмотивований, хоче працювати – це спрацьовує ефективно. Коли бачу непорозуміння – намагаюсь підтримати, розібратись", – каже Леся Погуляйло. 
Зауважує, що як і інші керівники напрямів, дотримується вимог часу, розвивається в ритмі ринку, щоби тримати руку на пульсі.
"Аби бути цікавими на ринку, маємо підтримувати динаміку навіть в умовах повномасштабної війни. Орієнтуємось як на клієнтів, так і на співробітників. Наш відділ створив підрозділ, який проводить навчання, займається тренерством. Навчання проводимо як і онлайн, так і наживо. Це важливо для того, щоб підсилити знання, навички", – каже керівниця відділу кураторів.
Упередженого ставлення до себе як до жінки-керівниці не спостерігала. Зізнається, що частіше чула критику від жінок, які самі розставляють пріоритети по-іншому або конкурують у тій самій сфері. Погоджується, що керівна посада іноді займає більше часу, оскільки керівник несе відповідальність за весь відділ і не може автоматично "вимкнутися" наприкінці робочого дня.
"Важливо збалансувати час, який приділяєш роботі та родині. Якщо є необхідність працювати безперервно – маю згодом побути з рідними, піти у короткострокову відпустку", – розповідає Леся Погуляйло. 
Щодо декретних відпусток в компанії – керівниця погоджується, що досі їх беруть переважно жінки. Іноді працівниці виходять із декрету раніше, але такі випадки трапляються не часто.
Анна Звір
Зміну в ставленні до декрету в Україні підтверджує також керівниця напряму маркетингу Анна Звір. Вона відповідає в компанії за новаторство та креатив. Обговорюючи з чоловіком перспективу поповнення родини, розглядають можливість, що у відпустку може піти чоловік. Підкреслює, що її лідерство на роботі радше позитивно впливає на родину, атмосферу вдома.
"Я розвиваюсь у маркетингу, а чоловік – успішний підприємець. Часто підказую ідеї, які він може застосувати в своїй компанії, так само і я черпаю від нього нове. Для нас обох робота – важлива частина життя, тому, щоб добре почуватись вдома, маємо відчувати прогрес і професійний розвиток", – каже Анна Звір.
У компанію "Здорова Родина" Анна прийшла інтернет-маркетологинею, за рік роботи очолила відділ маркетингу. Стрімкий ріст пояснює власними амбіціями, ефективною роботою і вдалою атмосферою в компанії.
"У «Здоровій Родині» немає упередженого ставлення щодо статі чи зовнішності. Якщо для деяких компаній жінка-керівниця – рідкість, то у  нашій успіху досягти легко, головне працювати на результат", – каже Анна.
Розповідає, що раніше стикалася зі стереотипами щодо "чоловічої" й "жіночої" роботи, адже з дитинства мала нетипові для жінки хобі. Упередження долала, досягаючи результатів.
"Мені подобалися точні науки, автомобілі, високоточна стрільба. Також навчалася на технічній спеціальності, де серед колективу і викладацького складу 95% складали чоловіки. Завжди дивували формулювання, що може знати жінка, а що не може. Жодні стереотипи не здатні перекреслити результати роботи. В «Здоровій Родині» це розуміють, цінують професіоналізм, ідеї та досягнення", – розповідає керівниця відділу.
Додає, що робота відділу пов’язана з креативом, тож тут важлива свіжість погляду. Натхнення, ресурсність черпає з якісного відпочинку, навіть якщо він не довгий, читання книг. Також мотивацію отримує з самої роботи, особливо, коли видно результат. За спостереженням, це мотивує і підлеглих.
"Основний принцип бренду «Здорова Родина» – турбота про всіх – від найменших до найстарших. Це відчувається і в колективі. Коли почалася повномасштабна війна, було важко адаптуватися до нових реалій, але всі згуртувались і підтримали одне одного. Унаслідок почали рухатись навіть швидше, бо кожен максимально багато старань вкладав у свої проєкти.

Робота нібито стала місцем заспокоєння, перепочинку від поганих новин, місцем, де можна щось зробити для інших – працювати на користь компанії і держави", – каже Анна Звір.
Перелічує, що разом із підлеглими ініціювали запуск інтернет-маркетингу, служби підтримки клієнтів, каналів директ-комунікації. З останнього – створили мерч із вишиванкою, а в аптеках облаштували спеціальні дитячі зони з корпоративним героєм "Дубочком", який вже полюбився дітям. Також зараз у "Здоровій Родині" ініціюють програми на допомогу армії, у розробці – магнітики для донатів на ЗСУ.
Світлана Єрко
Єдиною командою й родиною називає компанію й Світлана Єрко, яка працює з перших днів заснування "Здорової Родини". Виконувала роботи на різних позиціях і перший час навіть усособлювала цілі відділи, яких тоді ще не було.
"Доводилось і закупами займатись, бути замість комерційного відділу, ревізійного, HR-менеджеркою, ходити на перевірки. Зараз «Здорова Родина» розрослась, у ній – понад 2000 працівників", – розповідає Світлана Єрко. 
Тепер вона разом із директором призначає на позиції керівниць і керівників. Зауважує, що зростання компанії залежить як від ефективного топменеджменту, так і від згуртованості колективу й розвитку кожного на своїй позиції.
Наприклад, наш директор задає напрям, розвиток. Це мотивує розвиватись інших. Зараз компанія впровадила премію до навчання. Хто якісно й ефективно його проходить – отримує за це винагороду. Така бонусація за бажання вчитися. Мотивує і те, що розмір заробітної плати у «Здоровій Родині» визначається за рівнем ініціативності, залученості у роботу, а не за статтю", – ділиться Світлана Єрко.
Підтверджує, що показником правильної мотивації є бажання людей працювати довго, повертатися в компанію після перерви.
"Гадаю, грає роль лояльне ставлення та діалог. Люди повертаються туди, де їм зручно, комфортно", – каже Світлана Єрко.
Розповідає, що до неї часто приходять за порадою щодо підбору персоналу, навчання та інших сфер роботи компанії. Щодо "секретів", як поєднати карʼєру і материнство, зауважує: у всіх різна ситуація. Але якщо людина відчуває в собі сили, має бажання розвиватись паралельно і в кар’єрі, і в материнстві – компанія йде назустріч.
"Коли народжувала другу дитину, то пробувала виходити на роботу, коли дитині було 3 місяці, однак не вийшло і довелось зачекати до 7 місяців. Тоді мені було вже комфортно, і я змогла якісно виконувати роботу. Найважливіше – зберегти баланс між роботою та сім’єю, щоб не втратити ефективність у всіх сферах життя", – каже Світлана Єрко.
Зауважує, що за весь час роботи не спостерігала упередженого ставлення до себе як до жінки-керівниці. А залишки стереотипів щодо жінок радить долати професійними досягненнями, компетентністю й експертністю. Додає, що компанія з самого початку створювала умови для реалізації потенціалу жінок, яких в компанії більше за чоловіків, зокрема й на керівних посадах.
"Пам’ятаю, як на початках наш директор казав: жінки – це сила, вони можуть перевернути гори, якщо захочуть. Те, як розрослася мережа, яку починали з 1 аптеки, – доказ", – каже Світлана Єрко.
У сучасному світі дедалі більше приділяють увагу рівності можливостей у професійному розвитку, не зважаючи на стать працівника. Історії успіху жінок-керівниць у мережі аптек "Здорова Родина" слугують показовим прикладом, як працює цей надважливий тренд в Україні. Компанія, що стрімко розвивається, застосовує в роботі прогресивний підхід, створюючи умови, де успіх і професійне визнання досягаються завдяки таланту, наполегливості та ефективності в роботі, а не через гендерний чинник. Такий кейс засвідчує: відходячи від застарілих стереотипів і відкриваючи дорогу до рівності в управлінських ролях, український бізнес не лише "в тренді", але й суперефективний.

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