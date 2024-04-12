У нас кожен шостий працівник мобілізований – директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи Метінвест

Із понад 500 людей, які повернулися з фронту, близько 85% працюють на своїх попередніх посадах. Якщо людина повертається з фронту, то вона є таким же членом нашого колективу, як і всі інші. Але ми розуміємо, що для її адаптації потрібно трохи більше часу і зусиль.

За потреби ми допомагаємо з лікуванням, реабілітацією, допомагаємо з протезуванням. Ми запровадили додаткові психологічні скринінги.

У нас розроблена та впроваджена ціла екосистема інтеграції ветеранів до цивільного життя. Деякі компанії виділяють окремий напрямок роботи з ветеранами. Ми не виділяємо окремий напрямок, а адаптуємо всі наші бізнес-процеси під нові реалії. У нас є чотири основних принципи, на яких базується наша програма.

Перший – це відповідальність кожного працівника в компанії. З ветеранами має працювати не окремий підрозділ в компанії. Це завдання всіх працівників Метінвесту – від генерального директора до слюсаря в цеху.

Другий – пріоритетність. Внутрішні ветерани – це наше ДНК з доведеним професійним досвідом, кваліфікацією та вміннями. За період довготривалої відсутності вони можуть втратити/забути частину вмінь та навичок, можуть втратити право продовжувати виконувати свою довоєнну роботу з медичних показників – але для нас важливо максимально зберегти наш кадровий потенціал.

Третій принцип – це системність. Тобто це не одноразова акція – щось зробили, відзначилися, роздали брошури і на цьому все завершилося. Це напрямок, з яким ми будемо працювати постійно.

Четвертий принцип – справедливість. Ми не поділяємо підходи на ветеранський або не ветеранський. У нас є герої, які повертаються з фронту, і так само є герої, які кожного дня стоять біля мартену або біля домни, у кар'єрі чи в шахті. Тому система оплати праці та нематеріальної винагороди, оцінка персоналу, посади залишається єдиною для всіх співробітників. Вшанування та підтримка ветеранів мають бути організовані так, щоб не розділяти, а об'єднувати колективи.

Інший великий напрям роботи – навчання колективів, як приймати ветеранів. Розповідаємо, які питання можна ставити, а які – ні, як привітати, як зустріти, що можемо зробити, чим допомогти.

Також є окрема програма навчання роботи з ветеранами для керівників. Їх навчаємо, як передбачити конфлікти у колективі, тому що є загострене відчуття справедливості.

Працюємо над створенням ветеранських об’єднань, ветеранських просторів.

З іншого боку, ми бачимо, що з фронту люди повертаються з тими навичками, які ми раніше шукали на ринку праці серед талантів. Ідеться про лідерство, вміння працювати в команді, орієнтацію на результат, взаємодопомогу тощо. У ветеранів ці навички розвинуті навіть краще, ніж у тих, хто брав участь у модних тренінгах зі Soft skills.

Інший напрям роботи – це перенавчання ветеранів, які з певних причин не можуть повернутися на попередню посаду. Також надаємо вищу освіту у нашому першому приватному політехнічному університеті, де сплачуємо за навчання ветеранів і пропонуємо пільгові умови для вступу.

З іншого боку, я завжди кажу, що не треба нав’язувати щось ветеранам, якщо вони цього не потребують. Тому ми приймаємо їх як звичайних людей, питаємо, чи потрібна допомога. Якщо потрібна – допомагаємо.

Має бути інструментарій, готовність, знання, як це зробити, але не потрібно нав'язувати свою допомогу. Це прийде з часом, і суспільство цьому навчиться.