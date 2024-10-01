Тату-індустрія без кордонів: історія успіху VEAN TATTOO

За підтримки VEAN TATTOO 1 жовтня 2024

Ігор Ганжа – засновник найбільшої у світі мережі тату-студій VEAN TATTOO . Його шлях до успіху починався з салону тату-студії в місті Бердянську, сьогодні ж мережа VEAN нараховує понад 160 студій у 17 країнах. У цьому інтерв’ю Ігор поділився тим, як зародилася ідея створення студій, чому VEAN TATTOO не використовує франшизи, як йому вдається балансувати між роботою та сім’єю, а також розповів про соціальну відповідальність компанії, зокрема підтримку військовослужбовців.

– Ідея відкриття першої тату-студії прийшла до вас в Бердянську 13 років тому. Розкажіть, як це було? – Перша тату-студія VEAN дійсно була відкрита в Бердянську, але ідея її створення та відкриття першого закладу зародилася в Херсоні. На той час я навчався в інституті й працював моряком, регулярно вирушаючи у далекі рейси. Пам’ятаю, як повернувся з одного з таких рейсів і сидів з другом Ігорем в університетській їдальні. Він показав свою нову тату і поскаржився, як важко було знайти хорошого тату-майстра. Ця розмова підштовхнула мене до вивчення тату-індустрії, і я зрозумів, що це практично незайнята ніша з великим потенціалом. Я вирішив спробувати себе в цьому бізнесі й у 19 років відкрив свій перший салон краси з тату-кабінетом. Це був час, коли я поєднував дві роботи: продовжував ходити в рейси та паралельно розвивав тату-бізнес. Протягом п’яти років я інвестував усі зароблені на морі гроші в розвиток мережі. Зараз майже нічого не змінилося, і я, як і раніше, вкладаю свій капітал у відкриття нових студій.

– У вас є студії на окупованій території, зокрема в рідному Бердянську. Чи знаєте, що з ними зараз? – Це все ще болюче питання для мене, адже в Бердянську була не лише студія, але й головний офіс, а також власне виробництво та безліч інших ресурсів. З початком повномасштабного вторгнення все це було втрачено. Студія в Бердянську закрилася після того, як місто було окуповано, так само як і інші студії на окупованих територіях. – Ваш головний офіс знаходиться у Кракові. Коли виникла ідея вийти на міжнародний ринок? Чому центральний офіс саме в Кракові? – Ідея виходу на міжнародний ринок з’явилася у 2019 році. І початком цього шляху стало відкриття студій у Німеччині. Це був складний рік, запуск перших студій проходив важко. Наприкінці 2019 року та на початку 2020-го нам вдалося відкрити дві студії в Німеччині, після чого ми почали розширюватися на польський ринок. У Польщі розвивати бізнес було легше, тому з часом ми трішки перегнали Німеччину за масштабами. Для центрального офісу ми розглядали декілька варіантів, включно з Берліном. Однак адаптація команди, яка переїхала з України, виявилася складнішою в Німеччині. Тому ми вирішили розмістити головний офіс у Кракові, де вже працювала команда, що успішно розвивала польський підрозділ VEAN TATTOO. Рішення було правильним, і на сьогодні центральний офіс компанії знаходиться саме в Кракові. – Вашу бізнес-модель порівнюють з "Новою поштою". Ви погоджуєтесь із таким порівнянням? Розкажіть про неї детальніше. – Цікаво, що ви порівнюєте нашу бізнес-модель із "Новою Поштою", хоча, на мою думку, це не зовсім коректне порівняння, оскільки наші напрями діяльності та підходи до розвитку значно різняться. Якщо заглибитися в історію компанії, спочатку ми орієнтувалися на модель партнерства із зовні, особливо в межах України. З часом наша модель еволюціонувала. Ми почали залучати наших співробітників до партнерства, тобто вони стають не просто частиною команди, а активними учасниками розвитку бізнесу. Це дає змогу ефективніше впливати на результати роботи та мотивує людей працювати на благо компанії. Наша основна стратегія розвитку нині полягає в тому, що ми діємо виключно власними силами, спираючись на внутрішні ресурси компанії. Зараз ми не залучаємо зовнішніх партнерів для управління чи розвитку компанії. Основна концепція компанії на сьогодні полягає в тому, що бізнесом керує ключовий партнер, який має у своєму розпорядженні значний пакет акцій та виступає як головний інвестор. Така централізована модель управління дозволяє мені ефективніше координувати дії та розвивати бізнес. – Ви маєте понад 160 студій у 17 країнах світу. Це вражає. Водночас ви не видаєте франшиз, як це вдалось? – На ранньому етапі я дійсно розглядав варіант створення франшизи, адже є приклади тату-мереж у світі, які мають понад сто студій, як і ми, але вони працюють за франшизною моделлю. Проте я помітив, що багато з них швидко закривались через невідповідність системам, правилам, внутрішні розбіжності. Тому я прийняв рішення піти іншим шляхом. Минулого року ми свідомо уповільнили темпи розширення, адже багато зусиль було вкладено в покращення якості. Зараз знову готові масштабуватись і відкривати до 100 студій на рік. При нинішній кількості в 160 студій, у наступному році ми можемо відкрити ще 60, а надалі – 80. Ми прагнемо масштабування та розвитку, але це не відбуватиметься так стрімко, як у франшизах, де одночасно відкривається 300 точок. У нас є чіткий план, і ми рухаємося поступово, роблячи акцент на якість та стабільність. Наш план на цей рік – досягти 200 студій, а в наступному – 300. У планах завершити освоєння німецького ринку, а також збільшити присутність в Іспанії та Англії. Паралельно ми активно готуємо ґрунт для виходу на нові ринки, щоб забезпечити довгострокове та стабільне зростання.

– Чому саме такий формат бізнесу спрацював для вас? – Важко сказати, чому саме цей формат спрацював для нас. Ми починали з відкриття невеликої кількості студій, поступово аналізуючи, що працює, а що – ні. Коли зрозуміли, що мережевий маркетинг можна застосувати в тату-індустрії, вирішили спробувати вийти на ринок Європи. Цей крок виявився успішним. Сьогодні перед нами практично немає кордонів – ми можемо масштабуватись і розвиватись. Ключове для нас – це робота і надійна команда. Ми поступово йдемо до своїх цілей, вдосконалюючи процеси та адаптуючись до нових викликів. Ми, по суті, піонери у своїй ніші. Є моменти, які нам доводиться розробляти з нуля, оскільки вчитися в інших компаній у тату-індустрії неможливо – їх просто немає. Коли великі корпорації починали свою діяльність, у них було безліч аналогів і моделей для наслідування, звідки можна було черпати ідеї та досвід. У нас ситуація інша – у нас немає готових рішень чи спеціалістів, яких ми могли б залучити для адаптації нашої бізнес-моделі. Доводиться створювати все з нуля, і цей процес нелегкий. Наш підхід досі знаходиться на стадії тестування і постійного розвитку. Ми постійно перевіряємо нові ідеї, впроваджуємо їх на практиці. І це може не завжди подобатися нашим співробітникам, адже вони працюють в умовах постійних змін. Але саме такий підхід дозволяє нам зростати та рухатись уперед. – Але ж не все завжди було ідеально? Можете поділитися своїми найбільшими помилками або "факапами", з якими довелось зіткнутися, будуючи бізнес? – Помилок було багато, і складно сказати, які з них були критичними, а які – ні. Під час нашого становлення було чимало дрібних "факапів", пов’язаних із тестуванням різних систем. На цей час не можу назвати жодної фатальної помилки. Але дрібні помилки, через які я втрачав гроші, трапляються досить регулярно і навіть зараз. Найбільші "факапи" зазвичай пов'язані з людським фактором. Наприклад, однією з моїх найбільших помилок було продати першу франшизу, яку потім довелося викупити вдвічі дорожче. Інший "факап" – це прийняття в партнери людей, яких я мало знав. За моїм досвідом, якщо беремо партнера "з вулиці" або за чиїмись рекомендаціями, це часто закінчується невдало. Саме через це ми припинили приймати зовнішніх людей у партнери. – Яку пораду ви б дали собі 13 років тому з висоти теперішнього досвіду? – Найголовніше – довіряти своїм відчуттям та інтуїції. Слухай всіх, але в кінцевому результаті приймай рішення самостійно. І нічого не бійся.

– Як ви дотримуєтесь "work-life balance", чи вдається приділяти достатньо часу сім’ї, маючи стільки проєктів? – На мою думку, я вмію балансувати роботу і відпочинок, хоча моя сім’я, мабуть, так не думає (сміється – ред.). Я маю своє бачення робочого процесу: якщо я у фоновому режимі відповідаю на робочі повідомлення чи переглядаю робочі чати – я це не вважаю роботою. Робота для мене – це конкретні проєкти, які вимагають концентрації та закриття важливих задач. Є одне залізне правило, якого я дотримуюся вже багато років – суботу і неділю я приділяю сім’ї. Звісно є винятки, коли робочі поїздки припадають на вихідні, але я завжди намагаюся компенсувати цей час. – Окрім власне студій, у вас є багато сайд-проєктів. Наприклад, школа тату, де можна навчитись татуажу чи пірсингу, з потенційним працевлаштуванням. Вона була створена, щоб знаходити співробітників? – Я надаю школі велике значення і вважаю її майбутнім компанії. Вона не лише допомагає розширити ринок, а й готує кваліфікованих майстрів, які здатні працювати в нашій системі та за її межами. Школа виконує важливу місію – навчає людей професії, яка має грандіозний попит. З-поміж 400-500 студентів, які проходять навчання в нашій школі, ми відбираємо найбільш талановитих і перспективних. Зазвичай це близько 10-15% від загальної кількості. Перспективи для тату-майстрів величезні, і більшість наших випускників дуже добре заробляють. Мені дуже приємно бачити, що багато з них знаходять роботу по всьому світу, навіть без нашої додаткової допомоги. Ми ведемо статистику щодо працевлаштування наших випускників, і результати справді вражають. Деякі з них відкривають власні студії, а інші працюють у вже наявних студіях на чудових умовах. Цікавий факт: мої друзі, у яких є діти, часто віддають їх на навчання в наші школи, оскільки бачать перспективи в тату-індустрії. Навколо VEAN TATTOO зараз виникає багато різноманітних проєктів. Наприклад, наші магазини, які спочатку були створені для забезпечення студій необхідними матеріалами, зараз стали самостійними бізнес-одиницями. – Яких ще прогресивних ідей можна очікувати від VEAN? – Зараз дуже багато сил я приділяю застосунку VEAN, ми розробили застосунок, який зв’язує клієнтів з тату-майстрами. Мета – розробити цілу екосистему, яка об’єднає інтереси користувачів у соціальну мережу з можливістю запису на сеанси. На даному етапі застосунок перебуває на початковій стадії розвитку, але вже має близько 6000 завантажень. Ми ретельно аналізуємо, як люди використовують застосунок, з чим виникають труднощі та які відгуки в цілому. Користувачі зможуть генерувати ескізи за допомогою ШІ, замовляти індивідуальні ескізи, обирати майстра відповідно до стилю, який їм подобається. Крім того, в застосунку буде "жива" стрічка робіт, де можна переглядати нові татуювання, виконані в наших студіях, а також відстежувати актуальні тренди у світі тату. Я впевнений, що в результаті ми створимо щось дійсно неймовірне.

– При тому, що ви очолюєте найбільшу у світі мережу тату-студій, у вас самого татуювань немає. Коли я набивала своє перше тату, у вашій студії, до речі, то у моєї тату-майстрині татуювань теж не було. Наскільки це розповсюджена практика? Чи плануєте колись набити собі тату? – Я люблю тату і бачу їх на собі, але є один важливий момент – чим більше занурюєшся в індустрію, тим вибагливішим стаєш. Я хочу масштабні проєкти, які покриватимуть значну частину тіла, такі як рукав і татуювання на ногах. Проте для реалізації таких проєктів мені знадобиться 2-3 тижні, протягом яких я не зможу займатися спортом, це складно, тому що спорт є важливою частиною мого життя. Я майже щодня граю в теніс, футбол, ходжу в спортзал. До 40 років обов’язково виконаю свій план і зроблю тату. – Чи зросли ваші прибутки після повномасштабного вторгнення? Бо кількість людей, яка робить собі патріотичні тату, точно зросла. – Не можу сказати, що наші прибутки суттєво зросли після повномасштабного вторгнення. До війни у нас було 50 студій, а після залишилося 44. Дійсно зріс попит на патріотичні тату, проте студії в містах відчутно просіли через відсутність стабільної роботи енергопостачання. Тож, якщо ми говоримо про доходи, вони зменшилися. Однак за цей час різко зріс попит на навчання. Це допомогло нам частково компенсувати втрати. Багато українців розуміють, що можуть отримати у нас диплом, який визнається не тільки в Україні, але й в Європі, що дає їм змогу знайти роботу за кордоном. – Як відрізняються запити клієнтів в Україні та за кордоном? – Коли я тільки починав, татуювання в Україні сприймали зовсім інакше – їх часто асоціювали з негативними стереотипами, а не як прикрасу чи мистецтво. З часом сприйняття тату змінилося, все частіше тату стає способом самовираження. Що стосується різниці між Україною та закордонними ринками, то Україна дещо відстає від європейських трендів, але швидко наздоганяє. Наприклад, в Європі популярні спонтанні татуювання – люди часто роблять тату одразу, під впливом емоцій. Ця тенденція починає з’являтися і в Україні, що свідчить про розвиток ринку та зміни у сприйнятті татуювань. Щодо стилів, то в Україні зараз на піку графіка, тоді як нещодавно був справжній бум на реалізм. Європа натомість вже поступово відходить від графіки, й трендом стає "блекворк". На популярність стилів та культуру тату в цілому впливає багато факторів: наявність мережевих студій, мода і загальне ставлення до цього мистецтва в країні. Я вважаю, що в Україні ми дуже сильно вплинули на культуру тату. Багато трендів і процесів в індустрії, які ми зараз спостерігаємо, частково зародилися і завдяки нашому вкладу.