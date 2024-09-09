Диджиталізація у фінансах: як змінилась стратегія компанії "Оболонь" з огляду на цифрову трансформацію

PROMOTED 09 вересня 2024

Цифрові реформи в Україні вже охопили всі сфери життя. Йдеться не лише про можливість оплатити проїзд у громадському транспорті через QR-код, електронні черги, онлайн-освіту або медичні консультації по відеозв’язку, а й про підвищення прозорості фінансових операцій, виникнення нових форм і моделей бізнесу, модернізацію виробництва та, зрештою, нові можливості для дипломатичних відносин на рівні країни.

Логічно, що такий цифровий бум став справжнім клондайком можливостей для бізнесу. Перше "полегшення", яке спричинює диджиталізація – це оптимізація процесів. А отже, економія як часу, так і людського й фінансового ресурсів, що може бути головним фактором у питанні конкурентоспроможності.

Чимало провідних компаній України інвестували в нові цифрові рішення з метою оптимізації виробничих процесів. ПрАТ "Оболонь" – гігант серед українських виробників напоїв – не став винятком. Які саме цифрові інструменти впровадила компанія, та як це вплинуло на продуктивність і розвиток, розповіли фінансовий директор (CFO) "Оболоні" Дмитро Буга та директор з інформаційних технологій (CIO) Олександр Пшеничний.