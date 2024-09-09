Диджиталізація у фінансах: як змінилась стратегія компанії "Оболонь" з огляду на цифрову трансформацію

PROMOTED
09 вересня 2024

Цифрові реформи в Україні вже охопили всі сфери життя. Йдеться не лише про можливість оплатити проїзд у громадському транспорті через QR-код, електронні черги, онлайн-освіту або медичні консультації по відеозв’язку, а й про підвищення прозорості фінансових операцій, виникнення нових форм і моделей бізнесу, модернізацію виробництва та, зрештою, нові можливості для дипломатичних відносин на рівні країни.

Логічно, що такий цифровий бум став справжнім клондайком можливостей для бізнесу. Перше "полегшення", яке спричинює диджиталізація – це оптимізація процесів. А отже, економія як часу, так і людського й фінансового ресурсів, що може бути головним фактором у питанні конкурентоспроможності.

Чимало провідних компаній України інвестували в нові цифрові рішення з метою оптимізації виробничих процесів. ПрАТ "Оболонь" – гігант серед українських виробників напоїв – не став винятком. Які саме цифрові інструменти впровадила компанія, та як це вплинуло на продуктивність і розвиток, розповіли фінансовий директор (CFO) "Оболоні" Дмитро Буга та директор з інформаційних технологій (CIO) Олександр Пшеничний.

Шлях до диджиталізації

Як заявив пан Дмитро, цифрова трансформація "Оболоні" – масштабний проєкт, що передбачає обширну диджиталізацію усіх підприємств компанії на території України. У такий спосіб серед пріоритетних завдань ПрАТ "Оболонь" – не тільки впровадити цифрові інструменти у роботу, а й зробити це глобально в межах країни.
Дмитро Буга, фінансовий директор (CFO) "Оболоні"
Дмитро Буга, фінансовий директор (CFO) "Оболоні"
"Щоб осягнути горизонти наших досягнень, важливо зрозуміти, наскільки колосальна робота була проведена. Ми – мультикатегорійна компанія з виробничими майданчиками у різних містах. Завдання стояло не просто залучити інструменти цифрової трансформації в робоче середовище, а охопити всі наші підприємства у всій країні. Але завдяки висококласним фахівцям та ефективним партнерам нам вдалося вирішити питання глобальної диджиталізації структур. Звісно, ми зараз говоримо про наші початкові здобутки, адже в Україні цифровізація тільки набирає обертів. Та все ж приємно бути в голові цього потягу", – говорить фінансовий директор компанії.
Варто розуміти, що на шляху до таких масштабних трансформацій компаніям доводиться стикатися з певними перешкодами. У випадку "Оболоні", розповідає Дмитро Буга, труднощі були доволі звичні для світу бізнесу. Це брак людських та фінансових ресурсів. Вирішити проблему допомогла проста, але ефективна система впровадження.
"Як і, напевно, більшість компаній, «Оболонь» зіткнулася з нехваткою персоналу та фінансів на впровадження. Щоб подолати цей бар’єр, ми пішли шляхом невеликих, але постійних апґрейдів. Поступово, крок за кроком, вибудували поточну систему. Почали з невеликих звітів з декількома мірами для обмеженої кількості працівників. Через деякий час це були вже звіти з десятками мір, розрахованих на менеджмент компанії", – поділився фінансовий директор компанії.
Інтеграція такого підходу в систему, за інформацією CFO "Оболоні", дає змогу постійно отримувати дрібні, але стабільні перемоги. Це мотивує і керівництво, і працівників, дозволяючи перефокусовуватись із рутинних процесів на завдання, пов'язані з аналітикою. До того ж такі поступові оновлення генерують додаткову вартість бізнесу, що дозволяє фінансувати подальший розвиток диджиталізації. А отже, керівництво наочно бачить, що процес диджиталізації підприємств рухається в правильному напрямку.

Оптимізація фінансових процесів

За словами директора з інформаційних технологій "Оболоні" Олександра Пшеничного, переваги диджиталізації вже відчули на собі комерційний, фінансовий й операційний підрозділи, а також дирекція з логістики ПрАТ "Оболонь".
Значний прогрес з боку диджиталізації компанія демонструє в сфері управління фінансами. Зокрема, в напрямку оптимізації процесів. По-перше, "Оболонь" переходить на електронний документообіг з контрагентами. По-друге, поступово впроваджує сучасну облікову систему для швидкого обміну інформацією між фінансовою службою та іншими підрозділами. Як результат – підвищення рівня автоматизації всіх процесів.
Наступним кроком було створення єдиного корпоративного сховища даних. У ньому централізована вся інформація стосовно продажів по SKU в розрізі клієнтів, собівартості в розрізі статей, адміністративних витрат тощо. Як стверджує Олександр Пшеничний, це дало змогу вдосконалити рівень фінансового аналізу на підприємстві.
Олександр Пшеничний, директор з інформаційних технологій (CIO)
"Головна перевага OLAP полягає в можливості швидкого та ефективного аналізу великих обсягів даних у багатовимірному форматі. OLAP дозволяє користувачам виконувати складні запити, проводити інтерактивний аналіз даних, переглядати їх із різних перспектив, що значно прискорює процес прийняття рішень. Однією з головних переваг роботи в структурі даних OLAP-Cube є можливість розвернути дані до найнижчого рівня. Так ми можемо більш точно аналізувати інформацію, розуміти природу підвищення або зниження того чи іншого показника. І головне – знаходити причину такої динаміки", – розповів пан Олександр.
Для оперування даними компанія використовує також передові програмні рішення для бізнес-аналізу. Зокрема, Microsoft Power BI та Business Analysis Tool дають можливість швидко отримувати доступ до даних, різнопланово їх аналізувати і структурувати, робити обчислення і візуалізувати інформацію у графіках, діаграмах, дашбордах тощо.
Із розвитком цифрових технологій у всьому світі неминучим стає впровадження у різні галузі штучного інтелекту (ШІ). За словами пана Олександра, "Оболонь” активно його використовує. Зокрема, відділи маркетингу та дизайну застосовують цей інструмент як довідник інформації та генератор ідей. Що стосується саме диджиталізації у фінансах, відповідний підрозділ компанії долучає штучний інтелект до побудови моделі для прогнозування продажів.

Перші результати

За словами пана Дмитра, одна з перших "цифрових перемог" "Оболоні" – збільшення кількості інформації, автоматично експортованої у систему. Це зменшило час на збір, обробку й внесення інформації, а також скоротило кількість помилок. У такий спосіб відділи можуть більш оперативно формувати управлінську звітність, швидше отримуючи реакцію на запит.
"З погляду впливу на додаткову вартість бізнесу, найбільш успішним кейсом було впровадження управлінської звітності в Power BI. Тепер ми автоматично можемо відслідковувати показники та отримувати аналітичні дані на щоденній, щотижневій, щомісячній основі. При цьому Power BI інтуїтивно зрозуміла для ТОП менеджменту та більшості працівників компанії. Це дозволяє всім говорити мовою цифр, мати необхідні дані під рукою і своєчасно реагувати на зміни", – поділився CFO компанії.
Дуже позитивно, на думку пана Дмитра, диджиталізація бізнесу впливає на взаємодію з клієнтами та партнерами компанії. По-перше, модернізація процесів дозволяє зменшити час реакції на запит контрагентів. По-друге, дозволяє швидко знайти проблеми та усунути їх. Та й загалом створює відкриту інфраструктуру обміну даних від постачальника сировини до клієнта.
Не варто забувати й про такий простий, але надзвичайно важливий фактор як зручність. Диджиталізація дала працівникам компанії змогу здійснювати операції віддалено, в будь-який час та з будь-якого робочого місця, використовуючи телефон чи комп'ютер.
"Ми навчаємо головних співробітників поглибленим знанням у направленні диджиталізації. Далі вони застосовують нові навички на робочому місці та діляться отриманим досвідом з колегами із суміжних підрозділів", – коментує фінансовий директор.
Загалом, підсумовує пан Дмитро, з втіленням нових цифрових рішень у штату компанії відпала необхідність приділяти багато часу рутинним процесам, дозволяючи натомість перейти до більш глибинних аналізів.
"Я не можу сказати, що цей процес закінчився. Це – безкінечний шлях до удосконалення. Зараз компанія «Оболонь» тільки на першому етапі диджиталізації. Проте вже на поточний момент ми маємо переконливі результати, які свідчать про те, що ми рухаємось у правильному напрямку", – наголошує CFO "Оболоні".

Погляд у майбутнє

Як неодноразово пан Дмитро наголошував вище, диджиталізація "Оболоні" тільки набирає обертів. Застосування цифрових інструментів вже принесло її підприємствам чимало бонусів, допомогло вдосконалити й оптимізувати багато процесів. Але як і будь-яка сучасна перспективна компанія "Оболонь" націлена на охоплення більших масштабів у цьому напрямку. 
За словами CIO Олександра Пшеничного, одним із найближчих пріоритетів є перехід на нову систему управління підприємством (ERP). Це допоможе ще більше автоматизувати та покращити бізнес-процеси, а також підвищити інформативність та наповненість своїх уже функціонуючих цифрових інструментів. Також серед планів, які компанія готова розкрити, – залучення ШІ до створення системи для більш ефективного формування цінової політики підприємства. Вона дозволить більш глибоко працювати над ціноутворенням та отримувати більш очікувані результати з погляду обсягів та цін реалізації.
З огляду на глобальну диджиталізацію в Україні, можна припустити, що найближчі роки компанії такого рівня як "Оболонь" вкладатимуть ще більше ресурсів у модернізацію своїх підприємств. Дмитро Буга вважає, що бізнес поступово відходитиме від концентрації на рутинних процесах, адже цифрові застосунки візьмуть цю частину роботи на себе. Натомість компанії зможуть зосередитись на аналітиці.
"На мою думку, подальше інвестування в диджиталізацію підприємств дозволить зменшити обсяги рутинних робіт та сфокусуватись на аналітиці й прийнятті управлінських рішень. Зменшиться й кількість рівнів управління. Водночас ми очікуємо ще більшої консолідації функцій для підтримки бізнесу в «центри експертиз», що будуть відповідати за діяльність декількох країн або бізнес-направлень", – резюмує фінансовий директор "Оболоні".
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