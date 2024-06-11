Швидкий результат без інвестицій: як підвищити ефективність бізнесу завдяки Lean-методології

З року в рік компанії намагаються покращити свою продукцію, навчитися краще розуміти, а відтак і задовольняти, потреби своїх клієнтів і, звісно, ставати ефективнішими в роботі.

Однак вдається це не одразу і не всім. Хтось десятками років намагається розв’язати проблему, якої, зрештою, можна було б і уникнути. Інші ж добиваються підвищення ефективності ледь не за лічені дні.

Що допомагає швидко покращити ефективність, як правильно визначити, що саме є цінністю для клієнта та які є основні види втрат під час робочого процесу? Відповісти на ці питання допоможе Lean-методологія – постійне покращення та оптимізація процесів.

Про це на відкритій лекції "Введення в Lean-трансформацію" розповів Сергій Комберянов – президент Lean Institute Ukraine та провідний Lean-практик. "Економічна правда" приєдналась до лекції за підтримки ПриватБанку та обрала найцікавіші тези з розмови.