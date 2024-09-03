– Я з повагою ставлюсь до людей, які висловлюють свою активну громадянську позицію і виступають, зокрема, за збереження культурної спадщини. Вони допомагають привнести різноманітність думок і вказати на потенційні проблеми проєкту, які, на перший погляд, можуть бути непомічені. Загалом активне громадянське суспільство є основою здорової демократичної країни та допомагає її розвитку.

Однак іноді активісти навмисно переводять раціональні питання в суто емоційну площину та займаються банальним популізмом. Дійсно, коли я читаю заголовок "Забудовник знищує історичну спадщину", мене самого це обурює. Але є нюанс. Якщо зануритись в питання трохи далі заголовка, вивчити документацію та юридичні аспекти проєкту або просто звернутись безпосередньо до самого девелопера, перш ніж здіймати скандал, може виявитись, що реальний стан речей, м’яко кажучи, відрізняється від того, що транслюється суспільству.

"Я прекрасно розумію, що ми живемо в часи, коли головною «валютою» є людська увага, тож меседжі про свавілля забудовника завжди будуть знаходити більший відгук, ніж раціональна та виважена аргументація"

На Рейтарській, 37 ми зіткнулися зі звинуваченнями, які базувалися на спекулятивних закидах, а не реальних фактах. Активісти замість діалогу одразу розпочали інформаційну кампанію в ЗМІ, блокували будівельний майданчик та всіляко перешкоджали роботам різними методами. Але в правовій державі, до якої ми прагнемо, така ситуація точно не має відбуватися. Якщо кожен, кому не сподобається твій проєкт, зможе заблокувати його реалізацію, не маючи на те законних підстав, то нічого хорошого для інвестиційного клімату країни ми точно не отримаємо.

У результаті ми маємо репутаційні втрати, фінансові збитки та руйнування реальної пам’ятки під впливом часу та природних факторів і через неможливість проведення протиаварійних робіт.

Іноді я ставлю собі питання: для чого це потрібно людям? Одна справа, коли це щирі дії небайдужих людей, інша – коли це насамперед робиться для самопіару.

Тому важливо відрізняти справжніх захисників громадських інтересів від тих, хто використовує активізм для власної вигоди. Такі люди часто маніпулюють емоціями громадян, щоб привернути до себе увагу і збільшити свою популярність. Зазвичай вони просто виступають проти будь-якого будівництва, маючи на меті створити резонанс, який банально допоможе отримати фінансову вигоду та/або політичні дивіденди.

Замість конструктивного діалогу та пошуку спільних рішень деякі активісти обирають шлях деструктивної поведінки. Вони блокують будівництва, поширюють неправдиву інформацію в ЗМІ та соціальних мережах, маніпулюють громадською думкою, пропонуючи прості популістичні рішення, на кшталт консервації таких будівель, яких у Києві налічується близько 1,5 тисячі. Проте ніхто з тих, хто нас критикує, не дає відповіді на прості питання: яким має бути їхній функціонал після такої консервації? А головне, за чий кошт це має відбуватись? Адже мова йде про мільярди доларів, яких банально немає в бюджеті, тим більше в часи, коли пріоритетом є фінансування Сил оборони.

"Оптимальним рішенням для збереження історичних будівель могло б бути активне залучення коштів приватного бізнесу, але в результаті постійного тиску на девелоперів, багато хто з наших колег просто відмовляється від участі в таких проєктах через великі ризики"

У результаті, історичні будівлі руйнуються від природних факторів, економіка недоотримує податки, нові робочі місця не створюються – це програшна ситуація абсолютно для всіх.

Ми нормально ставимось до критики, головне, щоб вона була конструктивною, а не спрямованою на створення скандалів.