Рух попри війну: як українські підприємці розвивають онлайн-продажі

За підтримки NovaPay

Рух попри війну: як українські підприємці розвивають онлайн-продажі

За підтримки NovaPay
СПЕЦПРОЄКТ
14 жовтня 2024
Попри безліч викликів, наші підприємці демонструють надзвичайну стійкість і гнучкість. Вони адаптуються до нових умов, до роботи без світла та без зв’язку, зберігають бізнес та робочі місця, створюють нові бізнес-моделі та впроваджують інновації. До речі, за другий рік повномасштабної війни українці відкрили рекордну кількість ФОПів – майже 315 тисяч.

Один з інструментів, який використовують наші герої для розвитку свого бізнесу, – онлайн-продажі. Сучасні фінансові сервіси значно спростили такі покупки: українці можуть швидко платити за товари в інтернеті, оформлювати розстрочку та навіть заощаджувати. Та й для підприємців важливо полегшити свою щоденну фінансову рутину – наприклад, щоб можна було відкрити рахунок онлайн, а кошти як післяплату отримати на рахунок ФОП в той же день.

ЕП поспілкувалась із власниками малого бізнесу та розпитала, як їм вдалось досягти успіхів, продаючи продукцію онлайн, і які фінансові рішення сприяють розвитку їхнього бізнесу.

Постільна білизна з Кіровоградщини – на кожному континенті

Співвласники бренду постільної білизни та домашнього текстилю Lelit розпочинали бізнес шість років тому в підвальному приміщенні площею 40 кв. м і з кількох швацьких машин. Згодом масштабували справу до потужного виробництва, яке зараз може відшивати до 15 тис. комплектів білизни на місяць. 
У перші місяці повномасштабного вторгнення засновникам довелось релокувати виробництво з Одеси до міста Гайворон (Кіровоградська область). Ще один виробничий майданчик згодом був запущений в Дніпрі. Але попри це, зараз їхній текстиль є чи не на кожному континенті. Важливою умовою успішного бізнесу, що продає онлайн, є швидкість доставлення та розрахунків, розповідає пан Сергій, співвласник текстильної компанії.
"Майже 100% замовлень забирають з пошти в той же день, коли посилка приїхала або на наступний. Коли клієнт чекає тиждень на своє замовлення, він може відмовитись від нього, оскільки знайшов альтернативу, витратив гроші на щось інше або банально передумав. Саме тому ми користуємось послугами «Нової пошти». Наші клієнти сьогодні зробили замовлення – і завтра товар вже в них, ще й за кордон надсилаємо", – ділиться пан Сергій.
Продажі, що зростають, вимагають постійних закупок якісної тканини. Підприємець каже, що під час війни вони зіштовхнулись із труднощами в залученні кредитування – то специфічні вимоги до застави, то неможливість вільно розпоряджатись кредитними грошима. І це створює неабиякі перешкоди. 
"Нам кредитні кошти життєво необхідні на закупку сировини. Це дозволяє не діставати гроші з обороту, але при цьому отримувати кращі цінові пропозиції великих оптових партій якісної тканини", – розповідає Сергій.
Співзасновники Lelit звернули увагу на кредитну пропозицію NovaPay саме для ФОПів, бо відсоткова ставка – конкурентна, ще й партнер надійний. Такі позики можуть оформити українські підприємці, які працюють з "Новою поштою" та NovaPay.
Кредит можна оформити на суму від 100 тис. грн до 1 млн грн строком від одного до двох років з базовою відсотковою ставкою до 28% річних. Повернення позики – щомісячно, рівними частинами протягом всього періоду. 
"Зараз переводимо на NovaPay рахунки, на які будуть надходити розрахунки за післяплату, це коли клієнт оплачує товар в момент його отримання на пошті. Матимемо швидке зарахування грошей в день оплати, бо на рахунок інших банків вони зазвичай зараховуються наступного дня. Обігові кошти працюватимуть швидше", – каже пан Сергій. 
Також, за словами Сергія Згуровського, в NovaPay дуже привабливі тарифи на обслуговування рахунків ФОПів. Усі операції з коштами, що надійшли на рахунок ФОП як післяплата – без комісій. Усі транзакції та зняття готівки, які не включають зарахування післяплати: до 100 тис. грн – без комісій, понад цю суму – на зняття готівки комісія 0.5%, але не менше 15 грн, переказ на рахунок іншого банку – 0.5%, мінімум – 2 грн, максимум – 15 грн.
З першого дня повномасштабного вторгнення родини засновників Lelit пана Сергія і Романа лишаються в Україні. Допомагають захисникам, віддають на благодійність свою продукцію. Підприємці впевнені, що їхній бізнес зможе подолати усі виклики воєнного часу, бо навчились працювати за будь-яких умов.

Історія харківського косметичного магазину

Харківське подружжя Ляпіних розпочало свій бізнес з продажу косметики EcoCare у 2021 році з маленького інтернет-магазину в інстаграмі та скромного асортименту. Співзасновниця Ганна розповідає, що початкові інвестиції були близько $500, а першими замовниками – харків’яни.
За 2,5 роки Ганна з чоловіком створили власний сайт, де сьогодні представлено 2 тисячі найменувань ексклюзивної косметики. Зараз аудиторія їхнього магазину в інстаграмі – 56 тисяч підписників. На "полицях" – косметика топових виробників з України, Німеччини, Франції, Великобританії. Товари відправляють не тільки по всій країні, а й за кордон – завдяки "Новій пошті".
На початку повномасштабного вторгнення родина переїхала з Харкова до Полтавської області, де поступово налагоджували своє життя і не закрили бізнес, а навіть навпаки – масштабували його. Зараз, окрім інтернет-магазину, відкрили й невеличкий шоурум у місті Хорол. Ганна зазначає, що під час усіх цих змін у бізнесі їм значно допоміг і спростив фінансову рутину NovaPay.
"Ми повністю зосередилися на масштабуванні бізнесу та розширенні асортименту. Зараз щодня маємо від 15-20 замовлень, половину з яких відправляємо з післяплатою. А про всі платежі дбає компанія", – говорить Ганна.
У Ганни з NovaPay укладений договір контролю оплати. Підприємниця автоматично отримує гроші на свій рахунок, щойно покупець забирає товар з післяплатою у відділенні.
"Я щодня отримую детальний звіт про всі грошові перекази на свою електронну пошту. Величезний плюс – післяплата зараховується на рахунок день у день", – ділиться Ганна.
Вона розповідає, що управляти фінансами стало не тільки простіше, а й технологічніше. Бо з липня в застосунку NovaPay можна відкрити рахунок для ФОП онлайн, отримати віртуальну бізнес-картку та одразу користуватись нею. Також у застосунку можна створити електронні виписки за рахунком, довідки, оформити довіреності, вносити й знімати готівку з рахунку у відділеннях "Нової пошти" за штрихкодом у застосунку NovaPay.
"Сервіс NovaPay справді зручний для ведення щоденних фінансових операцій. Я не тільки приймаю платежі, а й сама через застосунок сплачую кошти своїм постачальникам за реквізитами. Просто скопіювала всі реквізити з повідомлення і вставила у поле IBAN, а додаток розставив все по місцях. Всі платежі літають", – каже підприємниця.
Ще на самому початку повномасштабного вторгнення Ганна Ляпіна відмовилась від прихистку у Франції. Родина Ляпіних з проєктом EcoCare орендують житло у Полтавській області, розвивають бізнес. Перевезли батьків. Бачать своє майбутнє в Україні.
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