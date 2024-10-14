Рух попри війну: як українські підприємці розвивають онлайн-продажі

Співвласники бренду постільної білизни та домашнього текстилю Lelit розпочинали бізнес шість років тому в підвальному приміщенні площею 40 кв. м і з кількох швацьких машин. Згодом масштабували справу до потужного виробництва, яке зараз може відшивати до 15 тис. комплектів білизни на місяць.

У перші місяці повномасштабного вторгнення засновникам довелось релокувати виробництво з Одеси до міста Гайворон (Кіровоградська область). Ще один виробничий майданчик згодом був запущений в Дніпрі. Але попри це, зараз їхній текстиль є чи не на кожному континенті. Важливою умовою успішного бізнесу, що продає онлайн, є швидкість доставлення та розрахунків, розповідає пан Сергій, співвласник текстильної компанії.

"Майже 100% замовлень забирають з пошти в той же день, коли посилка приїхала або на наступний. Коли клієнт чекає тиждень на своє замовлення, він може відмовитись від нього, оскільки знайшов альтернативу, витратив гроші на щось інше або банально передумав. Саме тому ми користуємось послугами «Нової пошти». Наші клієнти сьогодні зробили замовлення – і завтра товар вже в них, ще й за кордон надсилаємо", – ділиться пан Сергій.

Продажі, що зростають, вимагають постійних закупок якісної тканини. Підприємець каже, що під час війни вони зіштовхнулись із труднощами в залученні кредитування – то специфічні вимоги до застави, то неможливість вільно розпоряджатись кредитними грошима. І це створює неабиякі перешкоди.

"Нам кредитні кошти життєво необхідні на закупку сировини. Це дозволяє не діставати гроші з обороту, але при цьому отримувати кращі цінові пропозиції великих оптових партій якісної тканини", – розповідає Сергій.

Співзасновники Lelit звернули увагу на кредитну пропозицію NovaPay саме для ФОПів, бо відсоткова ставка – конкурентна, ще й партнер надійний. Такі позики можуть оформити українські підприємці, які працюють з "Новою поштою" та NovaPay.

Кредит можна оформити на суму від 100 тис. грн до 1 млн грн строком від одного до двох років з базовою відсотковою ставкою до 28% річних. Повернення позики – щомісячно, рівними частинами протягом всього періоду.

"Зараз переводимо на NovaPay рахунки, на які будуть надходити розрахунки за післяплату, це коли клієнт оплачує товар в момент його отримання на пошті. Матимемо швидке зарахування грошей в день оплати, бо на рахунок інших банків вони зазвичай зараховуються наступного дня. Обігові кошти працюватимуть швидше", – каже пан Сергій.

Також, за словами Сергія Згуровського, в NovaPay дуже привабливі тарифи на обслуговування рахунків ФОПів. Усі операції з коштами, що надійшли на рахунок ФОП як післяплата – без комісій. Усі транзакції та зняття готівки, які не включають зарахування післяплати: до 100 тис. грн – без комісій, понад цю суму – на зняття готівки комісія 0.5%, але не менше 15 грн, переказ на рахунок іншого банку – 0.5%, мінімум – 2 грн, максимум – 15 грн.

З першого дня повномасштабного вторгнення родини засновників Lelit пана Сергія і Романа лишаються в Україні. Допомагають захисникам, віддають на благодійність свою продукцію. Підприємці впевнені, що їхній бізнес зможе подолати усі виклики воєнного часу, бо навчились працювати за будь-яких умов.