Український професійний бокс: від братів Кличків до Усика. Досвід Мілевського

Як все починалося

Професійний бокс став популярним в Україні завдяки братам Кличкам. 25-річний Віталій та 20-річний Володимир восени 1996 року підписали контракт з німецької промоутерською компанією Universum Box-Promotion. Хоча мали пропозицію від впливового на той час американського промоутера Дона Кінга, який вів справи Майка Тайсона.

За декілька тижнів до цього Володимир Кличко став олімпійським чемпіоном.

Через роки експерти боксу довго сперечалися, чи правильно вчинили брати, коли розпочали професійну кар’єру в Європі, а не в США. Але факт в тому, що буквально за пару років українці стали дуже популярні в Німеччині.

26 червня 1999 року Віталій Кличко поїхав до Лондона, де переміг британця Гербі Гайда і став першим серед українців чемпіоном світу з професійного боксу, завоював титул WBO (Всесвітня боксерська організація) у важкій вазі (гевівейт).

Молодший брат зробив свою справу наступного року. В бою з американцем Крісом Бердом Віталій отримав важку травму і був змушений знятися з поєдинку. Берд отримав титул і бій з Володимиром, який назвали "Помста за брата". Кличко-молодший виграв та повернув чемпіонський пояс в родину.

Universum, перед очима якого був позитивний досвід роботи з Кличками, став активно підписувати контракти з іншими українськими боксерами. Троє з них – Володимир Сидоренко, Сергій Дзінзірук та Андрій Котельник – теж стали чемпіонами світу.

Бої Кличків мали рекордні рейтинги переглядів на українському телебаченні, випереджаючи навіть футбольні матчі. За право транслювати поєдинки братів почалася конкурентна боротьба серед вітчизняних телеканалів.

На той час Віталій та Володимир заснували в Лос-Анджелесі власну компанію K2 Promotions. А в Києві – компанію K2 Promotions Ukraine, яка стала проводити по 10 боксерських шоу на рік. Звісно, шоу в Україні через свій бюджет було важко порівняти з найбільшими боксерськими івентами в Німеччині та США, але вони згодом все одно сформували свою аудиторію. Незабаром прийшли й результати. Боксер K2 Ukraine Юрій Нужненко став чемпіоном світу.

У 2013 році олімпійський чемпіон Лондона-2012 Олександр Усик підписав контракт з промоутерською компанією братів Кличків K2. Вже у 2016 році боксер став чемпіоном світу в крузервейті. А далі – абсолютним чемпіоном світу.

У 2019 році Олександр Усик перейшов в гевівейт і в травні 2024 року став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі.

Всі українські чемпіони світу з професійного боксу

1999 1 пояс Віталій Кличко

‍ (гевівейт, WBO) 2000 1 пояс Володимир Кличко

(гевівейт, WBO) 2001 1 пояс Володимир Кличко

‍ (гевівейт, WBO) 2002 1 пояс Володимир Кличко

‍ (гевівейт, WBO) 2003 0 поясів Віталій Кличко (гевівейт, WBO) 2004 1 пояс Віталій Кличко

(гевівейт, WBС) 2005 2 пояси Сергій Дзінзірук

‍ (супервелтервейт, WBO)

Володимир Сидоренко

‍ (бантамвейт, WBA) 2006 3 пояси Володимир Кличко

‍ (гевівейт, IBF)

‍ Сергій Дзінзірук

‍ (супервелтервейт, WBO)

Володимир Сидоренко

‍ (бантамвейт, WBA) 2007 4 пояси Володимир Кличко

‍ (гевівейт, IBF)

‍ Сергій Дзінзірук

‍ (супервелтервейт, WBO)

Володимир Сидоренко

‍ (бантамвейт, WBA)

Юрій Нужненко

‍ (велтервейт, WBA Interim) 2008 6 поясів Володимир Кличко

‍ (2 - гевівейт, IBF, WBO)

Віталій Кличко

(гевівейт, WBC)

‍ Сергій Дзінзірук

‍ (супервелтервейт, WBO)

Володимир Сидоренко

‍ (бантамвейт, WBA)

Юрій Нужненко

‍ (велтервейт, WBA Interim) 2009 5 поясів Володимир Кличко

(2 - гевівейт, IBF, WBO)

Віталій Кличко

(гевівейт, WBC)

‍ Сергій Дзінзірук

‍ (супервелтервейт, WBO)

В’ячеслав Сенченко

‍ (велтервейт, WBA) ‍ 2010 5 поясів Володимир Кличко

(2 - гевівейт, IBF, WBO)

Віталій Кличко

(гевівейт, WBC)

‍ Сергій Дзінзірук

‍ (супервелтервейт, WBO)

В’ячеслав Сенченко

‍ (велтервейт, WBA) ‍ 2011 5 поясів Володимир Кличко

‍ (3 - гевівейт, WBA Super, IBF, WBO)

Віталій Кличко

(гевівейт, WBC)

В’ячеслав Сенченко

‍ (велтервейт, WBA) ‍ 2012 4 пояси Володимир Кличко (3 - гевівейт, WBA Super, IBF, WBO)

Віталій Кличко

(гевівейт, WBC) ‍ 2013 3 пояси Володимир Кличко

(3 - гевівейт, WBA Super, IBF, WBO) ‍ ‍ 2014 4 пояси Володимир Кличко

‍ (3 - гевівейт, WBA Super, IBF, WBO)

Василь Ломаченко

(фезервейт, WBO) ‍ 2015 2 пояси Василь Ломаченко

‍ (фезервейт, WBO)

Віктор Постол

(суперлайтвейт, WBC) ‍ 2016 2 пояси Олександр Усик

‍ (крузервейт, WBO)

Василь Ломаченко

(суперфезервейт, WBO) ‍ 2017 2 пояси Олександр Усик

(крузервейт, WBO)

Василь Ломаченко

(суперфезервейт, WBO) ‍ 2018 8 поясів Олександр Усик

‍ (4-крузервейт, WBC, WBA Super, IBF, WBO)

Василь Ломаченко

(2-лайтвейт, WBA Super, WBO)

Олександр Гвоздик

(лайтхевівейт, WBC)

Артем Далакян

(флайвейт, WBA) 2019 4 пояси Василь Ломаченко

‍ (3-лайтвейт, WBA Super, WBC, WBO)

‍ Артем Далакян

(флайвейт, WBA) 2020 1 пояс ‍ ‍ Артем Далакян

(флайвейт, WBA) 2021 4 пояси Олександр Усик

(3-гевівейт, WBA Super, IBF, WBO)

Артем Далакян

(флайвейт, WBA) 2022 4 пояси Олександр Усик

(3-гевівейт, WBA Super, IBF, WBO)

Артем Далакян

(флайвейт, WBA) 2023 4 пояси Олександр Усик

(3-гевівейт, WBA Super, IBF, WBO)

Артем Далакян

(флайвейт, WBA)

Під час війни

З початком повномасштабного вторгнення здавалося, що український професійний бокс оговтуватися буде дуже довго. Але, як це не раз бувало, він адаптувався швидко.

Вже у квітні 2023-го у столичному Палаці спорту відбувся вечір професійного боксу. У січні 2024-го – ця ж локація знову прийняла боксерів. Ця подія, як і наступна, що пройшла у серпні, відбулася завдяки підтримці власника групи компаній "ОНК" Віктора Мілевського. Причому в серпні на ринг Палацу спорту виходили й боксери нової української промоутерської компанії, заснованої бізнесменом – Global Ukrainian Promotion

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"Я сам цікавлюсь та займаюся боксом. Знаю, як багато в Україні талановитих хлопців та дівчат. Наша школа боксу – одна з найсильніших у світі. Це факт, який визнають усі спортивні експерти світу. Проте можливість професійно зростати, виступати на міжнародних спортивних аренах отримують, на жаль, лише одиниці. Причини банальні: брак фінансування та відсутність компаній, які інвестуватимуть у бокс з ідеологією", – пояснював своє рішення вже офіційно приєднатися до української та світової боксерської спільноти Віктор Мілевський.

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Організація масштабних подій потребує значних фінансових вкладень. Так, фінансова допомога у проведенні двох вечорів боксу в Палаці спорту 2024 року від Віктора Мілевського становила близько 20 мільйонів гривень.

За словами Мілевського, 2 мільйони гривень пішло на організацію заходу в січні. Тоді ж під час івенту відбувся благодійний аукціон, мета якого була зібрати 5 мільйонів гривень на відбудову пошкодженої спортивної школи ДЮСШ №2 у Миколаєві та допомогу Силам оборони. Шансів зібрати необхідну суму було небагато, тому бізнесмен вирішив сплатити 5 мільйонів і став власником лотів, серед яких були боксерські рукавички з автографом Володимира Зеленського. Ще частина грошей пішла на гонорари деяким боксерам.

"У серпні 7 мільйонів пішли на закриття питання по оренді Палацу спорту та оплати маси інших організаційних витрат. Ще 4 мільйони гривень – на гонорари усім боксерам, які боксували того вечора. У зв’язку з тим, що івент знову був благодійним, під час заходу вже традиційно відбувся аукціон – придбав лотів більше ніж на мільйон. Раніше благодійністю я займався непублічно. Зараз роблю це публічно, щоб показати своїм прикладом, що якщо ти українець, народився та виріс в Україні, ти повинен частину доходу віддати на допомогу та розвиток нашої країни. Особливо в такий важкий час", – говорить Віктор Мілевський

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Досвід Мілевського

У Global Ukrainian Promotion є вже перші серйозні успіхи. Причому саме в українських боксерів. Сергій Радченко завоював чемпіонський титул WBC Silver у бріджервейті, Ярослав Михалушко виборов пояс WBC Youth, Максим Молодан іде без поразок на професійному ринзі.

"Як бізнесмену зі значним досвідом мені дуже подобається будувати великі компанії, бізнес-системи та структури, які є успішними та максимально ефективними. І, що важливо, які можна масштабувати. Я дивлюсь на такі речі глобально. Саме тому мені було цікаво створити промоутерську компанію, яка б займалась просуванням українських боксерів на світові арени, де вони зможуть завоювати найвищі титули – чемпіонів світу. Паралельно ми спостерігаємо за іншими боксерами, яких обираємо дуже уважно, розглядаючи їхні боксерські таланти, які потрібно буде максимально розкрити", – каже Віктор Мілевський.

Інвестиції Мілевського в український спорт не обмежуються професійним боксом. Допомогу від бізнесмена також отримав одеський дитячий хокейний клуб "Морські вовки". За підтримки Мілевського було збудовано малу арену для тренування кидків і придбано форму для дитячої команди.

"Кілька діток у цій школі – переселенці, їм оплачую тренувальні табори. Також ми підтримуємо дитячий аматорський бокс. Аналогічна ситуація з кількома футбольними ДЮСШ в моєму рідному місті Роздільна та декількома клубами в Одесі", – розповідає Віктор Мілевський.

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Втім, як відзначає бізнесмен, сучасні реалії інколи змушують вносити корективи у формулу досягнення результату. Мова – про нагальні потреби держави у часи війни, які не дозволяють втілювати в життя інші соціальні та спортивні проєкти. Як приклад, Мілевський наводить ситуацію з Інститутом Військово-морських сил України, курсанти якого звернулися за допомогою у створенні зали єдиноборств.

"Це еліта ВМС України, наше майбутнє. Звісно, я розумію нагальні потреби держави у часи війни, тому з радістю відгукнувся. Спершу придбав тренажери, у тому числі й сучасні для веслування, потім розпочали обладнання самої зали. Там буде усе необхідне. Армії, флоту, авіації – потрібно допомагати", – каже бізнесмен.

Якщо ж говорити про перспективи українського професійного боксу та спорту в цілому, головним чинником їх розвитку Мілевський вбачає залучення інвестицій, вважаючи, що власний шлях може стати гарним прикладом та одним із кроків відновлення країни.

"Бізнесменів, які інвестують у спорт, повинно ставати більше. Все починається саме з дітей та дитячого спорту. Це наше майбутнє. І зараз багато в чому саме від нас залежить, яким буде це майбутнє. Переконаний, що за наявності правильної підтримки та професійної команди українці здатні вигравати світові титули. Як це робили брати Клички, Олександр Усик та інші наші видатні спортсмени. Адже ми – країна справжніх воїнів. У жодної людини у світі зараз немає сумнівів у цьому, бо ми щодня доводимо це на полі бою", – підсумовує Мілевський.

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Масштабне військове вторгнення Росії поставило нові виклики й перед групою компаній бізнесмена. Втім, у майбутнє Мілевський дивиться зі стриманим оптимізмом.

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Бізнесмен вважає, що після закінчення війни, в України буде можливість і потенціал стати новим важливим хабом на мапі світу – енергетичним, фінансовим, транзитним і технологічним.

"Для цього в нас все є: генеруючі потужності на чолі з АЕС, хоча одна із них поки на окупованій території. Україна багата на природні ресурси. При правильних інвестиціях у видобувну галузь можливо вийти на самозабезпечення в газі, нафті, корисних копалинах. Та ще й експортувати", – каже бізнесмен.

Ще один плюс – вдале географічне розташування України.

"Ми повинні ставити перед собою амбітні цілі. Увійти в топ лідерів країн з безпеки як зовнішньої, так і внутрішньої. З економіки, яка стане показником добробуту українських громадян", – вважає Мілевський.

За словами бізнесмена, українці вже показали свою згуртованість та силу, але такі якості потрібні не лише у кризових чи небезпечних ситуаціях.