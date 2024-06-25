Повернути світло та пережити зиму: як Україна буде відновлювати генерацію 

Удари по генерації та нерівномірні відключення

Узимку 2022-2023 років російські атаки здебільшого були спрямовані саме на ураження транспортної інфраструктури – магістральних високовольтних мереж. У цьому році ворожа армія дещо змінила свою тактику.

За словами радника прем’єр-міністра Юрія Бойка, характерною особливістю весняної "кампанії" щодо знищення української енергетики якраз були акцентовані удари по генерувальних об'єктах, здебільшого це стосувалося теплових та гідроелектростанцій.

ЮРІЙ БОЙКО,

радник прем’єр-міністра "Багато разів озвучували наслідки цих атак, цифри знищеної генерації, яка недоступна сьогодні й не буде доступною, на жаль, найближчим часом. Це також треба усвідомлювати. Оце насправді більш важливо, ніж обсяги того, що недоступно сьогодні", – наголосив Бойко.

9 ГВт – саме таку цифру згадувала велика кількість спікерів, зокрема прем’єр-міністр України. Фактично, це половина від електричної генерації, яка потрібна для покриття зимового максимуму споживання.

Від того, як швидко до настання холодної пори року вдасться відновити знищену генерацію і яку саме, буде залежати, якою буде тривалість обмежень електропостачання для споживачів взимку, додав радник прем’єр-міністра.

Із середини травня графіки відключень електроенергії застосовуються у всій Україні – як для бізнесу, так і для побутових споживачів. Однак не рідко виникають ситуації, коли одних споживачів або одні міста вимикають частіше ніж інші.

Юрій Бойко пояснив, що досі діяла стара методологія, яка не враховувала специфіку регіонів і кількість електроенергії, що постачається для критичних споживачів. Чим більше в регіоні об’єктів критичної інфраструктури, які мають бути гарантовано заживлені, тим менше залишається доступної енергії для решти споживачів.

Тож, за його словами, нині робота ведеться у двох напрямах: зміна логіки доведення лімітів до регіонів (для кожної області визначається кількість черг споживачів, яких необхідно відключити одночасно) та оптимізація, якісне наповнення того переліку споживачів, які потрапили до списку гарантованого електрозабезпечення (зокрема, через близькість до об’єктів критичної інфраструктури).

Радник прем’єра зауважив, що робота над другим аспектом може завершитись вже за два тижні.

Якщо ж казати саме про відключення для бізнесу, то, на думку Володимира Шведкого, важливо поділити його на два сегменти: це представники великих та середніх промислових підприємств і малий та середній бізнес (МСБ).

Перший сегмент відноситься до так званої групи А – це ті споживачі, на яких припадає найбільший обсяг споживання в країні (крім населення) і яким відключення електроенергії навіть на одну-дві години буде критичним. Водночас найгірша ситуація саме у МСБ, адже графіки відключень можуть бути непрогнозованими, бо додаються аварійні.

ВОЛОДИМИР ШВЕДКИЙ,

гендиректор Energy Trade Group "Тому такий бізнес може і працює зараз на генераторах, зазвичай дизельних. Але це дуже високий чек за 1 кВт-год", – наголосив гендиректор Energy Trade Group.

До прикладу, якщо з мережі 1 кВт-год, разом із тарифами на розподіл, передачу, ПДВ тощо коштує понад 8 грн, то з генератора – приблизно 30-35 грн. Коли резервне живлення на генераторах відбувається протягом 1-2 годин, то це ще може бути рентабельно. Але при відключенні на понад 6 годин – вже значно впливає на видатки бізнесу. Тож, за словами Шведкого, МСБ потребують підтримки програмами з кредитування як для забезпечення тимчасовими рішеннями, так і для встановлення незалежного джерела енергії, наприклад, сонячних електростанцій.