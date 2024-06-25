Повернути світло та пережити зиму: як Україна буде відновлювати генерацію 

Альтернативна генерація та імпорт електроенергії
Нині Україна регулярно імпортує електроенергію з сусідніх країн, ба більше, у рекордних для себе обсягах. Однак чи могла б Україна імпортувати ще більше електроенергії, щоб покрити дефіцит?
Юрій Бойко пояснив, що технічна можливість тих інтерконекторів, які вже існують нині, дозволяє приймати в енергосистему України більшу кількість електрики, ніж 1700 МВт, які є зараз.
Є потенціал до збільшення обсягу імпорту ще на 500-600 МВт. Однак роботи зі збільшення цього обсягу залежать не стільки від України, скільки від можливості сусідніх країн, які мають виконати низку технічних заходів.
"Уявіть, що є енергосистема Європи, яка функціонує вже багато років, зі зрозумілими режимами роботи й специфікою кожної країни. І тепер до такого відносно збалансованого механізму приєднується енергосистема України. Нашим європейським партнерам необхідно вжити низку технічних заходів, щоб уникнути системних аварій в разі раптового знеструмлення значної частини української енергосистеми. Це, власне, один із тих ризиків, який гальмує наших європейських партнерів від збільшення обсягу перетоків у бік української енергосистеми", – зауважив радник прем’єр-міністра.
За словами гендиректора Friendly Wind Technology Владислава Єременка, для бізнесу критично важлива наявність електроенергії, питання лише в тому, де її брати. Україна може використовувати як корисні копалини, так і той ресурс, який доступний постійно.
ВЛАДИСЛАВ ЄРЕМЕНКО
гендиректора Friendly Wind Technology
"До чого ми маємо сьогодні простіший доступ? Звісно, до вітру, до сонця, до біоматеріалів, оскільки у нас аграрна держава, до гідроенергетики. Треба тільки вибрати на яких енергоресурсах можна швидше збудувати та інтегрувати генерацію", – зазначив Єременко.
Він зауважив, що вітер – це один із ресурсів, який дає значно вищі коефіцієнти використання встановленої потужності відносно інших генерацій. І цей ресурс є в усіх регіонах.
Компанія Єременка вже втілює проєкт будівництва вітроенергетичних станцій на Закарпатті з 2023 року. Наразі тривають підключення перших турбін. Загалом компанія планує збудувати на різних локаціях низку таких вітростанцій потужністю приблизно 700 кВт – 1 ГВт.
За словами Бойка, якщо говорити про будівництво нової генерації, варто згадати ідею з будівництвом електростанції для, так званого, самоспоживання.
Коли бізнес купує на ринку кіловат електроенергії, оплачує передачу, розподіл, послуги з постачання, кінцева вартість може становити до 9-10 грн за кіловат-годину на зиму. Однак забезпечення електроенергією не є гарантованим. Натомість за цю ж вартість можна самостійно забезпечити 100% електропостачання, яке дозволить не зупиняти бізнес.
"Виробляючи електричну енергію для себе, ви не сплачуєте ні за розподіл, ні за передачу. Ви, по суті, перетворюєтесь у самоорганізовану, самозбалансовану енергетичну одиницю", – зауважив Юрій Бойко.
Фактично, ринкові ціни на електроенергію дозволяють працювати в економічно прибутковий спосіб за умови будівництва нових об'єктів генерації.
Водночас Владислав Єременко зауважив, що проєкти з вітроенергетики в Україні, зважаючи на ціни на електроенергію на місцевому і європейському ринках, є повністю економічно доцільними. Особливо зважаючи на такий потужний інструмент підтримки як українські банки. Водночас інвестиційну модель, у контексті альтернативної генерації, потрібно будувати у такий спосіб, аби вона давала певний час для повернення вкладених коштів. За його словами, в промисловості це неможливо зробити швидше, ніж за сім років.