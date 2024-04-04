Як дизайн-мислення допомагає створювати інновації: поради підприємцям

Я провів рік у Стенфорді. У Каліфорнії, навколо кампусу цього університету, базуються багато інноваційних компаній зі світовим іменем: від Google до Pixar, від Instagram до PayPal. Це місце, де живе культура інновацій. Протягом року я намагався зрозуміти, як створювати ці інновації, чому ми можемо повчитися у них і що можемо привнести самі.

В пошуках відповіді на це питання я знайшов у Стенфорді інституцію - d.school, де люди з різних факультетів та з індустрії разом намагаються придумати рішення, які змінять життя мільярдів людей на планеті: від вирішення проблем проведення часу за екраном гаджету до проблем забруднення світового океану. Інновації завжди перебувають на стику індустрій, де зустрічаються юрист з інженером, бізнесмен з митцем. І саме на стику утворюються цінні продукти, які змінюють індустрії, заробляють великі капітали і активно розвиваються.

У цій школі викладають просту дисципліну – креативність. Завдання зводиться до того, як зробити людей достатньо креативними, розкутими в ідеях. Як навчити їх бути творчо впевненими, щоб вони сміливо тестували на життєздатність свої продукти і втілювати їх в життя.

Як виникають інноваційні рішення? На думку d.school, це базується на трьох китах:

Технології. Ідея має бути такою, щоб її можна було втілити технологічно. ПриватБанк тут – прекрасний приклад бізнесу, який втілює ідеї саме таким чином.

Бізнес-модель має доводити свою життєздатність.

Треба знати справжні людські потреби. Варто завжди проявляти емпатію до клієнтів і дивитись, що їм важливо.

На основі цих трьох елементів утворилася гігантська кількість інновацій. Адже по суті інновації, за визначенням одного з найбільш досвідчених центрів їх створення – SRI International – це створення та доставка нової цінності для клієнта на ринку. Якщо подивитись, що створила сама SRI International, відразу зрозуміло, що вони знаються на інноваціях. Бо всі ми так чи інакше знаємо їхні продукти. Якщо ви користувалися мишкою – це вони. Технологія HDI – також. Вони по суті колись розробили кольорове телебачення, FM-діапазон, прообраз інтернету ARPANET, Siri. Всі ці інновації мають в собі три скадові: технології, бізнес-модель та задоволення реальних людських потреб, доставка цінності до клієнта.

Інновації в Кремнієвій долині базуються на підривних технологіях, але інновації насправді можуть бути різного ґатунку. Їх можна впроваджувати в будь-яких галузях та на різних рівнях. У виробництві їжі, наприклад, придумати щось для подовження термінів зберігання продуктів, щоб вчасно доставити їх до клієнта.