В 2024-му святкує двадцяту річницю запуску система накопичувального недержавного пенсійного забезпечення України. Вона впроваджувалася в рамках пенсійної реформи як частина загальнодержавної пенсійної системи, що мала складатися з трьох рівнів: загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (Пенсійний фонд України), загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи та добровільної (недержавної) накопичувальної системи.

Основні параметри пенсійної реформи були визначені ще в 1998 році, а в 2004 році, після тривалих обговорень та консультацій із міжнародними партнерами, набрав чинності Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення". Згодом з’явилися підзаконні акти та відповідна інфраструктура.

Принципово новим елементом інфраструктури став адміністратор недержавного пенсійного фонду, на якого були покладені основні функції з забезпечення життєдіяльності фонду, зокрема ведення індивідуальних пенсійних рахунків, на яких накопичувалися пенсійні кошти громадян — учасників фонду.

До кінця 2004 року були створені перші адміністратори пенсійних фондів, серед яких і Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоніфікованого обліку", або АЦПО.

АЦПО є ровесником системи недержавного пенсійного забезпечення і поділяє з нею всі її успіхи та труднощі. Початок нашої діяльності був непростим, але захопливим, адже все було новим: законодавство, система персоніфікованого обліку, процедура ліцензування.

Компанія була заснована міжнародною ІТ-корпорацією "Квазар-Мікро" — провідним на той час європейським системним інтегратором, розробником та постачальником обладнання.

Перша версія нашої системи персоніфікованого обліку була створена саме фахівцями "Квазар-Мікро". Постачання та інтеграція програмного та апаратного забезпечення також здійснювалися материнською корпорацією.

2004 рік - рік заснування АЦПО - був нелегким для України.

Він розпочинався доволі вдало: вітчизняний фондовий ринок зростав шаленими темпами, інвестиційні фонди звітували про доходність на рівні 100% річних, потік інвестицій давав надію на сталий розвиток, долар міцно стояв на рівні 5,3. Потім були фальсифікація виборів, отруєння Віктора Ющенка і врешті-решт Помаранчева революція.

За право на вибір українці заплатили суттєвим погіршенням економічних показників: Росія тиснула газом, інвестиційні проекти заморожувалися або згорталися. Наша маркетингова стратегія, орієнтована на індустріальних гігантів півдня та сходу України, потребувала суттєвих змін.

Ми змогли адаптуватися під нові умови і спрямували свої зусилля на роботу з фізичними особами.

На початок 2008 року ми обслуговували вже 18 недержавних пенсійних фондів з понад 31 тис. пенсійних рахунків, на яких обліковувалося більше 40 млн грн.

За цими показниками вже тоді ми були одним з лідерів серед адміністраторів пенсійних фондів. Ринок пенсійного забезпечення тоді бурхливо розвивався. Загальна кількість фондів перевищувала 100, а загальна вартість пенсійних активів наближалася до 0,5 млрд грн.

Середня доходність пенсійних накопичень за 2007 рік перевищувала 50%. Це був "золотий вік" вітчизняної пенсійної системи, період її розквіту.

Але в 2008-му сталася світова фінансова криза, вже восени "впав" Промінвестбанк, за ним – ще кілька банків. Долар швидко зростав, закордонні інвестори фіксували збитки та в паніці виводили гроші. Борги не поверталися, фондовий ринок, особливо ринок акцій, впав до критичного рівня і середня збитковість пенсійних фондів за 2008 рік склала біля 30%.

Багато вкладників пенсійних фондів, що прийшли в період підйому та шаленої доходності, розраховуючи на швидкі прибутки, розчарувалися і намагалися вийти з системи. Але учасникам ринку вдалося переконати більшість, що пенсійні гроші – то довгі інвестиції, і що згодом система доведе свою ефективність. І вже наступного року ми виправдали очікування.

Відбулася переорієнтація на вітчизняні державні боргові зобов'язання (як внутрішні, так і зовнішні), яких позбувалися закордонні інвестори із суттєвими дисконтами. В той час державні облігації забезпечували доходність до 70% річних. Таким чином в 2009 році пенсійна система в середньому відіграла падіння 2008 року і з прибутком відновила вартість пенсійних накопичень.

Але криза не минула для нас без наслідків – розвиток системи сповільнився. Важке становище промисловості та недовіра населення да банків і фінансових установ в цілому призвели до того, що потік внесків в пенсійну систему суттєво скоротився, а залучення нових вкладників впало практично до нуля.

Після 2011 року довіра почала потроху відновлюватися, система на загальному фоні демонструвала непогані показники. Доходності зросли, з'явилися нові вкладники, система почала консолідуватися.

На кінець 2013 року систему утворювали біля 80 фондів, але загальна вартість пенсійних активів перевищувала 2 млрд грн, що належали майже 0,5 млн учасників.

Наша компанія до цього часу не тільки утримала, але й суттєво покращила свої лідерські позиції: ми обслуговували вже 24 пенсійних фонди (майже 30% ринку), з більше ніж 400 тис. рахунків (80% загальної кількості), на яких обліковувалося понад 100 млн грн. Саме в цей період ми першими на ринку впровадили послугу "Кабінет учасника".

В черговий раз ринок відродився з попелу. Вітчизняна економіка майже відновилася, в 2012 році Україна успішно провела чемпіонат Європи з футболу, активно йшла робота з ЄС над угодою про асоціацію. Але в листопаді 2013-го уряд вийшов з домовленостей. Протест студентів проти дій Кабміну було жорстко подавлено, розпочалася Революція гідності.

Україна втрачала життя та території, чергового удару зазнала економіка, а заразом і пенсійна система. Процеси консолідації на ринку посилилися, кількість фондів зменшувалася. Але кількість рахунків залишалася стабільною і навіть потроху збільшувалася – так само, як і вартість пенсійних активів. Ринок, що пройшов світову фінансову кризу, витримав удар.

Система недержавного пенсійного забезпечення також продовжувала розвиватися і стала настільки непохитною, що пережила навіть економічні складнощі, пов'язані з коронавірусом та карантином, швидко запровадивши електронний документообіг з використанням цифрового підпису.

Довіра до системи поступово зростала, і на початок 2022 року сукупна вартість пенсійних активів майже досягла 4 млрд грн, а кількість учасників системи перевищила 0,8 млн осіб. Кількість фондів зменшилася до 60, але їх надійність та ефективність значно підсилилися.

В цей період наша компанія продовжила підтверджувати свою позицію інноваційного лідера. Першими в Україні серед професійних учасників фондового ринку ми побудували окремий автоматизований канал надання щоденної спеціалізованої звітності Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. На початок 2022 року ми обслуговували 17 пенсійних фондів з більше ніж 470 тис. рахунків, на яких обліковувалося більше 700 млн грн.

24 лютого 2022 року розпочалася повномасштабна агресія РФ проти України. Коли шок перших днів вторгнення минув, ми відновили діяльність пенсійних фондів і вже 7 березня запустили центр обробки даних та організували роботу компанії в онлайн.

З укриттів працівники компанії продовжували обслуговувати учасників пенсійних фондів та забезпечувати їх безперервну діяльність. Ми не припиняли роботу нашого колцентру, без затримок здійснювали виплати.

В травні, коли Київщину було звільнено, в повному складі ми повернулися в офіс і продовжили працювати. До цього часу довіра до системи зросла настільки, що в цей тяжкий період практично не було відтоку учасників, а 21 березня 2022 року було укладено перший "воєнний" пенсійний контракт, за яким здійснено пенсійний внесок.

В серпні 2022 року - після оцінки життєздатності та стійкості інфраструктури фондового ринку - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про часткове зняття обмежень на операції з цінними паперами, встановлених в перші місяці повномасштабного вторгнення. І вже до кінця 2022-го загальна вартість активів пенсійної системи відновилася та продовжила зростання.

Одночасно ми відновлювали зв'язок з учасниками і активно переводили наші послуги в онлайн. Вже в липні 2023 року ми розпочали проект інтеграції сервісів Дія, і в серпні 2023-го уклали перші в Україні пенсійні контракти в онлайн.

Відтепер будь-який громадянин країни, незалежно від його місця перебування, може підготувати для себе пенсійний контракт та підписати його з використанням лише власного смартфону.

Ми також інтегрували ці сервіси в наш застосунок "Кабінет учасника", що дозволило проводити авторизацію та подання деяких заяв з використанням Дія-підпису. А щоб мати можливість працювати в умовах обмеженого електропостачання, ми інвестували у власний проект енергонезалежності і тепер без проблем долаємо стабілізаційні та екстрені відключення протягом робочого дня.

Те ж саме можна сказати про систему в цілому - вона адаптувалася до складних умов і продовжила свій розвиток, підтверджуючи загальну теорію, що система накопичувального пенсійного забезпечення є одним з найнадійніших фінансових інструментів

Сьогодні наша система недержавного пенсійного забезпечення базується на 53 діючих пенсійних фондах, що обслуговують рахунки майже мільйона наших громадян, на яких обліковуються більше 5 млрд грн.

І наша компанія, Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоніфікованого обліку", відіграє яскраву роль в діяльності цієї системи: ми обслуговуємо 18 недержавних пенсійних фондів , в яких накопичено 1,3 млрд грн пенсійних коштів понад 470 тис. наших громадян. Ми вже виплатили більше 150 млн грн пенсій нашим учасникам, і не збираємось зупинятись. Все буде Україна!