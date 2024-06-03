"Світ не був готовим до такої війни всередині Європи". Як ОПК балансує можливості

Виробництво вітчизняного озброєння: чи може Україна самостійно виготовляти продукцію

Директор компанії-виробника безпілотних авіаційних систем Skyeton Роман Княженко зауважив, що компанія вже може закрити той клас озброєння, на якому спеціалізується, повністю і навіть більше.

Роман Княженко

директор компанії-виробника безпілотних авіаційних систем Skyeton "На початку повномасштабної війни у нас не вистачало потужностей, і влада заміщала цю нестачу імпортними виробами. Зараз ситуація вирівнюється. Але зараз відчувається, що нам не вистачає коштів", – зазначив Княженко.

Він розповів, що є "гарна система в НАТО", яка описує класи БпЛА – на яку дальність вони повинні працювати, з якими задачами справлятися тощо. І от ця система класифікує літаки за розміром і дальністю.

"Ми повинні прийти до такої системи, НАТОвська система непогана, але вона потребує адаптації до наших реалій. Ми повільно йдемо до того, щоб у нас не було умовно 400 виробів, 400 людей з унікальним досвідом, який не можна передати і застосувати в іншому випадку", – зауважив директор компанії Skyeton.

Княженко сподівається, що Міністерство оборони дійде до подібного розподілення по класам, прибере те, що працює гірше, обере кращого виробника у своєму класі.

Зі свого боку представниця Міноборони зазначила, що Україна наразі дійсно працює над процесом уніфікації.

"Зараз дійсно вже йде процес уніфікації та виділення тих засобів, які будуть використовуватись у зоні ведення бойових дій. Вони будуть модифікуватися та розвиватися. Зараз це пошук єдиної системи", – наголосила Ярова.

Директорка з розвитку ПрАТ "НВО Практика" Юлія Висоцька наголосила, що загалом виробляти щось нове в світі скрізь важко. Але в Україні складність полягає в тому, що зазвичай немає фінансування саме на розробку. Тобто, всі розробки, особливо приватні виробники, мають виробляти своїм коштом.

Висоцька зазначила, що наша країна працює ще за стандартами Радянського Союзу, по ДСТУ, і як виявилось, вимоги українських випробувань значно жорсткіші, ніж НАТОвські.

Юлія Висоцька

директорка з розвитку ПрАТ "НВО Практика" "Як показала практика, наша техніка часто є більш стійкою та придатною до війни, ніж іноземні аналоги", – наголосили у ПрАТ "НВО Практика".

За словами Юлії Висоцької, ще одна проблема полягає у постачанні компонентної бази: "Світ не був готовим до такої війни всередині Європи, і певних компонентів, особливо специфічних, немає в такому об’ємі. Тобто, ми виробляти можемо більше, але компонентів у тому обсязі, який необхідний, немає".

Богдана Ярова також відмітила, що перед всім світом постала, наприклад, проблема нестачі пороху.

На початку великої війни Україна зіштовхнулась з проблемою, що була законтрактована певна кількість продукції, яка прийшла пізніше, ніж та сама продукція, законтрактована всередині країни.

"Щодо виробництва всередині країни, особливо тієї техніки, яка є розхідною, витрачається у великій кількості – це в першу чергу про незалежність. Коли почалась війна, ми стали абсолютно залежними від того, чи дадуть нам озброєння. Повинен бути критичний перелік того, що у нас має бути своє", – вважає Княженко.

Радниця заступника міністра оборони також наголосила на важливості підтримки української економіки.

"Якщо ми хочемо, щоб наша економіка зростала, створювати робочі місця, платити податки в бюджет, щоб курс долара був більш-менш нормальним, ми маємо розвивати своє виробництво, підтримувати вітчизняного виробника", – зазначила вона.

За словами Ярової, наразі імпортувати те, що можна виробити в Україні, – це викрадати у своїх громадян під час війни робочі місця та втрачати податки. Основне має вироблятися на території України.

На противагу цьому є ще один важливий аспект – можливість експортувати українське озброєння.

"Безпілотники – це буде перша категорія, для якої мають відкрити експорт. Звісно, для того, чого не вистачає, ніхто відкривати експорт не буде, а для того, що є у надлишку, треба відкривати експорт і давати можливість компаніям отримати валютну виручку, вкладатись у своє виробництво, розширюватись, модернізуватись і робити високотехнологічний товар", – наголосила Богдана Ярова.

На думку директора компанії "Українська бронетехніка" Владислава Бельбаса, відкриття експорту є політичним питанням.

Владислав Бельбас

директор компанії "Українська бронетехніка" "Ніяких регуляторних обмежень на експорт зараз нема. Стримується він відмовою в наданні індивідуальних ліцензій на кожну конкретну операцію. І я вважаю, що це треба змінювати, принаймні в тих індустріях, де реально існує надлишок потужностей", – наголосив він.

Водночас Бельбас наголосив, що спочатку важливо зрозуміти, чому країна не купує той надлишок продукції, яка є у компаній – через відсутність потреби чи через нестачу коштів.

"Звісно, треба розуміти, чи ми не купуємо цей надлишок через те, що у нас нема на це коштів. Тоді треба шукати варіанти фінансування. До речі, хорошим виходом в такій ситуації може бути пряме зовнішнє фінансування внутрішнього виробництва, про яке зараз активно говориться. Але якщо ж ми не купуємо продукцію, тому що забезпечили потребу і в цьому нема необхідності, то тоді спокійно можна дозволяти експорт", – вважає директор "Української бронетехніки".

"Якщо такий експорт буде дозволено, то, при наявності експортного контракту, банки зможуть фінансувати виробників ОПК по таких контрактах без застави, під гарантію Експортно-кредитного агентства", - додав Юрій Каціон, заступник голови правління Ощаду.

Крім цього, за словами Юлії Висоцької, важливо також говорити про експорт всередині країни – щоб іноземні партнери купували в Україні для України.