Мобільні, економні, децентралізовані: модульні котельні допомагають зберегти тепло у прифронтовому Харкові

На заміну великій генерації харків’яни обрали модульні котельні

Оскільки суттєвою проблемою для України є централізація енергетичної системи та системи теплопостачання, харків’яни знайшли вихід у децентралізації. Над новою схемою теплопостачання міста працює і місцева влада, і комунальні теплопостачальники, і бізнес, і міжнародні донори, які допомагають з фінансуванням сучасних теплоенергетичних проєктів. До кінця року в місті планують розмістити понад три десятки блочно-модульних котелень. Половина з цієї кількості вже була встановлена до минулої зими.

"Ми йшли шляхом децентралізації опалення ще з 2021 року. А під час війни енергетична система міста, побудована за радянських часів на базі великих джерел генерації, показала, що вона не лише неефективна, але й вразлива", – зазначив Іван Кузнєцов.

За словами посадовця, харківська міська влада має угоди з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, USAID, а також з європейськими містами, що надають Харкову різноманітне обладнання.

Як зазначають у "Харківських теплових мережах", раніше пріоритетом було підвищення ефективності теплопостачання, тепер же зрозуміло, що маленькі об’єкти, розосереджені по всьому місту, є життєвою необхідністю.

"З початку війни ми взяли встановлення блочно-модульних котелень за основу. Ми хочемо виключити або хоча б мінімізувати варіанти, коли при потраплянні у велике джерело чимала кількість населення залишається без опалення на довгий період. Якщо є одна велика котельня і до неї підключено умовно 100 будинків, то у разі прильоту всі ці будинки залишаються без опалення. Якщо є 3-4 модульні котельні, до кожної з яких підключено по 30 будинків, то імовірність, що одночасно з ладу вийдуть усі ці котельні, майже нульова. Ми обрали досить зрозумілі та прості в експлуатації котли вітчизняного виробника, фірми KOLVI. Постійно взаємодіємо з ними й в процесі пусконалагоджувальних робіт, і для вирішення питань, що виникають під час проходження опалювального сезону", – каже технічний директор підприємства "Харківські теплові мережі" Євген Кауркін.

Блочно-модульні котельні мають ряд переваг, недоступних для традиційних об’єктів теплоенергопостачання. На майданчик вони надходять уже у готовому вигляді, їх монтаж і налагодження займає від кількох тижнів до кількох місяців. Елементи котельні монтуються, як конструктор, за модульно-блочною системою. За потреби, об’єкт може бути переміщений в інше місце. Приємний бонус – суттєва економія газу. Оскільки при виробництві таких блочно-модульних котелень застосовуються сучасні технології, вони можуть похвалитися високою ефективністю роботи.

"Це на 90 % готовий продукт, який заощаджує час на підготовку до опалювального сезону. Щоб вони запрацювали, треба отримати дозволи на підключення комунікацій, залити фундамент, встановити димові труби, саму котельню і підключити до неї мережі опалення, що займає кілька місяців", – відзначає начальник управління з експлуатації КП "Харківські теплові мережі" Сергій Мельниченко.

На майданчику разом з котельнею встановлюється невеличка когенераційна установка, що дозволить забезпечити роботу котла навіть за відсутності централізованого енергопостачання. У звичайному режимі роботи установка дозволяє здійснювати експлуатацію котельні, а також віддає надлишок електроенергії в мережу.