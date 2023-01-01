Українське ІТ в часи війни: що потрібно, аби реалізувати колосальний потенціал галузі

Основне, що цікавить наших партнерів з-за кордону – умови роботи. У їхньому уявленні ми сидимо без світла, в холоді, при постійних ракетних обстрілах. Але ми пояснюємо, що так, є ризик блекаутів, але ІТ – супер адаптивна галузь, усі вже мають "старлінки", генератори, і наші фахівці можуть виконувати свою роботу, виконувати зобов’язання.

Українське ІТ стало тією індустрією, яка популяризує бренд України в світі. Раніше існував стереотип, що Україна – це дешева робоча сила. Це не так, в сфері ІТ ми давно вже не дешеві. Ми відрізняємось рівнем менеджменту, відповідальності, вмінням вирішувати складні задачі командами. Це і є наша ціннісна пропозиція.

Стосовно зовнішніх ринків 40% наших клієнтів – це США. На другому місці – Велика Британія, яка в останні роки активно відкриває двері для українських ІТ-компаній. Ідеться не лише про міжнародну технічну допомогу чи донорські проєкти, Британія має потребу в експертизі, яку ми можемо дати. Вони бачать бізнес-можливості для співпраці.

Учасники зустрічі "Виклики, реалії та нові горизонти українського ІТ".

В Європі є низка країн, де українське ІТ представлене недостатньо. Передусім це Німеччина та країни Скандинавії. Вони мають потребу в сучасних ІТ-рішеннях, цікавляться нашою експертизою у різних сферах.В Німеччині є зацікавленість GovTech, цифровою трансформацією держави. Хоча вони максимально консервативні, у них є інтерес та бажання рухатись у цьому напрямку. Вони вже починають пілотні проєкти, зокрема щодо електронних посвідчень водія. Наші досвід та експертиза стануть їм у пригоді.

Якщо говорити про внутрішній ринок, то наш найбільш платоспроможний сектор –аграрний, є великі компанії, які можуть собі дозволити використовувати технології. На другому місці – банківський та фінансовий сектор, для них важливі і технології, і кібербезпека. І також роздрібна торгівля – зараз реалізується багато E-Commerce-проєктів.

Напрямок, який активно зароджується і вже цікавить іноземних інвесторів, – це DefenceTech. Оскільки у нас війна, Україну розглядають як країну, де можна тестувати інновації. Ми відкриті, із задоволенням залучаємо технології та інвестиції. До нас звертаються за експертизою у сфері кібербезпеки: у 2022 році на Україну було здійснено понад дві тисячі кібератак, жодна з яких не досягла успіху – це заслуга наших фахівців.