Як збудувати дієву маркетингову стратегію в складні часи: поради бізнесу

Підприємцям треба глибше подивитися на клієнта і зрозуміти одну цікаву річ: йому потрібен не конкретний продукт, а вирішення завдання, з яким продукт допоможе. Тобто люди не купують наші продукти: вони купують вирішення свого завдання. Вони купують цінність. Бізнесу треба перестати ставити пріоритет на продукт, а замість цього подумати, як ви це завдання клієнта допоможете закрити, і чим ваша ціннісна пропозиція краща за інші.

Подумайте, де ваш бізнес. У книзі "Закон успішних інновацій" Клейтона Крістенсена, якому приписують концепцію "job to be done", є прекрасний приклад. Коли директор BMW зрозумів, в якому бізнесі він насправді має бути, в нього зовсім змінилася картинка того, як він бачить клієнта і конкурента і як йому пропонувати свій продукт. Він зрозумів, що компанія точно перебуває не в бізнесі автомобільному. Вони перебували в бізнесі мобільності, де є величезна кількість конкурентів, і де компанії по-різному зреагували на таке бачення ринку. Наприклад, компанія General Motors запустила сервіс таксі. Бо іноді дешевше вирішити своє завдання дістатись з точки А в точку Б, сівши на таксі, аніж їхати на власному авто і платити високу ціну за парковку.

Відвідувачі лекції «Дієва маркетингова стратегія"

Щойно ви починаєте розуміти, в якому бізнесі ви є з боку завдань, це повністю змінить ваше ставлення до клієнта, до вашої пропозиції цінності і розуміння конкурентів. Хто ще, крім вас, намагається закрити ті самі завдання? Чи зроблять вони це краще за нас? Коли ми подивимось на потенційний ринок у такий спосіб, у нас розкривається інший погляд на те, куди і з чим ми рухаємось.