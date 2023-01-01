Як збудувати дієву маркетингову стратегію в складні часи: поради бізнесу

Ще недавно український бізнес зітхнув із полегшенням, коли навесні нарешті вже не треба було діставати генератори і заряджати екофлоу. Але знову наближаються холоди, і треба бути готовими до можливих кризових явищ знову.

У матеріалі розповідаємо, на що спиратися бізнесу в часи невизначеності та де знайти можливості для її зростання в разі значних змін у зовнішньому контексті, залучаючи при цьому нових клієнтів.

"У кожного бізнесу є два типи проблем: відсутність клієнтів та всі інші проблеми. За вирішення першої відповідає маркетингова стратегія", – впевнена Олена Мальцева – кандидатка економічних наук, професорка з маркетингу та директорка з розвитку у kmbs. Навіть у час змін, навчившись реагувати на виклики, бізнес здатен досягти хороших результатів, якщо ви маєте стратегію, яка допоможе вам досягати бізнес-цілей та бізнес-завдань.

"Економічна Правда" побувала на відкритій лекції Олени Мальцевої "Дієва маркетингова стратегія" та обрала найцікавіші тези з розмови.

Зустріч організував ПриватБанк спільно з Mastercard в межах проєкту нетворкінгу, який допомагає підприємцям сформувати візію майбутнього й обрати правильний шлях для розвитку.

У доповіді – про те, в якому бізнесі ми маємо бути, якою має бути пропозиція цінності для клієнта та що ми маємо мати для того, щоб бути успішним.