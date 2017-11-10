В Европу на поезде: куда и за сколько

После начала действия безвизового режима с ЕС украинцы получили возможность путешествовать не только дорогим самолетом или неудобным автобусом. ЭП рассказывает, в какие европейские города и за сколько можно доехать поездом. (Укр.)

До роботи "Укрзалізниці" завжди було багато питань. Це і корупція, і відсутність стандартів сервісів, і високі тарифи.

Проте однозначним плюсом в роботі компанії можна назвати розвиток пасажирських перевезень. Передусім це заслуга колишнього керівника компанії Войцеха Балчуна.

Після його звільнення саме відкриття нових важливих маршрутів експерти ринку назвали найбільшим досягненням тогочасного менеджменту.

Новий керівник компанії Євген Кравцов також дав зрозуміти, що пасажирські перевезення — один з найважливіших пріоритетів його роботи.

Окрема увага приділяється європейському напрямку. Після початку дії безвізового режиму з ЄС українці отримали змогу подорожувати не тільки дорогим літаком чи незручним автобусом, а й поїздом.

Для цього потрібні квиток на потяг, біометричний паспорт, документ, що підтверджує мету поїздки, та медична страховка. Наразі українці можуть дістатися поїздом до п'ятьох європейських країн, але найближчим часом їх стане більше.

ЕП розповідає, в які європейські міста і за скільки можна доїхати потягом.

Куди і за скільки

Поїздами "Укрзалізниці" можна дістатися до таких європейських країн: Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина та Румунія.

Джерело info-ukrzaliznytsia

Вартість проїзду у гривні може коливатися залежно від курсу валюти у день купівлі квитка, тому в статті наведена орієнтовна вартість проїзду в один бік.

Привіт від Балчуна

Завдяки колишньому керівнику "Укрзалізниці" Войцеху Балчуну та географічній близькості Польщі вибір потягів до цієї країни найбільший.

Щоденно до столиці Польщі відправляються потяги з Києва та Львова. Поїзд з Києва до Варшави їде майже 17 годин, орієнтовна вартість квитка — 2 330 грн.

Зі Львова до Варшави можна доїхати за 12 годин та 1 630 грн. Цей же потяг за такий же час довезе до Вроцлава за 1 550 грн.

Квиток першого класу на потяг Київ — Пшемисль коштує 600 грн, другого — 430 грн. Час у дорозі — 7 год 40 хв.

До Пшемисля зі столиці йде ще один потяг, але за іншим маршрутом: через Вінницю, Хмельницький і Тернопіль. Час у дорозі — понад 9 год, вартість квитків першого класу становить 700 грн, другого — 500 грн.

Обидва потяги їдуть через Львів. Звідти до Пшемисля можна дістатися трохи більше, ніж за годину, а квиток коштує близько 200 грн.

Доїхавши до Пшемисля, який розташований всього за 12 км від українського кордону, пасажири можуть пересісти на потяг або автобус до Кракова чи Вроцлава.

До іншого польського міста Холм українці можуть доїхати з Ковеля за 215 грн та із Здолбунова, що в Рівненській області, приблизно за 360 грн.

Судячи з усього, у Холмі українцям подобається, адже повертатися звідти вони не поспішають. Влітку "Укрзалізниця" повідомляла, що у Польщу потягом Ковель-Холм було перевезено в чотири рази більше пасажирів, ніж назад.

Так, у червні заповнення поїзда в польському напрямку становило 31%, в українському — 8%. У липні цей показник зріс відповідно до 42% і 10%.

П'ять столиць

Поїзд з Києва до столиці Словаччини ходить п'ять разів на тиждень, крім четверга та п’ятниці. На подорож до Братислави доведеться витратити близько 2 130 грн і понад 30 годин. Поїзд прямує через Вінницю, Львів, Кошице, Зволен.

Ще довше триватиме подорож до столиці Чехії Праги. Потяг туди ходить щоденно, відправлення з Києва о 23:42, час в дорозі — 32 год 42 хв, вартість — 2 850 грн.

Поїзд до Будапешта з Києва ходить також щодня. Він відправляється о 21:08 і прибуває до столиці Угорщини о 18:37 наступного дня.

Час у дорозі — 22,5 год, вартість квитка — 1 890 грн. Зі Львова, через який їде потяг, відправлення відбувається о 6:46 ранку.

До Бухареста з Києва по п'ятницях прямує потяг №117. Він їде через Вінницю, Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Чернівці. Тривалість поїздки до столиці Румунії становить майже 27 годин, а за квиток треба віддати близько 2 390 грн.

З 10 грудня з Києва до столиці Австрії Відня щоденно курсуватиме безпересадковий вагон через Будапешт. Відправлення з Києва — о 14:07, прибуття до Львова — о 19:50, відправлення зі Львова — о 21:00, прибуття до Відня — об 11:21.

Потягом можна доїхати і до болгарського курортного міста Варна. Оскільки найцікавіше там відбувається влітку, то й потяги "Укрзалізниця" пускає тільки в цю пору року. Вартість квитка з Києва — 2,8 тис грн, зі Львова — близько 2,4 тис грн.

Що далі

Судячи з виступів міністра інфраструктури та керівника "Укрзалізниці", Україна планує розширювати пряме сполучення з країнами Європи.

Кравцов повідомляв, що на 10 грудня запланований запуск маршруту Одеса-Пшемисль. Він курсуватиме щоденно в складі купейних вагонів. Наразі розклад по території Польщі ще допрацьовують польські залізничники.

Поїзд зупинятиметься у Жмеринці, Тернополі, Львові та Хмельницькому. Інформації про вартість квитків ще нема.

Також залізниця планує запустити другу пару поїздів за маршрутом Ковель-Холм та двогрупний потяг Одеса-Рахів-Пшемисль. "У перспективі дивимося на напрямок Мукачево-Будапешт", — повідомляв у жовтні Кравцов.

Влітку Омелян обіцяв, що до кінця 2017 року буде запущений пасажирський потяг за маршрутом Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига-Таллінн.

"Ми розраховуємо, що вже до кінця року зможемо запустити потяг "п'яти столиць", який з'єднає Київ прямим сполученням з Мінськом, Вільнюсом, Ригою і Таллінном. Цей маршрут буде користуватися попитом серед пасажирів", — зазначав він.

Про такі ж плани у жовтні говорив і Кравцов, однак жодних термінів не називав.