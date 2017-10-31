Размер имеет значение? Чем заняться малому банку в Украине

Пока финансовый рынок Украины переживает этап консолидации, мир стоит на пороге обратного тренда — дробления крупных банков.

В Украине работает полсотни малых банков — учреждений с капиталом менее 300 млн грн. В них сосредоточены 64,7 млрд грн чистых активов из 1,269 трлн грн активов всей банковской системы и 28 млрд грн кредитного портфеля или менее 0,3% всех займов, выданных в Украине.

На 1 сентября 2017 года украинцы доверили малым банкам 12 млрд грн из 425 млрд грн всех вкладов физлиц и 34,4 млрд грн из 385,6 млрд грн всех вкладов юрлиц.

Несмотря на скромные показатели, "малыши" являются активными участниками финансовой системы и даже вызывают критику. Уже не первый год НБУ требует, чтобы банки повысили свой капитал до минимальных 0,5 млрд грн к 2024 году. Банковское лобби просит ограничить минимальный размер капитала 200 млн грн.

Нацбанк аргументирует свои требования необходимостью повысить надежность рынка. "Это позволит повысить их финансовую устойчивость, способность противостоять рискам. Кроме того, увеличение капитала даст возможность начать восстановление кредитования экономики, что является одним из факторов ускорения экономического роста страны", — объясняли в НБУ свои требования.

Однако многие из лопнувших в 2014-2016 годах банки имели огромные размеры капитала и демонстрировали прибыль, но это не спасло ни их, ни их вкладчиков. Тогда как многие малые банки вопреки кризису и экономическим потрясениям устояли. Справедливо сказать, что по итогам всех банковских кризисов в Украине добропорядочность и качество работы банка определяет не его размер.

"Оставшиеся банки приняли новые правила игры и доказали жизнеспособность, но деятельность малых банков может оказаться под угрозой из-за необходимости нарастить уставный капитал до установленного законом уровня 500 млн грн", — заявляет исполнительный директор банковской ассоциации НАБУ Елена Коробкова.

По ее словам, в Европейском союзе банки обязаны иметь капитал от 5 млн евро или около 150 млн грн по текущему курсу.

"Украина с проблемами в экономике, низким уровнем доходов населения, войной и аннексированной территорией уже превысила европейские требования по уставному капиталу банков и это еще не предел.

Для небольших банков 200 млн грн достаточно для нормальной работы, потому как объективной потребности в таких инвестициях для них нет.

Тем более, что небольшие банки имеют отличные показатели экономических нормативов. Они не так перегружены плохими активами, работают в рыночных нишах, которые не интересны для крупных системных игроков, но важны для украинского бизнеса", — аргументирует позицию банкиров Коробкова.

Для отстаивания интересов банков НАБУ разработала законопроект, который предусматривает уменьшение требований к минимальному размеру их уставного капитала до 200 млн грн. "Направлено ряд обращений по этому вопросу, в частности, МВФ и НБУ, материалы законопроекта также переданы в Верховную Раду. Мы сильно надеемся, что нас услышат и поддержат", — говорит Коробкова.

Если банковскому лобби не удастся договориться, часть банков покинет рынок. Это не повлияет на надежность финансовой системы или состояние экономики.

По данным ассоциации НАБУ, решения о самоликвидации уже приняли Финбанк, Промфинбанк и банк "Финансовый партнер". Так, Промфинбанк из города Кременчуга заявил о переходе на другую модель работы.

Вариантом разрешения ситуации является изменение принципов регулирования и внедрение нового вида банковских лицензий.

По словам аналитика РА "Эксперт-рейтинг" Виталия Шапрана, кэптивные банки есть везде, даже в США и Японии, однако они обычно не допускаются к депозитам физических лиц — неквалифицированных инвесторов. "Иногда таким банкам устанавливают специальные нормативы", — говорит он.

"Критика в адрес малых банков понятна. У нас все лицензии одинаковы, и малые банки присутствуют там же, где и большие, сбивая цены на обслуживание. Большие банки ощущают дискомфорт, они критикуют регулятора за такое соседство", — поясняет Шапран. Он добавляет, что малые банки конкурируют с крупными и средними в сферах обслуживания корпоративного сегмента и VIP-клиентов.

Разговоры о сокращенных банковских лицензиях в Украине ведутся давно, и пока они не реализованы, малые банки ищут свои ниши на рынке.

Региональные банки и финансовые услуги

Малые банки в развитых странах являются одной из основ конкурентоспособной экономики. Множество финансовых посредников, в том числе региональных и "цеховых" — основанных предприятиями и бизнесменами определенных рынков, подстегивают развитие и качество финансовых сервисов.

В ЕС и США среди малых банков процветает модель так называемых кооперативных учреждений. Например, в Германии работает около 900 таких банков. В Украине отчасти этот сегмент занимают кредитные союзы, но уровень регулирования у них и среди банков несопоставим в пользу банковской системы.

Также в ЕС и США хорошо работает модель регионального банка. В Украине эта модель является одним из сценариев выживания и развития малых учреждений.

"Крупные банки будут уходить из неэффективных, на их взгляд, регионов. У малых банков остается клиентская база после закрытия отделений крупных банков. Это те ниши, до которых у крупных банков не доходят руки — как территориально, так и по направлениям бизнеса", — говорит совладелец iBox Bank Евгений Березовский.

Среди небольших банков в Украине есть ряд региональных учреждений, которые работают на рынке годами, некоторые — с начала 1990-х. Это "Земельный капитал" из Днепра, ужгородский Коминвестбанк, запорожский Метабанк, харьковский "Грант".

"Более 120 лет назад в Российской империи, особенно в Украине, было развито движение сельских ссудно-сберегательных товариществ.

В Киевской губернии их было более ста. Из сети таких товариществ в Австрийской империи выросла система "Райффайзен". Девиз Киевского генерал-губернатора князя Васильчикова гласил: "Отказать народу в кредите равносильно отказу в хлебе", — напоминает финансовый аналитик Анатолий Дробязко.

По его словам, с финансовым становлением бюджетных возможностей территориальных громад небольшие банки могут стать инструментом местного приватно-государственного партнерства.

"На местах можно найти тысячи проектов, которые требуют, с одной стороны, предпринимательской смекалки и риска, а с другой — небольшого финансирования. Например, в Карпатах можно воссоздать старую австрийскую узкоколейку для туристов. Это окупится рабочими местами и налогами", — говорит Дробязко.

По словам управляющего директора Credit Optima Bank Игоря Львова, никем не занята ниша банковских металлов. "С рынка ушли крупные игроки, которые специализировались на банковских металлах: "Финансы и кредит", Диамантбанк, банк "Хрещатик". Эта ниша оказалась свободной", — рассказывает он.

Еще одной моделью развития малых банков, по мнению эксперта финансового рынка Аллы Комиссаренко, становится работа с малым и средним бизнесом. Например, в венгерском банке ОТП около 70% корпоративных клиентов — малые и средние предприятия. Они обслуживаются по кредитам, вкладам, платежам.

Комиссаренко напоминает, что в США работает более 6 тыс банков, большинство из которых небольшие, локальные. "Эта модель, со множеством маленьких банков, оправдывает себя в самой развитой экономике мира. Нет причин, по которым она не оправдала бы себя в Украине", — говорит эксперт.

До кризиса были и другие модели. Например, "ЭрДэ банк", закрытый с политическим скандалом в 2012 году, активно развивал сервисы инкассо. Он обладал парком около 60 автомобилей, что ставило банк на один уровень с крупнейшими инкассо-банками Украины — "Райффайзен банк аваль" или "Финансы и кредит".

Банки как стартапы и инновационные центры

В малом банке может быть реализована модель "финтех". Самым успешным примером инновационного финансового бизнеса в Украине остается Приватбанк, системой "Приват24" которого пользуются миллионы украинцев. Однако среди небольших банков также есть свои уникальные и успешные примеры.

Банк "Фамильный" является платежным агрегатором и участником своей платежной системы Flashpay. В нее входят 37 участников, клиенты которых выполняют платежи через интернет, терминалы и кассы в пользу предприятий ЖКХ, компаний телекоммуникационного сектора и других получателей регулярных платежей.

"Наличие малых банков — индикатор здоровой конкурентной среды в экономике. Их роль не должна оцениваться объемами операций и долей активов. Наличие прозрачных и прибыльных малых банков, успешно работающих в своих нишах, говорит о сбалансированности системы и благоприятном инвестиционном климате", — рассказывает председатель правления банка "Фамильный" Ольга Долженко.

По ее словам, бизнес-модели малых банков базируются на отдельных ключевых компетенциях: транзакционный бизнес, кредитование небольших аграрных предприятий, кредитование малого и среднего бизнеса.

"Появление новых бизнес-моделей во многом зависит от регуляторной политики государства в части требований к увеличению минимального уставного капитала банков. Чтобы строить долгосрочные бизнес-планы, нужно понимать, потребуется ли дополнительная плата за то, чтобы остаться на рынке", — говорит Долженко.

На развитие инновационных ритейловых сервисов ориентирован iBox Bank, ранее — Агрокомбанк. Он запускает сервис нового мобильного банкинга, который будет оказывать финансовые сервисы 24/7 без отделений, через смартфон.

Monobank — проект смартфон-банкинга, в котором, кроме iBox Bank, есть банк Universal Bank. Технологию разрабатывают бывшие топ-менеджеры Приватбанка.

"Чтобы достичь успеха, нужно быть профессионалом в определенной области. Малые банки могут выиграть, выбрав некую нишу", — рассказывает Березовский.

Credit Optima Bank планирует внедрять сервис переводов по технологии Blockchaine, если это разрешит НБУ. Credit Optima Bank работает по модели малых отделений, в которых есть обмен валют, денежные переводы, оплата коммунальных услуг.

"Малые банки ищут ниши, которые не могут обслуживать большие учреждения. Прежде всего, это обмен валют. Малые банки открывают мини-отделения в торговых центрах, где обслуживаются платежи, переводы и меняется валюта. Эти отделения работают все дни по 12 часов в сутки", — рассказывает Львов.

"Преимущество малых банков в том, что они могут разрабатывать банковские продукты под индивидуальные требования клиента очень быстро, что не может себе позволить большой банк. Он несколько раз будет думать над всеми рисками, если открывать продукт для всей системы", — уточняет Дробязко.

Тренд на малышей

Финансовый рынок Украины переживает этап консолидации. Такие стадии время от времени проходят и страны с развитой финансовой культурой, как Франция или США, и территории бывшего восточного блока, как Казахстан или Польша. Однако современная финансовая система невозможна без малых банков.

В мае 2017 года президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости "раздробить" крупнейшие банки Америки для повышения конкурентоспособности сектора и развития экономики. При реализации этих намерений мировой тренд по консолидации финансовой системы будет повернут вспять.

"Говорят, малые банки не смогут выдержать рыночную конкуренцию из-за дороговизны технологий и будут вынуждены нечестно конкурировать либо осуществлять "серые" операции. Это непрофессиональное оценочное суждение, свидетельствующее о непонимании тенденций спроса и конкурентных преимуществ.

На рынке побеждает не крупный, а быстрый. Чтобы продавать современные финансовые продукты, не обязательно располагать широкой сетью, быстро масштабироваться либо приобретать самое дорогое программное обеспечение. Главное — построить сбалансированную бизнес-модель", — резюмирует Долженко.