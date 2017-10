25 лет в ступоре: способна ли Украина на технологические эксперименты

Не обладая четкой стратегией развития, страна потеряла 25 лет. Можно ли наверстать упущенное в мире, где балом правят новые технологии?

Развитие цифровой экономики и интеллектуальной инфраструктуры, бесстрашие перед экспериментами, способность мыслить тактически и стратегически, правильная реализация человеческого потенциала.

Такой рецепт успеха "выписали" Украине современные украинские визионеры. Своим мнением они поделились на четвертом Киевском международном экономическом форуме в ходе дискуссии "Украина в новом мире. Путь к успеху".

Мир стремительно меняется под влиянием новейших технологий. Какие тенденции наиболее вероятны, и как прогнозируемые изменения повлияют на Украину? Она останется на обочине ключевых социальных и экономических процессов или сможет одним прыжком преодолеть 50-60 лет отставания?

ЭП выбрала наиболее конструктивные мысли спикеров. Эти высказывания показывают, какое место занимает Украина в новом мире, и за счет чего страна может наверстать упущенные возможности.

Павел Петренко, министр юстиции:

— После распада Советского Союза мы были страной, которая обладала огромным промышленным потенциалом и научной базой.

Мы были одними из лидеров по новым технологиям, производству оружия, количеству образованных людей, возможностям развития аграрного сектора. Не обладая четкой стратегией того, куда нам надо двигаться, мы потеряли 25 лет.

За последние три с половиной года мы поняли, что мир достаточно жесткий. Конкуренция стран, которые окружают Украину, не всегда осуществляется через дипломатию, иногда с использованием оружия. Если мы хотим сохранить страну, у нас нет другого выхода, как определять ее будущее и приспосабливать себя.

Быть страной-производителем сырья или сырьевым придатком других стран — это путь в никуда. Мир так быстро меняется, что прогнозы футурологов 30-летней давности, которые казались абсолютно нереалистичными, сбываются.

Прогнозы, которые делают на следующие 30 лет, начиная с колонизации Марса и заканчивая созданием искусственного интеллекта, кажутся фантастическими. Однако это реальность, в которой живет мир, которая касается каждого из нас.

Быть конкурентными мы можем за счет человеческого потенциала. Наше будущее — не аграрно-сырьевая страна. Наше будущее — в цифровой экономике. Мы имеем для этого прекрасное размещение и прекрасных специалистов. Задание руководства страны — содействовать созданию новых секторов экономики.

Евгений Уткин, глава KM Core:

— Пользуясь тем, что здесь находится представитель власти, хотел бы назвать некоторые цифры. У нас 92 млрд долл валовой национальный продукт, 2 180 долл валовой национальный продукт на душу населения.

Если говорить о драйверах роста, то они не в этой экономике. У нас 3% несырьевой экономики. Все говорят об IT, но IT — это сырьевая экономика, потому что эти 3 млрд долл, которое даст IT в 2017 году, это все аутсорсинг.

Драйвер роста следует искать в создании интеллектуальной инфраструктуры, прежде всего, в Киеве. Отдайте кусок территории, допустим 50 га, для фестиваля "Гоголь-Fest" со стартапами, как Unit City. Дайте пример частно-государственного партнерства. Бенефициаром следующего роста будет не государство, а мы — люди, которые уезжают отсюда. Миллионы людей уезжают из Украины.

Драйвер роста простой: надо создавать технопарки, индустриальные парки. Это то, о чем говорил премьер и о чем мы говорим уже 26 лет. Давайте сделаем.

Дмитрий Бондаренко, генеральный директор группы компаний "Лига":

— Если наша бизнес-среда будет меняться, если налоговая система станет стимулирующей, тогда все изменится. Сейчас в стране выживают IT и аграрный сектор. В зависимости же от нашей политики и стратегии мы можем получить абсолютно любую картину. Важно, чтобы была стратегия.

Евгений Уткин:

— Нынешний век — это век кардинальных изменений. Я пережил три революции — перестройку и два Майдана. Я путешествую по миру и вижу, что кардинальные изменения происходят везде, и эти изменения касаются Украины.

Технологии стали доступны, понятны, дружелюбны. Они воздействуют на мир, меняют его. Министр уже говорил, что применение технологий делает прозрачными взаимоотношения бизнеса и нашего государства.

Знания — самое главное. Не информация, потому что информацией сегодня владеет каждый. Информация перестала быть эксклюзивной.

Следующая тенденция — урбанизация. Десять городов мира — это 20% валового мирового продукта. Еще 300 городов — это более половины всей экономики мира.

Часто я думаю о нашей стране. Я в бизнесе 27 лет и 26 лет страна напоминает мне "кукурузник". Он летит, и мы никак не можем выбрать хороший экипаж. Не можем выбрать, потому что экипаж у нас по совместительству занимается другими вещами, помимо управления этим самолетом.

Однако есть очень хорошая новость. Технологии стали доступны, вы все прекрасно знаете о всех инновациях Илона Маска, о том, что беспилотные летательные аппараты и автомобили уже вошли в нашу жизнь.

Я вижу в этом большую перспективу для Украины. Для меня Майдан — это новая перспективная модель управления обществом, государством, городом, бизнесом, когда экипажа нет, но когда есть высокая самоорганизация.

Я верю в нашу "беспилотную" Украину и вижу в этом огромное преимущество нашей страны. Эта наша слабость — одновременно и наше преимущество.

Андрей Булах, управляющий партнер "Deloitte Украина":

— Мы живем в государстве образца 70-90-летней давности. Наши попытки изменить его по подобию более развитых европейских или американских государств нашей стране не помогут. Нам нужно выстраивать государство образца 21 века. Для этого нужно смотреть на новые тенденции в управлении.

Евгений Уткин говорил о концептах. Как по мне они созвучны с концепцией холакратии (полномочия и ответственность за принятие решений распределяются по всей системе самоорганизующихся команд. — ЭП).

Идея о том, что кто-то во главе государства знает, как лучше жить стране, — это утопия. Применение дизайн-мышления, экспериментирование — это то, что может нам помочь на уровне государства.

Украина в выгодном положении — у нас низкие стартовые позиции. Чтобы экспериментировать в Канаде или Швеции, необходимо мужество. Нашему правительству нечего бояться. Еще один "фейл" не приведет к кардинальным последствиям, но успех от внедрения новых технологий может быть огромным.

Дмитрий Бондаренко:

— Мы должны думать о том, как нам измениться. Есть много футурологических прогнозов. Всех их объединяет одно: меняется скорость изменений. Темп перемен растет, растет их сложность. Все ускоряется и усложняется. Это означает, что и мы должны меняться соответствующим образом.

Вчера на сайте нашего правительства я прочитал Среднесрочный план приоритетных действий правительства до 2020 года. Достаточно неплохой документ, где прописаны по SMART цели, которые можно понять.

Когда же мы говорим о масштабах страны, мы должны понимать, что нас интересует не трехлетняя перспектива, не только трехлетняя перспектива. Давайте задумаемся о тридцатилетней перспективе. Ведь все мы будем жить через 30 лет. Есть ли у нас план на 30 лет? Есть у страны вообще стратегия?

У нас огромное количество вызовов, но, сожалению, все наши усилия сфокусированы на сегодняшнем дне или завтрашнем. Мы не задумываемся о том, какими мы должны быть, чтобы через 30 лет мы были более эффективными.

Нам нужны цели и нам нужна стратегия. Нам нужно научиться одновременно действовать на двух уровнях: на тактическом и на стратегическом.

Павел Петренко:

— К сожалению, Украина, Болгария и Румыния являются странами с самой высокой толерантностью граждан к коррупции. Граждане воспринимают ее как часть жизни. Это закладывалось в ментальность на протяжении десятилетий.

Бытовая коррупция, когда человеку проще решить проблему с помощью благодарности чиновнику, не менее проблемная, чем топ-коррупция.

Нам нужно менять отношение к коррупции каждого человека, будь-то коррупция в поликлинике, школе, детском саде или в министерстве. Это одна и та же коррупция, которая уничтожает перспективу.