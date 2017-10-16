Неделя в графиках: самые большие налогоплательщики и рекорды "автогазовой" Украины

В конце недели ЭП публикует главные графики, демонстрирующие определенные экономические процессы и тенденции, происходящие в Украине и мире. Что нового?(Укр.)

Хто більше усіх заплатив податків?

ЕП уже писала про ТОП-10 найбільших платників податків за 9 місяців 2017року. Тоді йшлося про суми податків, які були сплачені Офісу великих платників податків без урахування коштів, перерахованих до місцевих бюджетів.

Днями видання "Вісник. Офіційно про податки" опублікувало рейтинг ТОП-100 найбільших платників податків за перше півріччя 2017 року. Цифри відрізняються від попереднього рейтингу, хоча трійка лідерів така сама: "Укргазвидобування", "Нафтогаз" та компанія "Прилуки".

У графіку відсутні цифри трьох компаній. "Приватбанк, "Київстар" та "АТБ-Маркет" не дали згоду на оприлюднення інформації.

Разом з тим не варто забувати і про податковий борг компаній. Наприклад, "Укрнафта", якою держава володіє разом з Ігорем Коломойським, сплатила 5,686 млрд гривень до бюджету. Водночас, податковий борг компанії сягає 13,2 млрд грн.

Україна — четверта в світі за кількістю машин на автогазі

У 2016 році Україна посіла четверте місце в світі за кількістю автомобільного транспорту з газобалонним обладнанням.

За даними асоціації на кінець 2016 року в Україні налічувалося 2,25 млн автомобілів, які використовують LPG в якості моторного пального або близько 9% світового автопарку.

У доповіді наголошується, що в 2016 році найбільшим у світі ринком за кількістю автомобілів з ГБО залишається Туреччина, де зареєстровано близько 4,44 млн авто на LPG.

На другому місці знаходиться Росія — 3 млн. Трійку лідерів замикає Польща, де налічується майже 2,98 млн автомобілів, на яких встановлено газобалонне обладнання.

Витоки конфіденційної інформації

Фахівці з безпеки зафіксували в першій половині 2017 року витік 7,78 млрд записів з персональними та платіжними даними по всьому світу.

Цей показник майже у вісім разів вище за аналогічний період 2016 року (1,06 млрд записів), і більш ніж удвічі перевищує кількість даних, які потрапили в руки третіх осіб за весь 2016 рік (3 млрд записів).

Всього за перше півріччя 2017 року відбулася 925 інцидентів, пов'язаних з втратою конфіденційної інформації, що на 10% більше, ніж за той же період 2016 року. Через зовнішнє втручання, наприклад з вини хакерів, відбулися 384 таких інциденти. Через внутрішні порушення (наприклад, з вини співробітників компаній, які випадково або навмисно оприлюднили конфіденційну інформацію) — 520 витоків. Не вдалося з'ясувати причини 21 витоку.

Обсяг скомпрометованих даних в результаті атак ззовні виявився значнішим (5,23 млрд записів), ніж через внутрішні порушення (2,32 млрд). У той же час, на думку InfoWatch, звіт охоплює не більше 1% всіх випадків витоку даних, адже він заснований на аналізі публічної інформації, а випадки компрометації конфіденційних даних часто приховуються компаніями.