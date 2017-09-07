Не нашли крайнего: чем и когда закончится борьба с смс-спамом

Народные депутаты предлагают штрафовать мобильных операторов за рассылку смс-спама. Операторы перекладывают вину на предпринимателей и абонентов, но обещают вместе с регулятором решить проблему.

Народные депутаты предлагают наказывать мобильных операторов денежными штрафами за рассылку смс-спама. Соответствующий законопроект парламентарии зарегистрировали в Верховной Раде.

Мобильные операторы поддерживают борьбу с смс-спамом, но настаивают, что сами не рассылают нелегальные смс. Этим занимаются поставщики продуктов и услуг. Более того, абоненты сами оставляют поставщикам свои номера.

Виноваты мобильные операторы

"Некоторое время назад я устроил опрос среди фейсбук-пользователей по вопросу их отношения к смс-спаму, — рассказывает предысторию появления законопроекта его автор народный депутат Борис Береза. — Выяснилось, что эта навязчивая реклама такси и многое другое массово раздражает украинцев.

Тогда я пообещал разработать и подать законопроект, который бы защитил нас от нежелательного вмешательства в нашу жизнь и прекратил использование наших персональных данных без нашего разрешения".

Цель проекта — внедрение механизма защиты абонента телекоммуникационных услуг от несанкционированных электронных текстовых или мультимедийных сообщений с последующим использованием их контактных данных и возможностью использования этой информации в мошеннических целях.

Законопроект, в частности, предусматривает административную ответственность мобильных операторов за рассылку абонентам электронных текстовых, мультимедийных и голосовых сообщений, которые абоненты не заказывали.

В случае обнаружения несанкционированной рассылки операторы, согласно законопроекту, обязаны возместить прямые и косвенные убытки, причиненные абоненту, и заплатить 30-40 (510-680 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан. При повторном нарушении в течение года — штраф 850-1700 грн.

"Вместе с Леонидом Емцом мы подали законопроект, но по каким-то удивительным причинам его текст лишь недавно появился на сайте парламента.

Я понимал, что наша попытка защитить персональные данные украинцев от смс-спама, который обогащает телекоммуникационные компании, натолкнется на активное сопротивление мобильных операторов, но не ожидал, что это произойдет так быстро, да еще и на начальном этапе", — говорит Береза.

Он также предрекает подключение лоббистов для противодействия принятию этого закона. Депутат предполагает, что операторы будут мотивировать парламентариев не пропускать законопроект через комитеты и не голосовать за него. Поэтому Береза призывает людей оказать давление на народных депутатов.

Виноваты абоненты

Представители мобильных операторов выступают против предложенной авторами редакции законопроекта.

"Данный законопроект не содержит никаких механизмов борьбы со спамом. Он предлагает решать поставленную задачу исключительно путем внесения изменений в закон о телекоммуникациях, налагая на операторов санкции.

Это нелогично, поскольку мобильная связь — лишь среда передачи информации. Генераторами рассылок являются поставщики продуктов и услуг", — говорит советник по регуляторным вопросам компании "Киевстар" Максим Савченко.

Он утверждает, что 90% спам-рассылок приходят на номера, которые абоненты оставляют во время акций, покупок, конкурсов поставщикам товаров и услуг. Савченко видит более эффективный механизм борьбы со спамом: наложение обязательств на компании, которые рассылают нежелательные смс.

В мире уже существует опыт борьбы с смс-спамом. В США и Австралии были созданы национальные реестры Do not call. Человек может внести туда свой номер, тем самым установив запрет на получение рассылок без его согласия.

Также в большинстве стран мира приняты антиспам-кодексы. Они обязывают распространителей рассылок получать у каждого абонента явное согласие, а в своих рассылках ясно определять механизм отказа от них.

Виноваты распространители

В компании Vodafone согласны с тем, что спам — одна из проблем, которые вызывают недовольство абонентов. Однако бороться со спамом там предлагают с помощью жестких мер в отношении тех, кто его распространяет.

"Законопроект предлагает новое определение спама. Оно относит к спаму все рассылки, в том числе информационные сообщения операторов абонентам.

Необходимо разграничивать легальные смс-рассылки, которые являются для мобильных операторов единственным прямым каналом доведения до абонентов важной информации, и нелегальные рассылки", — считают в Vodafone.

Между тем, определение спама и запрет относительно его рассылки без согласия абонента урегулированы с 2012 года постановлением Кабмина №295 об утверждении правил предоставления телекоммуникационных услуг.

Кроме того, правовые отношения в сфере защиты и обработки персональных данных описаны в законе о защите персональных данных, а Административный кодекс предусматривает ответственность за нарушение закона о персональных данных, напоминают в пресс-службе lifecell.

Вся надежда на Кабмин

Преследуя благие цели, народные депутаты подготовили явно "сырой" законопроект, полагают эксперты рынка. По их мнению, этот документ имеет малые шансы пройти чтение в парламентских комитатах и быть принятым.

Однако этот документ сыграл другую важную роль. Он инициировал широкую общественную дискуссию относительно поиска способов борьбы с смс-спамом.

Исполнительная власть в лице Национальной комиссии регулирования связи и информатизации традиционно находится в роли догоняющего.

Ведомство не только не задает тренды на рынке, а и пытается догнать мировые технологии минувших дней. Так было с 3G, так обстоят дела с переносом номеров, есть основания полагать, что так же будет и с борьбой с смс-спамом.

Впрочем, операторы утверждают, что они вместе с НКРСИ разработали изменения в правила предоставления телекоммуникационных услуг. По словам представителей мобильных операторов, они внедряют современные механизмы защиты абонентов от смс-спама. Сейчас правки ждут утверждения в Кабмине.