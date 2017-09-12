Презентация iPhone 8

Сегодня, 12 сентября в 20:00 по киевскому времени Apple начнет презентацию iPhone 8. Презентация впервые состоится в Steve Jobs Theater, который расположен в новейшем кампусе Apple Park в Купертино. (Укр.)
За даними інсайдерів, Apple представить три нові моделі: iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Крім того, очікуються наступне покоління годинників — Apple Watch Series 3 з підтримкою LTE, а также приставку Apple TV з підтримкою 4K-графіки і нові навушники AirPods.
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