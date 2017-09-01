Утеплить дом на миллион евро: реально ли получить поддержку государства

История киевского ОСМД, сумевшего привлечь более 30 миллионов гривень на энергоэффективные мероприятия, может стать хорошим примером для других. (Укр.)

Поки одні українці нарікають на тарифи на тепло, інші — утеплюють свої будинки. При цьому вони успішно залучають кошти державного та місцевого бюджетів, домовляються між собою і спілкуються з місцевою владою.

Відчутна економія

Співвласники ОСББ "Оберіг на Позняках", що на вулиці Миколи Бажана, 16, вже з наступного опалювального сезону заощаджуватимуть до 1,5 млн грн завдяки зменшенню споживання тепла до прогнозованих 43,5% порівняно з 2016 роком. Економія суттєва. Всього за кілька місяців її відчують власники 422 квартир.

Те, що комусь може здатися недосяжним, стало реальним завдяки грамотному підходу до управління ОСББ та гнучкості у взаємодії між споживачами послуг і владою. Остання пішла назустріч ініціаторам проекту з утеплення, що потребував найбільших капіталовкладень в історії "теплих" кредитів.

Добре прорахувавши витрати та трохи побігавши по чиновницьких кабінетах і банках, співвласники будинку змогли залучити на енергоефективні заходи майже 31,3 млн грн. З цієї суми людям треба повернути трохи більше 6,5 млн грн протягом п'ятьох років за кредитною ставкою 21%.

Через що шум

Унікальність цього випадку в тому, що ОСББ "Оберіг на Позняках" взяло найбільший кредит на утеплення з часу дії програми з впровадження енергоефективних заходів у багатоповерхівках, і значна частина цих коштів, 24,5 млн грн, буде погашена з державного та місцевих бюджетів.

Такі суми на заходи з підвищення енергоефективності — не новина для українського бізнесу. Однак інвестиція такого роду розміром понад мільйон євро у багатоквартирний житловий будинок трапилася вперше.

Стартові гроші, 21,5 млн грн, надійшли з міського бюджету за програмою спільного фінансування "70/30%". Другим траншем став "теплий" кредит від Укргазбанку: ініціатори залучили понад 9,7 млн грн на п'ять років за ставкою 21%. Тобто ОСББ скористалося коштами місцевої програми "70/30%" і державної — "Теплі" кредити".

В обох випадках кошти видані на заходи з комплексної термічної модернізації багатоквартирного будинку. Вона передбачає утеплення зовнішніх стін, заміну вікон на енергоефективні, повну реконструкцію систем теплопостачання та гарячого водопостачання з використанням відновлюваних джерел енергії.

ОСББ отримає повне відшкодування грошей, витрачених на придбання матеріалів й обладнання, на виконання робіт з впровадження енергоефективних заходів.

Шлях до успіху

Заходи з термічної модернізації, які ОСББ хоче почати впроваджувати у 2017 році, — не перша спроба зменшити втрати енергії. За словами голови ОСББ "Оберіг на Позняках" Валерія Нікітченка, багатомільйонному кредиту у 2017 році передував досвід кредитування на невелику, порівняно з цією, суму.

У 2016 році об'єднання позичило 1,5 млн грн і спрямувало їх на заміну освітлення з встановленням LED-ламп та світильників у багатоповерхівці, встановлення енергозберігаючих вікон та дверей загального користування.

Хоча у 2016 році через підвищення тарифів на опалення економія не була суттєвою, але це вплинуло на формування тарифу на освітлення, загальний комфорт і відчуття участі в загальній справі у співвласників.

Як наслідок, це полегшило подальшу інформаційну кампанію щодо залучення нового кредиту, тому голова ОСББ вирішив узятися за більш масштабний проект.

Від ідеї — до реалізації

Ідея отримати великі гроші для своєї багатоповерхівки визрівала у голови ОСББ майже два роки. Підготовка до цього проекту не була легкою. Підписанню контрактів про виділення коштів передувала ціла низка етапів.

Це кредитний експеримент, технічно-економічні розрахунки, роз'яснювальна кампанія серед мешканців, неодноразове переписування проекту з "шліфуванням" суми необхідних коштів, представлення проекту бюджетній комісії при КМДА, спільний пошук можливостей для залучення суми, якомога ближчої до необхідної.

Місто пішло назустріч і об'єднало дві названі вище програми. Це дозволило залучити потрібні кошти з мінімальним кредитним зобов'язанням для ОСББ. Коли шлях до отримання кредиту був пройдений, голова ОСББ подав до КМДА проект на енергоефективні заходи вартістю понад 31,3 млн грн.

"Наразі реалізація проекту перебуває на початковій стадії. Укладені угоди, виданий кредит, запланований конкурс для визначення виконавців робіт. До кінця 2017 року плануємо завершити проект і повністю розрахуватися з банком. Основне фінансове джерело для цього — заощадженні кошти", — говорить Нікітченко.

Великі результати великого будинку

ОСББ "Оберіг на Позняках" управляє навіть не великим, а велетенським будинком, побудованим у 2003-2004 роках. Це 422-квартирний комплекс з різною кількістю поверхів (17-23) та загальною опалювальною площею 36 206 метрів.

За останній опалювальний період будинок спожив 2 429 Гкал теплової енергії. У новому сезоні ОСББ хоче зменшити цей показник до 1 372 Гкал. Споживання ж електроенергії після модернізації виросте з 330 480 до 761 518 кВт-год.

Загалом прогнозована економія тепла за опалювальний період після реалізації заходів у рамках проекту — 1 056 Гкал або 1 497 599 грн або 43,5%.

Споживання тепла на опалення за останній опалювальний період, Гкал Споживання електрики за останній опалювальний період, кВт-год Існуюче Прогнозоване Існуюче Прогнозоване 2 429,88 1 372,97 330 480,82 761 518,82

Фінансова магія

Такий масштабний проект не відбувся би без сприяння міської влади. У КМДА розповіли, що ОСББ "Оберіг на Позняках" стало одним з переможців 2016 року серед будинків за програмою "70/30%", яке отримало кошти на реалізацію енергоефективних заходів у 2017 році.

Оскільки за умовами цієї програми один з напрямків робіт за проектом фінансується коштом співвласника, то голова ОСББ звернувся до одного з уповноважених державою банків, які реалізують державну програму кредитної підтримки впровадження енергоефективних заходів у житловому секторі, за відкриттям невідновлювальної кредитної лінії на понад 9,7 млн грн.

У цьому випадку сума відшкодування з бюджету міста за програмою "теплих" кредитів становила 2 910 850 грн. Всього у бюджеті Києва на 2017 рік на це передбачено 7 млн грн. Саме через відшкодування кредиту з державного та міського бюджетів влада стимулює ОСББ модернізувати свої будинки.

"Найскладніше пояснити співвласникам, як працюють механізми фінансування. Люди вважають, що залучити кошти з бюджету нереально. Ми показуємо, що навіть при невеликих власних внесках можна отримати значні гроші. Мешканці охрестили це фінансовою магією", — говорить радник заступника міського голови Києва Олексій Тихонов, який активно працює в рамках програми "70х30".

Ця програма діє у Києві вже третій рік. Вона допомагає вирішити низку технічних проблем у будинках, що в подальшому дозволяє суттєво економити на платі за комунальні послуги. Паралельно з цією програмою йде фінансування за програмою відшкодування "теплих" кредитів.

Наприкінці 2016 року Київрада ухвалила аналогічний механізм спільного фінансування для будинків, де ще не створені ОСББ. Також у 2016 році КМДА та агентство Держенергоефективності підписали меморандум, за яким ще 30% кредитованої суми відшкодовує держава, а все інше — мешканці будинку. У 2017 році бюджет Києва на ці програми виділив понад 100 млн грн.

Бар'єри та можливості

Проектам з підвищення енергоефективності житлових будівель заважають застарілі системи теплопостачання, не менш застаріла регуляторна система, монополізм і слабка державна політика підтримки енергоефективності.

Однак приклад ОСББ на Позняках свідчить: нема нічого неможливого. Особливо якщо люди візьмуть на себе відповідальність за власне майно.