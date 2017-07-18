Цена демонополизации, или Что будет с облэнерго завтра

Что ждет облэнерго после вступления в силу закона "О рынке электроэнергии".(Укр.)

11 червня набув чинності закон "Про ринок електричної енергії", який, за задумом авторів, повинен створити передумови для формування в Україні конкурентного ринку електричної енергії.

Його ухвалення Верховною Радою і підписання президентом супроводжувалося схвальними відгуками галузевих та міжнародних експертів, які сприяли реформі.

Однак чи не найбільша реформа в енергетиці за часи незалежності не закінчується ухваленням закону. Його положення почнуть повною мірою діяти лише в середині 2019 року і лише за умови вчасного ухвалення понад 50 підзаконних актів — від кодексів мереж до правил ринків електроенергії.

Для рядового споживача найбільшою зміною повинна стати можливість обирати собі постачальника електроенергії.

Основа такої можливості — анбандлінг (розділення) обленерго на дві незалежні компанії: оператора мережі та постачальника відповідно до вимог Європейської директиви.

Розділити неподільне

Саме з постачальником, виділеним зі складу обленерго, будуть конкурувати інші постачальники. Розділення ж обленерго необхідне для того, щоб монопольний власник мережі не міг створювати преференцій для "свого" постачальника.

Згідно з вимогами європейських директив оператори не повинні впливати на конкуренцію виробників і постачальників електроенергії, надаючи переваги або створюючи перепони будь-кому з них, або використовувати власні розподільчі мережі для передавання винятково чи переважно "власної" електроенергії.

В умовах конкуренції постачальників важливе значення матиме їх доступ до мереж та незалежність операторів систем розподілу від інших учасників ринку.

У новій моделі компаніям, що володіють цими мережами, операторам систем розподілу, виділена роль посередників, які повинні доставити електроенергію споживачу, надаючи постачальнику послугу з розподілу електричної енергії. Сам споживач не має стосунків з розподільчою компанією, це справа постачальників.

Така схема роботи знайома європейським розподільчим компаніям, її почали втілювати з 2009 року. Однак для українських обленерго вона цілковито нова — як з точки зору регуляторного середовище, так і з точки зору менеджменту.

Відповідно до вимог директиви 2009/72/ЄС, імплементацію якої Україна повинна здійснити в рамках зобов'язань за договором про заснування Енергетичного співтовариства та угодою про асоціацію з ЄС, роботу розподільних компаній слід юридично відокремити від функцій з виробництва або постачання електроенергії. На виконання цих вимог директиви ЄС новий закон у статті 47 визначає спеціальні вимоги до діяльності операторів систем розподілу, які забезпечують їх відокремлення та незалежність від інших учасників ринку. Оператору систем розподілу забороняється здійснювати діяльність з виробництва, постачання чи передавання електричної енергії, крім випадків, якщо останній має менше 100 тис споживачів та якщо середньомісячний обсяг розподілу електроенергії цього оператора не перевищує 20 млн кВт-год. Оператор систем розподілу не може контролювати інших учасників ринку, що здійснюють інші види діяльності (виробництво, поставка, передавання електроенергії), а саме — мати у власності чи управлінні акції або частки у статутному капіталі такого суб'єкта господарювання. У разі, якщо оператор систем розподілу входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, такий оператор повинен бути незалежним в ухваленні рішень з ключових питань основної діяльності. Вертикально інтегрований суб'єкт господарювання передбачає здійснення контролю однієї особою (суб'єктом) над кількома іншими особами. У даному випадку такий контроль може бути одночасним щодо різних гравців ринку — оператора систем розподілу, постачальників, виробників. Тож суб'єкт, що має контроль над оператором систем розподілу, може впливати на ухвалення останнім рішень щодо надання переваг учасникам ринку, які також контролюються цим суб'єктом. Незалежність оператора в ухваленні рішень забезпечується такими заходами. Посадові особи оператора систем розподілу не можуть обіймати посади в органах управління інших компаній, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання. Вертикально інтегрований суб'єкт не має права втручатися в діяльність оператору систем розподілу з питань розвитку системи розподілу, її експлуатації та обслуговування, а також з питань управління персоналом. Оператору систем розподілу забороняється надавати переваги компаніям, що виробляють, постачають та передають енергію у складі вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, порівняно з іншими учасниками ринку. Отже, відповідно до вимог закону оператор систем розподілу не повинен впливати на умови виробництва та постачання електричної енергії споживачам. Своєю чергою, постачальники не повинні опосередковано впливати на управління розподільчими мережами для отримання переваг перед конкурентами.