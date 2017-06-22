Сопереживание как стиль управления, или Почему Илон Маск стал лучшим боссом в мире

Илон Маск занимается бизнесом в сфере революционных и сверхсовременных технологий. Со стороны все выглядит так, будто ему это дается с легкостью. Это никакая не магия. Это грамотный, эмоционально-ориентированный и научно-обоснованный менеджмент.

В течение своей карьеры Маск занимался электронной коммерцией, где заработал своё первое состояние с помощью PayPal, запустил новую американскую автомобильную компанию Tesla, заново изобрёл "крыши с солнечными батареями" и модернизировал космический корабль.

Кроме того, он неплохо проявил себя в сфере переработки вторсырья, производстве грузовиков и совершенствовании искусственного интеллекта.

Этот головокружительный список достижений дался не без усилий

Недавний отчет некоммерческой организации по охране труда показал, что процент травм на заводе Fremont компании Tesla выше среднего показателя по стране.

Для понимания: согласно отчёту, в течение последних трех лет на заводе Tesla на 100 работников приходится 8,8 травм по сравнению с показателем 6,7 травм в сфере автомобилестроения в целом.

До публикации этого доклада, которая была запланирована на февраль, Маск призвал свою команду сообщать о каждом несчастном случае и сделать безопасность приоритетом. Вот отрывок из его электронного письма:

"… с 1 января процент травм у нас упал до 3,3, это меньше половины среднего показателя промышленности - 6.7.

Конечно, наша задача состоит в том, чтобы этот показатель был как можно ближе к нулю, поэтому мы и дальше должны совершенствоваться".

Управление через усилие

За весь 2014 завод Tesla выпустил 31 655 автомобилей. Только в первом квартале 2017 – 25 000. Несложно подсчитать, что производство Tesla увеличилось втрое.

Можно представить, что растущая команда рабочих, находится под постоянным давлением.

В феврале Маск лично написал сотрудникам:

"Силы, направленные против нас, невероятно могущественны. Это Давид против Голиафа, если бы Давид был шесть дюймов ростом! Только будучи умнее, быстрее и работая лучше, как по-настоящему сплоченная команда, мы имеем шансы на успех.

Мы никогда не должны забывать историю автомобильных стартапов, которые берут свои истоки в Соединенных Штатах: десятки обанкротились, и только два, Tesla и Ford, нет".

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Ставки на тимбилдинг

В компании Tesla, по истечению 4 лет испытательного срока, оплата среднестатистического работника завода приблизительно на 100 тысяч долларов в год выше, чем его коллеги на аналогичной должности в Ford, GM или Chrysler.

Это очень хорошая оплата, если, конечно, вы остаетесь целым и невредимым в течение испытательного срока.

Но в этом нет ничего удивительного, ведь Маск - инженер, прославившийся созданием команд, которые неплохо разбираются в подсчётах. Таких, как, например, блестящие физики на SpaceX.

Так как же он реагирует на очевидный разрыв в показателях Tesla и показателях организации по охране труда?

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Маск расстраивается

"Никакие слова не могут выразить то, насколько я переживаю о вашей безопасности и благополучии. Мне ранит сердце, когда кто-то получает травму, изо всех сил стараясь сделать Tesla успешной"

Вместо того, чтобы кого-то обвинять или что-то объяснять, Маск затрагивает самую суть проблемы, подчеркивая потери своей команды и показывая их ценность в этом письме.

Это сильный пример того, как руководитель мирового уровня справляется с реальной проблемой.

Затем он ставит себя под удар:

"Забегая вперед, я попросил, чтобы о каждой травме сообщали непосредственно мне, без каких-либо исключений. Я встречаюсь с командой безопасности каждую неделю, и хотел бы встретиться с каждым потерпевшим, как только им станет лучше.

Так я смогу понять, что нужно сделать для улучшения ситуации. Я лично спущусь к линии производства и выполню то же, что делают они"

Маск делает то, что он делал и раньше, сталкиваясь с серьезной проблемой: пропускает её через себя. Таким образом, он получает информацию, основываясь на своём личном опыте.

Он призвал своих менеджеров действовать так же и докладывать "с передовой", вместо того, чтобы жить в отрыве от действительности.

"Менеджеры всегда должны ставить безопасность команды выше своей собственной", - писал он.

Таким же образом Маск справляется и со страхом - он превращает эмоции в действия.

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Что может произойти, если Маск возьмет инициативу в свои руки?

Трудовым ресурсам не помешало бы обновление.

Первые американские профсоюзы были сформированы в 1880-х годах. Маск разочаровался в неэффективности статуса-кво и решительно настроен привносить в индустрии, которые топчутся на одном месте, свежие научные идеи.

Ярким тому примером является SpaceX, выросший из разочарования Маска в устаревшей космической промышленности, которую он пытался приобрести. Другим примером является Hyperloop, проект вакуумного поезда.

Всё это может стать частью переосмысления американского производства, которое должно развиваться. И, без сомнений, дальше будет только интересней.

Оригінал публикації: Elon Musk Just Shared His 1 Must-Have Attitude for Great Managers

Переклад: Аліна Полякова